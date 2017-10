Mit zwei Bayern-Youngstern: Deutsche U17 stürmt ins WM-Viertelfinale

Die deutsche U17 mit den Bayern-Youngstern Lars Lukas Mai und Alexander Nitzl steht nach einem 4:0-Sieg gegen Kolumbien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Neu Delhi - Angeführt von Doppeltorschütze Jann-Fiete Arp haben Deutschlands U17-Fußballer bei der Weltmeisterschaft in Indien souverän das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück zeigte in der Runde der besten 16 Teams am Montag in Neu Delhi eine starke Leistung und bezwang Kolumbien mit 4:0 (2:0). Nächster Gegner des deutschen Nachwuchses ist am Sonntag in Kolkata im Viertelfinale der Sieger der Partie Brasilien gegen Honduras.

Stürmer Arp vom Hamburger SV, der einzige aus der Mannschaft mit einem Bundesliga-Einsatz, brachte die DFB-Auswahl schon nach sieben Minuten in Führung. Der Kölner Yann-Aurel Bisseck nach einer Ecke (39.) und der Wolfsburger John Yeboah nach Vorlage des starken Arp (49.) erhöhten, ehe Kapitän Arp selbst noch zum 4:0 traf (65.).

In der Gruppenphase hatte die Wück-Elf 2:1 gegen Costa Rica und 3:1 gegen Guinea gewonnen, beim 0:4 gegen den Iran aber eine ganz schwache Leistung gezeigt. Gegen Kolumbien konnten die Nachwuchs-Fußballer vor allem ihre Offensivstärke ausspielen, leisteten sich aber erneut einige Unsicherheiten in der Abwehr.

dpa