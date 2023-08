„Schockiert mich wirklich“: Natalie Geisenberger ergreift Partei für DFB-Frauen

Von: Marius Epp

Die Frauen-WM endete aus deutscher Sicht mit einer großen Enttäuschung. Rodel-Legende Natalie Geisenberger bleibt trotzdem eine Unterstützerin.

Sydney – Raus ohne Applaus: Die deutschen Fußball-Frauen erlebten bei der WM in Australien und Neuseeland eine historische Pleite. Ein Aus in der Vorrunde gab es zuvor noch nie. Die Enttäuschung im DFB-Lager war riesig – man hatte nicht mal einen Plan B, um nach Hause zu kommen.

Deutschland bei der Frauen-WM historisch schlecht

Wieder war gegen eine asiatische Mannschaft Schluss. Nachdem die Männer 2018 schon an eben jenen Südkoreanern gescheitert waren, sorgte eine Niederlage gegen Japan 2022 für den Knockout. Nach dem schwachen Auftritt gegen Südkorea bei der diesjährigen WM mussten die DFB-Frauen zurecht eine Menge Kritik einstecken.

Zu ideenlos und nervös präsentierte sich der haushohe Favorit im letzten Gruppenspiel und schied letztlich verdient aus. Wie in Zeiten des Internets leider üblich mischte sich aber auch viel unsachliche Kritik unter. Die deutschen Fußballerinnen, ohnehin schon am Boden zerstört, sahen sich einer Menge diskriminierender Kommentare in den sozialen Medien ausgesetzt – ein absolutes Unding.

Frauen-WM: Natalie Geisenberger „schockiert“ von Kommentaren in sozialen Medien

Das prangert nun die sechsfache Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger an, die bei den WM-Auftritten des deutschen Teams mitgefiebert hatte. Bei Instagram teilte sie eine Auswahl inakzeptabler Nachrichten an die Elf von Martina Voss-Tecklenburg – und verurteilte sie zutiefst.

„Kritik gehört dazu und ist richtig und wichtig. Aber was in den sozialen Netzwerken geschrieben wird, das schockiert mich wirklich“, schreibt die gebürtige Münchnerin. „Was ist mit Menschlichkeit? Was ist mit Anstand? Was ist mit Respekt?“, echauffiert sie sich und empfiehlt den DFB-Frauen: „Kopf hoch, Krone richten und lasst euch nicht ärgern.“ Das nahm sich die Bundestrainerin zu Herzen und beschloss, weiterzumachen.

Natalie Geisenberger fühlt mit DFB-Frauen nach WM-Pleite

Geisenberger, selbst eine der erfolgreichsten Wintersportler der deutschen Geschichte, fühlt mit den Fußballerinnen. „Sie sind am Boden zerstört, traurig und schockiert. Es sind Menschen mit Gefühlen und mit Ängsten. Es sind Menschen wie du und ich“, erinnert sie.

Geisenberger wurde im Januar dieses Jahres zum zweiten Mal Mutter. Eine Rückkehr in den Eiskanal ist aber durchaus immer noch ein Thema. (epp)