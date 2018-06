Das sind die Gewinner und Verlierer von Eppan

Die tz checkt den deutschen Kader neun Tage vor dem Ernstfall gegen Mexiko. Wer hat sich im Trainingslager auch für die Stamm-Elf der Nationalmannschaft empfohlen?

Eppan - Zwei Wochen Trainingslager in Eppan sind passé. Schon in gut einer Woche findet das erste Gruppenspiel gegen Mexiko statt. Der richtige Zeitpunkt, um auf die Gewinner und Verlierer der Südtiroler Wochen zu blicken.

Gewinner:

Manuel Neuer: Die Nummer eins ist zurück, präsentierte sich in den Trainingseinheiten und Geheimtests gegen die U20 in souveräner Form. Beim Freundschaftsspiel gegen Österreich packte Neuer gleich zwei Weltklasse-Paraden aus. Kein Wunder, dass sich der 32-Jährige selbstbewusst gibt: „Ich bin fest davon überzeugt, dass ich den Belastungen bei einem Turnier standhalte. Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden aktuell.“ Nach seinen Auftritten in Südtirol hat Neuer auch allen Grund dazu.

Sami Khedira: Die Leistungen von Sami Khedira sowohl im Verein als auch beim DFB waren seit der EM 2016 immer wieder ein Auf und Ab. Was beim Ösi-Test allerdings deutlich wurde: Khedira hält den Laden zusammen. Nach der Auswechslung des Vize-Kapitäns war das deutsche Spiel absolut kopf- und führungslos. „Wir wissen, dass wir uns entwickeln müssen“, sprach der Weltmeister von 2014 sofort Klartext.

Sebastian Rudy, Julian Brandt & Kevin Trapp: Alle drei fanden sich bis zur endgültigen WM-Nominierung ständig als Streich-Kandidaten in den Medien. Doch Jogi nimmt das Trio nach Russland mit! Brandt, weil er im Vergleich zu Sané ein besser Kombinationsspieler und Teamplayer ist. Rudy, weil er mit seiner bescheidenen und ruhigen Art und Spielweise ein guter Gegenpol zu den vielen extrovertierten DFB-Kickern: „Es war immer ein Traum von mir, bei einer WM dabei zu sein. Ich werde einfach alles rein werfen, damit wir am Ende erfolgreich sind.“ So klingt einer, der sich komplett in den Sinn der Mannschaft stellt. Apropos Teamspirit: Von den sportlichen Leistungen her überzeugte Trapp in den vergangenen Spielen eher weniger, Konkurrent Bernd Leno aber auch nicht. Im Vergleich zu Leno ist der PSG-Keeper aber deutlich charismatischer und kommt in der Mannschaft gut an.

Verlierer:

Marc-André ter Stegen: Während der schier endlosen Verletzungszeit von Manuel Neuer, war Marc-André ter Stegen die unangefochtene Nummer eins im Tor – und ließ den Bayern-Keeper mit seinen Leistungen (fast) vergessen machen. Jetzt ist Neuer wieder da und ter Stegen muss wieder ins zweite Glied. „Es ist eine enttäuschende Situation, wenn man die ganze Saison gut gespielt hat und Leistung auf höchstem Niveau gebracht hat“, gestand der Schlussmann des FC Barcelona.

Ilkay Gündogan: Auf dem Platz sorgte der Deutsch-Türke im DFB-Trikot für wenig Aufsehen. Gegen Österreich spielte er zu viele Fehlpässe, konnte dem Offensivspiel mit seiner Spieleröffnung nicht die nötigen Impulse oder Überraschungsmomente verleihen. Immerhin stellte er sich nach dem Erdogan-Skandal der Öffentlichkeit: „Ich bin immer offen für Kritik. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Deswegen haben wir auch die Meinungsfreiheit. Dafür stehe ich. Genau dafür fühle ich mich privilegiert, in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein. Aber beleidigen lassen will ich mich auch nicht.“

Mesut Özil: Versteckt vor den Fragen nach Erdogan und verletzt wegen einer Knieprellung.

