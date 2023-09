„Du beleidigst mich“: Neue Details zum Kimmich-Süle-Streit in DFB-Doku

Von: Korbinian Kothny

Die DFB-Doku von der WM in Katar birgt schon vor der Veröffentlichung Brisanz. Vor allem Joshua Kimmich eckt immer wieder an.

München – In knapp zehn Monaten ist es so weit: Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird am 14. Juni die Heim-EM in München eröffnen. Von Vorfreude ist in der Bundesrepublik allerdings wenig zu spüren, zu dürftig waren die Ergebnisse des DFB-Teams in den vergangenen Monaten, wenn nicht sogar Jahren.

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar Wo? Amazon Prime Video Wann? Veröffentlichung am 8. September

Ein Tag vor Länderspiel gegen Japan: Veröffentlichung der DFB-Doku

Für Hansi Flick und seine Mannschaft gilt es in den nächsten Länderspielen gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September), endlich wieder Begeisterung in Deutschland zu entfachen. Vor dem Spiel gegen Japan steht für die DFB-Elf am Freitag allerdings noch ein brisanter Termin an.

Dann erscheint die vierteilige DFB-Doku „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ auf Amazon Prime Video. In dem bereits vor Wochen erschienenen Trailer war bereits zu erkennen, dass die Dokumentation durchaus Gesprächsstoff mitbringt.

Joshua Kimmich und Niklas Süle geraten in der DFB-Doku aneinander. © Imago

Süle beleidigt Kimmich, der immer wieder im Mittelpunkt steht

Unter anderem gerieten Niklas Süle und Antonio Rüdiger mit Joshua Kimmich dort aneinander. Obwohl die Dokumentation erst am Freitag für die breite Öffentlichkeit abrufbar ist, hat die Bild-Zeitung bereits die ersten Folgen gesehen und interessante Details veröffentlicht.

Unter anderem wird die Szene zwischen Süle und Kimmich, der des Öfteren im Mittelpunkt steht, am Rande des Nations-League-Spiels in England nochmal aufgegriffen. Kimmich sagte damals zu seinem Mitspieler: „Wie redest du mit mir auf dem Platz? Du beleidigst mich. Ich sag dir was ganz Normales, was Inhaltliches.“

Süle und Kimmich erklären Verhältnis

Darauf erwiderte Süle: „Rede nicht von Respekt. Labere mich nicht voll! Ich bin der Letzte, der nicht respektvoll redet. Laber mich nicht voll, ich sag‘s dir!“ Später erklären die beiden in der Dokumentation auch ihr Verhältnis. Die beiden Nationalspieler standen immerhin auch jahrelang beim FC Bayern gemeinsam unter Vertrag und holten unter anderem den Champions-League-Titel 2020.

Trotzdem sind Süle und Kimmich demnach auch schon zu FCB-Zeiten aneinander geraten. „Wir hatten kleine Turbulenzen am Anfang unserer Beziehung. Dann rutscht ihm auch mal was raus, um die andern zu motivieren. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit am Anfang. Da hat es auch mal gekracht!“, beschreibt Süle sein Verhältnis mit Kimmich.

Auch Brandreden von Hansi Flick in Doku zu sehen

Dass auch der Innenverteidiger seinen Kollegen gerne mal einen Spruch drückt, bestätigt wiederum Kimmich: „Ich sagte: ‚Ja, Niki, vielleicht ein bisschen mehr bewegen.‘ Und dann war sein Kommentar dazu: ‚Was die kleinen Fische hier sagen, interessiert mich nicht.‘“

Weiter werden in der Dokumentation auch Brandreden von Hansi Flick und taktische Einblicke in das Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein. Ganz grün scheint sich der Bundestrainer dabei nicht immer mit seiner Mannschaft zu sein. Ob sich das DFB-Team die Folgen am Freitag vor dem Spiel gegen Japan trotzdem zusammen anschaut? Leon Goretzka wird dann auf jeden Fall nicht mit dabei sein. (kk)