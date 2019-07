Nach Attacke auf Özil feiert das Netz seinen Retter: „Wenn Hulk wütend wird, wird er zu Kolasinac“

Sead Kolasinac avancierte sich zum Held der Messer-Attacke auf ihn und Mesut Özil. Nun feiert ihn das Netz. Wir haben die besten Kommentare gesammelt.

London - Am Donnerstagabend (26. Juli 2019) wurde Arsenal-Superstar Mesut Özil von maskierten Angreifern überfallen. Beim Versuch des sogenannten „carjacking“, bei dem die Angreifer das Ziel verfolgen, Auto und Wertsachen zu stehlen, griffen Unbekannte den ehemaligen deutschen Nationalspieler an. Die Maskierten waren auf Motorrädern unterwegs und versuchten den Mittelfeld-Akteur der Gunners mithilfe von Messern aus seinem Auto zu bringen.

Doch die Attackierenden haben die Rechnung ohne Sead Kolasinac gemacht. Der bosnische Nationalspieler sprang aus dem Auto und ging völlig unbewaffnet auf die mit Messer bestückten Angreifer los. Diese waren von der Aggressivität des Arsenal-Verteidigers derart überrascht, dass sie trotz ihrer Bewaffnung in die Defensive gingen.

User feiern Sead Kolasinac und zeigen Unverständnis für Verhalten von Mesut Özil

Die User der sozialen Medien feiern den in Karlsruhe geborenen Verteidiger und kritisieren in gleichem Maße seinen Teamkollegen Özil. Ein User schreibt: „Ehrenmann des Tages, Özil verschwindet mal wieder - wie in jedem wichtigen Spiel seiner Karriere“. Gemeint ist hier die Szene aus dem Video, als Kolasinac weiterhin versucht die Angreifer in Schach zu halten, während Özil versucht mit dem Auto zu fliehen. Ein weiterer User reagierte auf das Video mit dem Kommentar: „Damn Kolasinacs Balls bigger than Özils Eyes“ - auf deutsch „Deine Eier sind größer als Özils Augen“. Es fallen auch Worte wie „Legende“, „König“ oder „Held“. Manch ein Fan fordert sogar eine „Medaille für seine Tapferkeit“.

Sead Kolasinac wir im Internet als der wütende Hulk gefeiert

Auch kreative Preisungen in Richtung des Bosniers findet man im Netz. „Wenn Bruce Banner wütend wird, wird er zum Hulk. Wenn Hulk wütend wird, dann wird er zu Sead Kolasinac. Und wenn Kolasinac wütend wird, dann lauf“, schreibt einer. So auch eine FIFA-Spieler-Karte, in der Defensive und Physiologie auf den Maximalwert 99 verbessert wurden. Der 26-Jährige wird von vielen auch als „Tank“ (deutsch: Panzer) bezeichnet, den so schnell niemand bezwingen wird.

Nach dem Angriff auf die beiden Gunner hat der FC Arsenal bereits bestätigt, dass sie Kontakt zu ihren Akteuren aufgenommen haben und es beiden gut geht. Das hat auch Kolasinac selbst per Tweet bestätigt, indem er ein Foto von Özil und sich mit der Unterschrift „Think we‘re fine“ gepostet hat.

Video of Sead Kolasinac fighting off two men with knives, after they tried to rob Mesut Özil. What a guy !

Respect! pic.twitter.com/4mzHKvndEV — Trend Amplifier || RT & I'd Followback (@queeninghere) July 26, 2019

Auch in Deutschland sind die User im Netz aktiv. Doch das neue Trikot des HSV kommt nicht so glimpflich davon wie die Angreifer, die Kolasinac in die Flucht geschlagen hat.

