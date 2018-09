Streik beendet - Dänen schlagen Wales um Superstar Bale

Dänemark hat sein erstes Spiel in der Nations League gewonnen. Dabei können die Skandinavier nach beendetem Streik wieder auf die Stars zurückgreifen.

Aarhus - Nach dem vorerst beigelegten Sponsoring-Streit hat die dänische Fußball-Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel in der Nations League gewonnen. Gegen Wales mit Stürmerstar Gareth Bale setzten sich die Dänen mit Borussia Dortmunds Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig am Sonntagabend in Aarhus verdient mit 2:0 (1:0) durch. Beide Treffer in der Partie unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Deniz Aytekin erzielte Christian Eriksen von den Tottenham Hotspur (32. Minute, 63./Handelfmeter). Am ersten Spieltag des neuen Wettbewerbs hatte Wales in der zweitklassigen Gruppe B4 klar mit 4:1 gegen Irland gewonnen. Dänemark hatte spielfrei.

Die dänischen Spieler und ihr Verband hatten sich erst am Donnerstagabend darauf geeinigt, unter den Konditionen des ausgelaufenen Sponsoring-Vertrages zu spielen. Da es zuletzt nicht gelungen war, diese Vereinbarung neu auszuhandeln, trat im Freundschaftsspiel in der Slowakei (0:3) eine Aushilfsmannschaft mit einigen Futsal-Spielern und Akteuren aus unteren Ligen an.

dpa