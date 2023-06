Ist Deutschland einfach zu schlecht? Ratloser Gündogan stellt eigene Qualität infrage

Von: Christoph Wutz

Die DFB-Elf enttäuschte zuletzt gegen vermeintlich schwächere Gegner. Grund genug für Ilkay Gündogan, die Fähigkeiten des Teams anzuzweifeln.

Gelsenkirchen – Nach der 0:2-Testspielniederlage gegen Kolumbien liegen die Nerven bei der deutschen Nationalmannschaft blank. Auch bei Ilkay Gündogan, der das DFB-Team gegen „Los Cafeteros“ als Kapitän auf den Platz geführt hatte. Er sollte die Wende im deutschen Spiel bringen, war nach dem enttäuschenden Match aber ratlos – und stellte die eigene Qualität rund ein Jahr vor der Heim-EM schonungslos infrage.

Ilkay Gündogan Geboren: 24. Oktober 1990 (Alter: 32 Jahre), Gelsenkirchen Position: Zentraler Mittelfeldspieler Debüt für die deutsche Nationalmannschaft: Am 11. Oktober 2011 gegen Belgien Bilanz im DFB-Trikot: 67 Spiele, 17 Tore

Ratloser Gündogan kritisiert eigene Mannschaft: DFB-Elf gegen Kolumbien „nicht mutig genug“

Unmittelbar nach der verdienten Pleite gegen die Südamerikaner stand der Manchester-City-Star am RTL-Mikrofon Rede und Antwort. „Wir haben es nicht geschafft, in den Rhythmus zu kommen, haben zwar relativ einfach gespielt, simpel gespielt, was wir auch vorhatten. Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass wir nicht mutig genug waren, gerade im Spielaufbau“, analysierte der 32-Jährigen den schwachen deutschen Auftritt schonungslos.

Die DFB-Elf habe „zwar vereinzelt Chancen herausgespielt, aber auch relativ viel zugelassen. Und das darf uns natürlich in so einer Situation nicht passieren“, kritisierte Gündogan die deutsche Leistung scharf. Vor der Partie war der 67-fache Nationalspieler noch sehr zuversichtlich gewesen, den Bock umstoßen zu können.

Ratlos und enttäuscht: Ilkay Gündogans Miene nach der Niederlage Deutschlands gegen Kolumbien sprach Bände. © Imago / Sportfoto Rudel

Ist die deutsche Mannschaft zu schlecht? Qualitätsfrage für Gündogan nach desolater Leistung „irgendwo normal“

Von den letzten 16 Spielen gewann die Nationalelf nur vier. Folgerichtig stellte der DFB-Star nach der Niederlage gegen Kolumbien die Qualität der eigenen Mannschaft infrage: „Wenn man es über einen längeren Zeitraum nicht schafft, sein vermutliches Potenzial abzurufen, dann ist es, glaube ich, auch irgendwo normal, dass irgendwann die Qualitätsfrage kommt. Der müssen wir uns stellen“, haderte er mit der ungenügenden Leistung des Teams von Bundestrainer Hansi Flick.

Die Frage, ob der fehlende Mut aus der jüngsten Ergebniskrise rührt, bejahte Gündogan: „Ja, ein Großteil kommt davon“, gab er ehrlich zu. „Es kommt natürlich auch ein bisschen was von draußen. Ich glaube, dass viele unserer Jungs auch viele Dinge lesen und auch mitkriegen“, begründete der 32-Jährige die mangelnde Entschlossenheit der deutschen Mannschaft. „Aber das gehört zum Geschäft dazu. Es gehört dazu, damit umzugehen. Es gehört dazu, jetzt die Pfiffe einzustecken.“

DFB-Star Gündogan nach Niederlage gegen Kolumbien enttäuscht: „Das ist natürlich nicht unser Maßstab“

Den Unmut der Fans könne er nachvollziehen: „Es ist zum Teil auch berechtigt, das kann man auch irgendwo verstehen. Das ist natürlich nicht unser Maßstab“, ordnete der DFB-Kapitän die Leistung gegen Kolumbien ein. „Aber ich persönlich weiß jetzt nach Abpfiff genau, was nicht gut war und was viel besser werden muss. Jetzt gilt es, das anzusprechen“, kündigte Gündogan eine schonungslose Analyse an.

„Nichtsdestotrotz sind wir hier, um Deutschland bestmöglich zu vertreten. Das ist uns in den letzten Spielen überhaupt nicht gelungen“, redete der Stratege der „Skyblues“ die Situation nicht schön. „Da müssen wir uns selbst kritisch hinterfragen und beim nächsten Mal, wenn wir wieder zusammenkommen, deutlich besser machen“, forderte der 32-Jährige.

Und nicht nur Gündogan stellte nach der Pleite die Qualitätsfrage, sondern auch Rudi Völler. Der enttäuschte DFB-Sportdirektor drohte noch am Dienstagabend damit, zeitnah einige Spieler auszusortieren. (wuc)