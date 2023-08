Profi und Nationalspieler - Ex-Bayernliga-Spieler Adriano Schmidt lebt seinen Traum in Vietnam

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Adriano Schmidt fühlt sich in Vietnam pudelwohl und sieht seine Zukunft in Asien. © Antonio Riether

Im Sommer 2018 wagte Adriano Schmidt ein Abenteuer und wechselte nach Vietnam. Der ehemalige Spieler des FC Gerolfing bereut seine Entscheidung nicht.

Hanoi/München - Donnerstagnachmittag in Nordvietnam, schwüle 35 Grad Außentemperatur. Und das am frühen Abend. Im Duell des dritten Spieltags der Meisterschaftsrunde zwischen Thanh Hoá und Binh Dinh sind erst wenige Minuten gespielt, da verliert der robuste Gäste-Verteidiger mit der Rückennummer 19 leichtfertig die Kugel an den Gegner. Der Weg für den Angreifer ist frei, doch mit einer perfekten Grätsche, deren Timing an Mats Hummels in Bestform erinnert, erobert er sich den Ball zurück. Ein Raunen geht durch das Stadion.

Dass jener Abwehrmann noch vor wenigen Jahren in der Bayern- und Landesliga auflief, wissen wohl die allerwenigsten der knapp 3.000 Zuschauenden auf den beiden unbestuhlten Tribünen. Dass er Nationalspieler ist, sollte jedoch einigen Fans bekannt sein. Alleine schon wegen seines Namens, der auffällig unvietnamesisch daherkommt.

Adriano Schmidt lebt seit über fünf Jahren als Fußballprofi in Vietnam

Adriano Schmidt wechselte im Sommer 2018 in das südostasiatische Land, aus dem sein Vater stammt. Dank des Erstligaklubs Hai Phong FC, der ihn damals auf unkonventionelle Weise über Facebook kontaktiert hatte, kam der 29-Jährige erstmals richtig mit dem Land in Kontakt, das er heute seine sportliche und persönliche Heimat nennt. Auch wenn ihm die ein oder andere Begebenheit noch immer Mühe bereitet.

„Ich bin hier ja schon eine Zeit lang, über fünf Jahre, und habe mich an vieles gewöhnt. Aber mit dem Essen und dem Spielstil hier ist das Wetter eine große Herausforderung“, gesteht der schweißgebadete Schmidt nach Abpfiff. Damit meint er besonders das feuchtwarme Klima im Norden Vietnams.

Adriano Schmidt: Besonders der Sommer setzte den Fußballern in Vietnam zu

Seit Juli 2021 steht der in den Nachwuchsleistungszentren des FC Augsburg und des FC Ingolstadt ausgebildete Schmidt bei Binh Dinh unter Vertrag. Für das heutige Auswärtsspiel ist sein Team fast 800 Kilometer aus dem Küstenort Quy Nhon gen Norden gereist. Glaubt man dem sympathischen 1,85-Meter-Mann, ist hier jeder zurückgelegte Meter entscheidend.

„Es ist was anderes, wenn du im Zentrum von Vietnam spielst. Da bist du ja direkt am Strand, hast viel Wind. Die Humidität ist hier (in Thanh Hoá, Anm.) ganz anders, es ist sehr heiß und stickig“, erzählt er. Besonders der Sommer sei hart, auch die Spiele in der südlich gelegenen Metropole Ho-Chi-Minh-City setzen ihm zu. „Das macht viel aus, wenn du nicht selber in solchen Städten spielst und es nicht gewohnt bist“. Die Durchschnittstemperatur im ehemaligen Saigon liegt im heißesten Monat mal eben bei schweißtreibenden 34,9 Grad Celsius. Selbst für einheimische Sportler eine echte Herausforderung.

Adriano Schmidt feierte im Juni 2022 sein Debüt in der vietnamesischen Nationalmannschaft

Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel gehen die Gastgeber im Thanh Hoá Stadion in Führung. „Dummerweise über eine Ecke“, ärgert sich Schmidt, der den brasilianischen Angreifer Bruno Cantanhede in seinem Rücken entwischen lässt und schließlich machtlos ist, als dieser hochsteigt und einnickt.

Während der gesamten Partie ist Schmidts Präsenz dennoch spürbar. Wohl auch aus diesem Grund ist Schmidt seit einiger Zeit Teil des erweiterten Kaders des vietnamesischen Nationalteams. Im Juni vergangenen Jahres durfte er sein Debüt beim 2:0-Testspielsieg des Weltranglisten-95. gegen Afghanistan feiern.

„Das hat vier Jahre gedauert, vier bis ich eingeladen wurde. Ich habe hart dafür gekämpft.“

„Ich habe meinen ersten Schritt in die Nationalmannschaft gemacht und werde jetzt des Öfteren berufen“, erzählt der Defensivmann, der lange auf seinen ersten Einsatz warten musste. „Das hat vier Jahre gedauert, vier bis ich eingeladen wurde“. Bei seiner ersten Nominierung im März 2022 schmorte er gegen den Oman und Japan auf der Ersatzbank.

Knapp 3.000 Zuschauer verfolgten das Duell zwischen Thanh Hoá und Binh Dinh. © Antonio Riether

„Ich habe hart dafür gekämpft“, blickt er auf sein erstes Länderspiel zurück. „Es ist immer wieder wie beim ersten Mal. Wenn man die Mitspieler sieht, das Trikot mit der Flagge auf der Brust in der Hand hält. Das ist immer wieder ein herzergreifendes Gefühl. Man ist einfach stolz“, grinst der 96-fache Bayerligaspieler, der im Herrenbereich für Eichstätt, Schwabmünchen und Gerolfing die Kickschuhe schnürte.

Binh Dinh und Adriano Schmidt haben „nichts mehr zu verlieren“

Seine internationale Erfahrung bringt seinem Team im zweiten Durchgang nicht viel, auch wenn er einen vielversprechenden gegnerischen Versuch sehenswert per Flugkopfball klären kann. Thanh Hoá erspielt sich immer mehr Chancen und sieben Minuten vor dem Ende trifft Bruno Cantanhede nach einem Konter zum 2:0-Entstand. „Wir haben es vorne nicht gemacht und dann hinten einen kassiert“, floskelt Schmidt nach Spielende.

Trotzdem bleibt der gebürtige Sachse erfrischend optimistisch. „Die Liga wurde ja gesplittet und wir sind in der Meisterschaftsrunde“, sagt Schmidt. „Ich denke, dass das oberste Ziel mit der Meistergruppe erreicht wurde. Damit spielen wir immerhin nicht um den Abstieg“. Binh Dinh steht auf dem fünften Tabellenplatz, der Klub habe nun „nichts mehr zu verlieren“.

„Ich schaue immer wieder in die Ligen.“

Schmidt und Binh Dinh können noch einen echten Coup landen. „Wir setzen unseren Fokus jetzt mehr auf den Pokal. Wir stehen im Halbfinale und haben gute Chancen auf den Titel. In Deutschland wäre das der DFB-Pokal?“, stutzt der Wahl-Vietnamese. Deutschland ist nicht nur geografisch, sondern auch gedanklich in weiter Ferne. Daraus macht er keinen Hehl, er schaue aber „immer mal wieder rein“ in die deutsche Sportlandschaft.

Doch eigentlich verfolgt er meist nur seine Freunde und ehemaligen Wegbegleiter. Etwa Felix Thiel, heute Torhüter beim Regionalligisten FV Illertissen: „Ich schaue immer wieder in die Ligen“. Sollte er mal wieder in Europa sein, würde er seinen Ex-Kollegen und Vereinen am liebsten einen Besuch abstatten. „Ich würde gerne meinen ehemaligen Coach Tobi Strobl von Augsburg II wiedersehen. Er ist ein Top-Trainer und ein super Typ“.

Adriano Schmidt sieht seine Zukunft in Asien: „Hier gibt es große Chancen für mich“

Doch eine sportliche Rückkehr wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Dabei hätte Schmidt durchaus die Möglichkeit gehabt, Profi zu werden. „Zur Covid-Zeit vor zwei, drei Jahren kamen aus der 3. Liga Angebote rein. Drittligisten haben zu dieser Zeit nach deutschen Spielern gesucht, die im Ausland gelebt haben. Ich war ein Kandidat“, erinnert er sich. „Aber für mich ist Deutschland kein Thema. Hier gibt es große Chancen für mich“, ist sich der Innenverteidiger sicher.

Die alte Heimat ist auch deshalb so weit entfernt, weil sich Schmidt in Vietnam ein gutes Leben aufgebaut hat. Er kassiert immerhin einen sechsstelligen Dollarbetrag im Jahr, wie er 2022 im Interview dem Kicker verriet. Davon kann er das meiste beiseitelegen. In seinem Alltag kommt er mit 500 bis 1000 Dollar aus.

„Der Lebensstil gefällt mir. Asien hat viel Zukunft, das ist für mich wichtig.“

Dass er sich im Gegensatz zur deutschen dritten Liga oft auf ein sportlich überschaubares Niveau begibt, nimmt der Innenverteidiger gerne in Kauf. „Klar, der Fußball ist zwar nicht so entwickelt wie in Deutschland, aber das wird kommen. Meine Zukunft liegt in Asien. Vielleicht nicht unbedingt in Vietnam, aber ich werde mich auf jeden Fall umschauen“. Der Kontinent hat es ihm sichtlich angetan.

„Der Lebensstil gefällt mir. Asien hat viel Zukunft, das ist für mich wichtig. Ich sehe privat sehr viele Optionen und auch geschäftlich kann ich hier etwas erreichen“, schwärmt Schmidt. „Im Vergleich zu Deutschland ist es hier entspannter und ruhiger. Naja, vielleicht nicht unbedingt ruhiger“, lacht er. Sein persönliches Glück hat er in Fernost gefunden, mit seiner vietnamesischen Freundin ist er seit mehr als einem Jahr zusammen: „Das ist natürlich auch ein Faktor.“

Das Flutlicht im Stadion ist mittlerweile ausgeschaltet, die Katakomben leeren sich. Schmidt steht aber noch lange nach Spielende wartenden Kindern für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Geduldig unterschreibt er auf Blöcken und macht mit einem ehrlichen Lächeln Selfies. Ein echter Nationalspieler zum Anfassen, ganz ohne Starallüren. In Deutschland wäre er wohl alleine aus diesem Grund falsch aufgehoben. (ajr)