Miroslav Klose wird TV-Experte bei Champions-League-Sender

Von: Christoph Wutz

Miroslav Klose pausiert vorerst als Trainer. Fortan ist er als TV-Fachmann tätig. Er ersetzt damit einen früheren Stürmer-Kollegen.

München – Deutsche Fußball-Fans können sich freuen: Wie der Streamingdienst Amazon Prime Video jetzt mitteilte, wird DFB-Legende Miroslav Klose ab sofort bei Champions-League-Spielen als TV-Experte zum Einsatz kommen. Der 45-Jährige war zuletzt als Trainer tätig. Sein Einstand als Fachmann im Fernsehen steht bereits kurz bevor. Im Gegenzug verlässt ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege den Sender.

Miroslav Josef Klose Geboren: 9. Juni 1978 (Alter 45 Jahre), Opole, Polen Position: Mittelstürmer Stationen als aktiver Spieler: u. a. 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen, FC Bayern München, Lazio Rom Größte Erfolge: Weltmeister 2014, 2x Deutscher Meister (2008, 2010), WM-Rekordtorschütze (mit 16 Toren in 24 Einsätzen), Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft (mit 71 Toren in 137 Einsätzen)

Klose wird TV-Experte bei Champions-League-Sender – Debüt bereits fixiert

Im März war Klose als Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach entlassen worden. Erst vor wenigen Wochen heuerte der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft bereits als TV-Experte für Königsklassen-Übertragungen bei Prime Video Italia an. In Italien ist er seit seiner Zeit bei Lazio Rom eine Ikone. Erst kürzlich empfingen ihn die Fans des Hauptstadtklubs frenetisch, als der polnischstämmige Ex-Weltklasse-Stürmer zum zehnjährigen Jubiläum des Triumphs in der Coppa Italia mit Lazio im Stadio Olimpico erschien.

Und ab sofort steht er auch für den deutschen Ableger des Streamingdienstes, der ebenfalls die Rechte für ausgewählte Champions-League-Partien hält, vor der Kamera. Auf das Debüt des WM-Rekordtorschützen müssen die Zuschauer nicht lange warten: Sein erster Einsatz bei Prime Video Deutschland ist bereits für nächsten Dienstag angesetzt. Dann wird Klose das Königsklassen-Playoff-Duell zwischen den Glasgow Rangers und der PSV Eindhoven mit seiner Expertise begleiten.

Miro Klose ist künftig nicht nur Italien, sondern auch in Deutschland als TV-Experte bei Königsklassen-Partien im Einsatz. © Imago / Emmefoto

Experten-Wechsel bei CL-Sender: Gomez geht, Klose kommt

Der 45-Jährige, der langfristig weiterhin eine Karriere als Trainer anstrebt, kompensiert damit gewissermaßen einen Abgang beim Sender. Sein einstiger DFB-Sturmkonkurrent Mario Gomez hingegen, mit dem Klose von 2009 bis 2011 auch zwei Jahre gemeinsam für den FC Bayern München aufgelaufen war, ist nicht länger Teil des Prime-Video-Stabs. Das berichtet die Sport Bild.

Der einstige Stuttgart- und Bayern-Stürmer werde sich fortan vollumfänglich seiner Tätigkeit als Technischer Direktor von Red Bull Soccer International widmen. Im Zuge dessen zeichnet Gomez seit 2022 für strukturelle und Planungsaufgaben der Standorte Leipzig, Brasilien und New York verantwortlich. Er hatte seit zwei Jahren für den Streamingsender an der Seitenlinie gestanden.

Nun nimmt also Klose Gomez‘ Platz bei Prime Video ein. Aber dazu wäre es beinahe nicht gekommen: Der 45-Jährige war kurz nach seinem Aus in Österreich auch bei einigen Schweizer Klubs im Gespräch. (wuc)