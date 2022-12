Messis Traum lebt weiter! Argentinien gewinnt Elfmeterschießen - Niederlande raus

Von: Marius Epp

Jubel bei der Albiceleste: Argentinien steht im WM-Halbfinale. © IMAGO/JOEL MARKLUND

Lionel Messi und seine Argentinier haben sich nach Elfmeterschießen gegen die Niederlande durchgesetzt und stehen im Halbfinale. Der Ticker zum Nachlesen.

Niederlande – Argentinien 5:6 n. E.

Aufstellung Niederlande Noppert - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon (46. Koopmeiners), F. de Jong, Blind (64. L. de Jong) - Gakpo (113. Lang) - Bergwijn (46. Berghuis), Depay (78. Weghorst) Aufstellung Argentinien E. Martínez - Molina (106. Montiel), Romero (78. Pezzella), Otamendi, Li. Martínez (112. di Maria), Acuña (78. Tagliafico) - de Paul (67. Paredes), Fernández, Mac Allister - Álvarez (82. La. Martinez), Messi Tore 0:1 Molina (35.), 0:2 Messi (FE., 73.), 1:2 Weghorst (83.), 2:2 Weghorst (90.+10)

Update, 23.02 Uhr: Lionel Messis Traum vom WM-Titel lebt weiter! Argentinien wollte das Spiel in der Verlängerung gewinnen und wurde im Elfmeterschießen für den Mut belohnt. Der Doppelpack von Wout Weghorst war am Ende nicht genug für die Niederlande.

In der Verlängerung konnte die Mannschaft von Louis van Gaal nicht mehr viel entgegensetzen und hat sich mehr oder weniger ins Elfmeterschießen gerettet. Dort hatte Argentinien in Emiliano Martinez den besseren Torwart. Messi und Co. treffen im Halbfinale auf Kroatien.

Martinez wird zum Elfmeter-Held: Argentinischer Torwart hält zwei Strafstöße

6:5 Argentinien: Martinez trifft! Argentinien steht im WM-Halbfinale, die Niederlande ist raus.

5:5: Weghorst trifft cool. Jetzt hat Lautaro Martinez den nächsten Matchball.

5:4 Argentinien: Gibt‘s das? Fernandez schießt vorbei!

5:4 Argentinien: Weghorst trifft und hält Oranje drin. Enzo Fernandez kann Argentinien ins Halbfinale bringen.

5:3 Argentinien: Montiel lässt sich nichts anmerken und verwandelt.

4:3 Argentinien: Koopmeiners trifft als erster Niederländer. Das musste er auch, sonst wäre es vorbei gewesen.

4:2 Argentinien: Leandro Paredes versenkt den Ball ganz sicher links.

3:2 Argentinien: Auch Berghuis verschießt! Emiliano Martinez hat schon wieder die Ecke und hält seinen zweiten Elfer. Unglaublich!

3:2 Argentinien: Lionel Messi tritt zu seinem zweiten Elfer an und bleibt ganz, ganz cool.

2:2: Virgil van Dijk eröffnet - und verschießt! Martinez ahnt die Ecke.

SCHLUSSPFIFF! Es soll nicht sein für die Albiceleste, die Niederlande rettet sich ins Elfmeterschießen.

118. Minute: Auch Messi dribbelt nochmal, doch bleibt hängen. Das Spiel nimmt nochmal richtig Fahrt auf! Berghuis lässt zwei Argentinier stehen, findet aber in der Mitte weder Weghorst noch de Jong. Auf der Gegenseite zieht Martinez aus der Drehung ab, Noppert ist da. Messi schießt Zentimeter vorbei. Fernandez knallt die Kugel an den Pfosten! Argentinien verzweifelt.

116. Minute: Argentinien will es! Der starke Fernandez schießt aus der zweiten Reihe, sein abgefälschter Versuch wird zur gefährlichen Bogenlampe. Kurz darauf versucht es Pezzella per Kopf, drüber. Oranje zittert!

114. Minute: Da ist die Riesen-Chance für Argentinien! Fernandez setzt sich auf außen glänzend durch und bedient Lautaro Martinez. Sein Schuss wäre drin gewesen, doch van Dijk steht wie ein Fels in der Brandung im Weg.

113. Minute: Luuk de Jong kommt im Durcheinander nochmal zum Schuss, doch der wird geblockt. Es bleibt ein zähes Ringen.

111. Minute: Angel di Maria kommt bei den Argentiniern. Er wäre ein Mann für eine Einzelaktion.

109. Minute: Messi erarbeitet sich nochmal einen Freistoß. Argentinien spielt es kurz, um Messi in eine Schussposition zu bekommen. Doch der Superstar verzieht.

107. Minute: Wer bringt hier nochmal die Energie auf, um das Spiel in der Verlängerung zu entscheiden? Aktuell deutet hier alles auf ein Elfmeterschießen hin, beide Teams sind recht platt.

ANPFIFF! Die letzten 15 Minuten des Spiels.

HALBZEIT! Der erste Teil der Verlängerung endet fast ereignislos.

101. Minute: Beiden Mannschaften fehlt es jetzt an Kreativität. Der Kopf scheint ein bisschen leer zu sein.

100. Minute: Timber und Messi rasseln aneinander, Freistoß für Argentinien. Messi nimmt sich der Sache an, seine Flanke findet aber keinen Abnehmer.

98. Minute: Von der wilden Schlussphase ist nichts mehr zu spüren, Argentinien lässt den Ball laufen, die Niederlande wartet auf ihre Chance.

95. Minute: Die Albiceleste versucht, mit viel Ballbesitz wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Klar ist spätestens jetzt: Bei jedem Standard für die Niederlande wird es brandgefährlich, de Jong und Weghorst haben die Lufthoheit.

92. Minute: Wie gehen die Argentinier jetzt mit diesem Schock um? Messi und Co. standen schon mit mehr als einem Bein im Halbfinale - dann kam Teufelskerl Wout Weghorst.

ANPFIFF! Die Verlängerung läuft!

SCHLUSSPFIFF! Es geht in die Verlängerung. Fußball ist verrückt.

Weghorst gleicht mit genialem Freistoßtrick aus: Van Gaals Joker rettet Oranje in die Verlängerung

90.+10: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für die Niederlande! Das ist unfassbar! Es ist wieder Wout Weghorst, der trifft! Ein genialer Freistoßtrick bringt die Niederlande zum Ausgleich. Koopmeiners täuscht einen Schuss an, passt aber dann flach zu Weghorst, der sich blitzschnell dreht und abzieht. Der Ex-Wolfsburger rettet seine Nation in letzter Sekunde mit einem Doppelpack!

90.+9.: Die Albiceleste schlägt die Bälle nur noch nach vorne, bemüht sich überhaupt nicht mehr um den Ball. Jetzt gibt es nochmal Freistoß für Oranje! Aus guter Position. Ist das die letzte Chance?

90.+7: Argentinien ist gegen de Jong und Weghorst körperlich unterlegen, doch die Niederlande schafft es nicht, nochmal eine Schusschance zu kreieren. Gleich ist Schluss!

90.+5: Ein Ball nach dem anderen fliegt in den Strafraum von Martinez. Was für eine Schlussphase!

90.+2: Berghuis lässt eine gute Freistoßchance ungenutzt. Noch acht lange Minuten zittern für Argentinien.

90. Minute: Zehn Minuten Nachspielzeit! Argentinien hängt jetzt wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen, es spielt nur noch Oranje. Schaffen die Niederländer noch den Ausgleich oder kommt das Aufwachen zu spät?

88. Minute: Rudelbildung! Jetzt wird‘s hektisch. Die niederländische Bank stürmt auf den Platz und sorgt für Riesen-Chaos. Schiri Lahoz löst das ganze mit einigen gelben Karten auf.

Weghorst bringt Oranje zurück ins Spiel: Ex-Wolfsburger erzielt Anschlusstreffer

83. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für die Niederlande! Die Brechstange zeigt Wirkung! Wout Weghorst trifft mit seinem zweiten Ballkontakt per Kopf. Und Oranje ist plötzlich wieder da!

76. Minute: Was hat das Team von Louis van Gaal noch im Tank? Jetzt müssen die Niederländer alles oder nichts spielen. Mit Wout Weghorst kommt ein weiterer Stürmer.

Messi erhöht per Elfmeter: Argentinien macht das 2:0

73. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOR für Argentinien! Messi läuft an, verzögert - und versenkt den Ball halbhoch rechts! Der Kapitän bringt die Südamerikaner ganz nah ans Halbfinale. Noch ist nichts entschieden, aber jetzt wird es ganz schwierig für die Niederlande.

71. Minute: Acuna tankt sich stark auf links durch, täuscht eine Flanke an und zieht in die Mitte - wo er von Dumfries von den Beinen geholt wird. Lahoz zögert keine Sekunde und zeigt auf den Punkt. Entscheidet Messi jetzt das Spiel?

71. Minute: Elfmeter für Argentinien!

70. Minute: Die Argentinier werfen sich mit ganz viel Herz in die Zweikämpfe und haben bis dato noch keine Torchance im ganzen Spiel zugelassen. Ganz stark.

66. Minute: Bei der Albiceleste kommt Paredes für de Paul im zentralen Mittelfeld. Selbiges ist den Argentiniern in der zweiten Hälfte etwas entglitten. Die Niederlande kann aber noch kein Kapital daraus schlagen.

64. Minute: Van Gaal bringt einen Stürmer: Luuk de Jong kommt für Daley Blind ins Spiel. Oranje braucht mehr Präsenz im Strafraum.

61. Minute: Schlechte Nachricht für die Niederlande: Messi hat einen guten Tag erwischt. Niemand kann den Linksfuß stoppen, letztlich macht es van Dijk mit einem Foul. Den Freistoß aus kurzer Distanz jagt der PSG-Stürmer aufs Tordach. Hui, das war knapp!

58. Minute: Argentinien meldet sich zurück! Messi ist der Auslöser im Mittelfeld, plötzlich haben die Südamerikaner Drei gegen Zwei. Ein schlampiger Pass von Alvarez und die Chance ist dahin. Da war mehr drin!

54. Minute: Jetzt mal eine gute Kombination über de Jong und Blind, doch wieder ist ein blau-weißes Bein dazwischen. Die Niederlande schafft es jetzt zumindest, die Albiceleste etwas zurückzudrängen.

52. Minute: Noch ist nicht viel von Oranje zu sehen, fast alle Angriffe prallen früh an der Abwehrmauer der Argentinier ab. Das ist ein echtes Bollwerk.

49. Minute: Turnier-Entdeckung Cody Gakpo konnte bisher noch nicht viele Akzente setzen. Vielleicht gelingt ihm in der zweiten Hälfte mehr.

46. Minute: Van Gaal reagiert: Der General bringt mit Berghuis und Koopmeiners frische Kräfte. Positionsgetreu sind Bergwijn und de Roon in der Kabine geblieben.

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit läuft.

Halbzeit - Argentinien geht mit einer Führung in die Pause. Und sie ist verdient. Die Albiceleste brannte kein Offensivfeuerwerk ab, stand hinten aber jederzeit sicher und ging bedacht in die Offensive. Wieder einmal ist es Lionel Messi, der mit seinem herausragenden Assist den Unterschied ausmacht. Was kann Oranje in der zweiten Halbzeit entgegensetzen?

HALBZEIT! Pause in Lusail, Messi und Argentinien machen einen ersten, kleinen Schritt ins Halbfinale.

45. Minute: Offensiv findet die Niederlande so gut wie nicht statt - nur ein Torschuss steht bisher zu Buche. Da muss der General in der Pause ansetzen.

45. Minute: Auch Alvarez sieht Gelb wegen Trikotziehen. Schiri Lahoz hat zu tun.

45. Minute: Jetzt hagelt es gelbe Karten: Romero stoppt einen Angriff mit der Hand und wird verwarnt. Genauso sehen Acuna und Timber den gelben Karton.

43. Minute: Argentinien hat das Spiel im Griff, es sieht nicht danach aus, als würde sich Oranje vor der Pause noch vom Rückstand erholen. Auf Louis van Gaal wartet Arbeit.

40. Minute: Messi macht weiter! Der PSG-Star zieht links auf, zieht rechts auf und schießt dann aus der Drehung. Noppert hat aber keine Probleme mit dem flachen Abschluss in die Mitte. Wird das hier zur One-Man-Show?

Messi liefert Zauber-Assist: Argentinien geht in Führung

35. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOR für Argentinien! Ein Messi-Geniestreich beschert der Albiceleste die Führung! Der Kapitän macht den Treffer nicht selbst, sondern legt traumhaft für Molina auf. Messi schnappt sich den Ball, zieht nach innen und spielt einen perfekten Steckpass auf den durchlaufenden Molina. Ausgerechnet Molina, den Messi Minuten zuvor noch mit einem bösen Blick bedachte. Argentinien führt!

33. Minute: Gakpo hat mal die Chance, umzuschalten. Doch sein Pass auf Bergwijn ist zu unpräzise. Martinez fängt den Ball ab und es geht schnell in die andere Richtung. De Paul kommt zum Abschluss, der zu zentral gerät. Kein Problem für Noppert.

32. Minute: Die argentinische Bank ist Schiri Lahoz zu laut, es gibt eine Ermahnung auf spanisch.

30. Minute: Molina übersieht Messi, was vom Nationalhelden prompt mit einem bösen Blick quittiert wird. Den nächsten Ball wird er wohl bekommen.

28. Minute: Keine Torchancen bisher auf beiden Seiten. Sowohl die Niederlande als auch Argentinien gehen das Viertelfinale sehr diszipliniert an und geben dem Gegner keine Räume im letzten Drittel.

24. Minute: Bergwijn und Depay arbeiten sich mit einem Doppelpass an die Strafraumgrenze, Bergwijn zieht ab - der Ball geht zwei, drei Meter vorbei.

23. Minute: Beide Teams greifen mit sehr dosiertem Risiko an. Die Devise ist klar: Erstmal nichts zulassen.

22. Minute: Messi mit dem ersten Torschuss! Der Superstar versucht es aus 30 Metern - weit drüber.

20. Minute: Die Niederlande kommt besser ins Spiel. Bergwijn erarbeitet sich die erste Ecke, doch die wird nicht gefährlich.

18. Minute: Bergwijn startet in die Tiefe durch und wird auch bedient - allerdings ist Argentinien-Torwart Mertinez schnell auf den Beinen und fängt den Steilpass ab. Die erste Torannäherung der Holländer!

17. Minute: Im Mittelfeld geht es zur Sache, die Zweikampfhärte stimmt bei beiden Teams. Schiri Lahoz kommt aber noch ohne Verwarnung aus.

15. Minute: Die Niederlande hat Probleme beim Spielaufbau, Argentinien macht früh Druck. Die Albiceleste hat den besseren Start erwischt.

10. Minute: Argentinien drückt! Messi bedient Acuna, doch was der Linksverteidiger draus macht, ist deutlich zu wenig. Seine Flanke landet halbhoch im Nirgendwo.

9. Minute: Wahnsinn! Holland-Keeper Noppert spielt einen haarsträubenden Ball hinten raus und hat viel Glück, dass Alvarez nicht schnell genug reagiert. Nein, den darf er nicht spielen. Das war der letzte Warnschuss für ihn.

6. Minute: Beide Teams sind noch etwas nervös und auf defensive Sicherheit bedacht. Argentinien hat mehr Ballbesitz.

4. Minute: Gakpo und Martinez rasseln mit den Köpfen aneinander. Schmerzhaft, aber es geht für beide weiter. Schiri Mateu Lahoz aus Spanien lässt die Szene laufen.

2. Minute: Messi begeistert die argentinisch dominierten Ränge im Stadion - auch wenn das Dribbling nur am Mittelkreis stattfand.

ANPFIFF! Das Prestigeduell zwischen Argentinien und den Niederlanden läuft.

Update, 19.50 Uhr: Es ist wahrscheinlich Lionel Messis letzte Weltmeisterschaft. Nutzt der Superstar die Chance und bringt seinen ersten WM-Titel nach Hause? Der Zauberfuß wird heute seinen 24. WM-Einsatz absolvieren und damit mit Miroslav Klose gleichziehen. Rekordhalter ist Lothar Matthäus mit 25 Einsätzen.

Kommt Argentinien heute weiter, hat Messi diesen Rekord schon sicher, weil er dann in jedem Fall noch zwei Spiele machen könnte. Doch das ist Zukunftsmusik. Die Niederlande wird etwas dagegen haben!

Update, 19.38 Uhr: Vor acht Jahren knockte Argentinien die Niederlande im Halbfinale aus, um danach an Deutschland zu scheitern. 1978 trafen sich die beiden Nationen im WM-Finale - auch dort triumphierte die Albiceleste. Grund genug für eine Revanche, wird sich Oranje denken! In knapp zwanzig Minuten rollt der Ball.

Update, 19.25 Uhr: Die Farben in Lusail sind wohl klar verteilt: ARD-Experte Bastian Schweinsteiger erkennt „zu 95 Prozent“ blau-weiß. Argentinische Fans hatten schon vor Anpfiff Grund zum Jubeln, da Erzfeind Brasilien gescheitert ist. Messi und Co. müssen es aber erst einmal besser machen, um das Halbfinale gegen Kroatien zu erreichen.

Update vom 9. Dezember, 19.06 Uhr: Während WM-Topfavorit Brasilien soeben im Elfmeterschießen gegen Kroatien ausgeschieden ist, stehen die Aufstellungen für das zweite Viertelfinale am heutigen Abend fest!

Überraschung bei den Argentiniern: Trainer Lionel Scaloni will offenbar hinten erst einmal nichts anbrennen lassen und bietet zum ersten Mal im Turnier eine Fünferkette auf. In der Offensive sollen es die formstarken Lionel Messi und Julian Alvarez richten.

Auch Louis van Gaal hat bei gegnerischem Ballbesitz fünf Mann in der Verteidigung. Die Außenverteidiger Daley Blind und Denzel Dumfries sollen aber auch offensiv Akzente setzen. Im Sturm rückt Steven Bergwijn in die Mannschaft. Davy Klaassen sitzt dafür auf der Bank.

Erstmeldung vom 9. Dezember: Lusail – Ein geschichtsträchtiges Duell im Viertelfinale der WM 2022 - so wollte es der Fußball-Gott. Trainer-Legende Louis van Gaal will den wild entschlossenen Superstar Lionel Messi auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel stoppen. Einen wirklichen Favoriten gibt es zwischen den Niederlanden und Argentinien nicht.

Beide Teams brauchten in Katar Anlaufzeit, um auf Touren zu kommen. Die Albiceleste startete mit einer Blamage gegen Saudi-Arabien, Oranje überzeugte in den ersten beiden Gruppenspielen gegen den Senegal (2:0) und gegen Ecuador (1:1) höchstens ergebnistechnisch.

WM-Viertelfinale: Niederlande hat gegen Argentinien „Rechnung zu begleichen“

„Wir haben eine Rechnung zu begleichen“, kündigte Bondscoach van Gaal vor dem Spiel im Lusail-Iconic-Stadium an. Die Rechnung liegt knapp achteinhalb Jahre zurück. Beim fünften WM-Duell der beiden Nationen setzt sich Argentinien 2014 im Halbfinale durch, scheitert dann aber im Finale von Rio an Deutschland. 1978 hatte Argentinien das Finale im eigenen Land gegen die Niederländer nach Verlängerung gewonnen.

Lionel Messi übte sich in Respekt: „Eine großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem großartigen Trainer“, lobte der siebenmalige Weltfußballer die Niederländer: „Es wird sehr schwer.“ Der Ausnahmefußballer trägt eine ganze Nation auf seinen schmalen Schultern, der Druck ist immens. Und er liefert ab: Seine drei Tore waren maßgeblich für den Einzug ins WM-Viertelfinale.

Louis van Gaal ist bestens vorbereitet – mit Geheimtipps von Bastian Schweinsteiger

Louis van Gaal grinste, kokettierte mit Alter und Aussehen und ließ sich vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Argentinien sogar noch eine Option für den Fall des vorzeitigen WM-Aus offen. „Wenn ein wirklich interessantes Angebot kommt, könnte ich als Trainer weitermachen. Ich bin 71 Jahre jung, sehe noch gut aus und unfassbar jung.“

Bestens gelaunt und mit Geheimtipps des mehrmaligen Argentinien-Besiegers Bastian Schweinsteiger im Hinterkopf („Das ist Privatsache“) stellte van Gaal einen Tag vor dem allein schon historisch aufgeladenen Duell zwischen den Niederlanden und den Südamerikanern aber auch klar: „Das Turnier beginnt jetzt richtig für uns.“ (epp/dpa)