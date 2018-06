Live-Ticker: DFB-Team startet mit drei Wackelkandidaten - Anpfiff doch wieder verschoben

Deutschland bestreitet sein einziges Testspiel vor der Nominierung des endgültigen Kaders für die Fußball-WM am Samstag gegen Österreich. Wir berichten im Live-Ticker.

Österreich - Deutschland -:- (Sa, 18.00 Uhr in Klagenfurt)

Österreich: Siebenhandl - Lainer , Prödl , Dragovic , Hinteregger - Zulj , Baumgartlinger , Grillitsch - Schöpf , Alaba - Arnautovic Bank: Lindner (Tor), Stankovic (Tor), Strebinger (Tor), Bauer, Danso, Potzmann, Ulmer, Wimmer, Hierländer, Ilsanker, Kainz, Murg, Schaub, Schlager, Alar, G. Burgstaller Deutschland: 1 Neuer - 3 Hector, 26 Süle, 16 Rüdiger, 18 Kimmich - 19 Sané, 21 Gündogan, 6 Khedira, 10 Özil, 20 Brandt - 25 Petersen Bank: Leno (Tor), ter Stegen (Tor),Trapp (Tor), Ginter, Plattenhardt, Tah, Draxler, Goretzka, Reus, Rudy, Gomez, Ti. Werner Tore: --- Schiedsrichter: Pavel Kralovec (CZE)

+++ Der Rasen ist mittlerweile sichtlich gezeichnet vom Dauerregen über Klagenfurt. Fällt der Test ganz ins Wasser?

+++ Oder eben doch nicht. Das Wetter spielt weiter verrückt, der Regen hat wieder zugenommen. Laut Wettervorhersage soll das auch erst mal für die nächsten 30 Minuten so bleiben. Der nächste Anlauf soll um 19.15 Uhr stattfinden.

+++ Jetzt ist es raus: Das Spiel beginnt um 18.35 Uhr.

+++ Sollte der Platz bei der Besichtigung bespielbar sein, soll der Anpfiff nun also um 18.30 Uhr ertönen. Ob es tatsächlich dazu kommt, entscheidet das Schiedsrichtergespann.

+++ Um 17.55 Uhr soll die nächste Entscheidung getroffen werden. Insbesondere der Schutz der Spieler stehe im Vordergrund. Oliver Bierhoff hofft im ZDF, dass trotz des schlechten Wetters guter Fußball möglich ist. Ansonsten würde der Test nicht die notwendigen Erkenntnisse bringen. Das hoffen wir auch.

+++ Mittlerweile steht fest, dass die Partie nicht pünktlich angepfiffen werden kann. Ab wann es losgeht, ist aber noch offen.

+++ In Klagenfurt tobt sich der Wettergott gerade so richtig aus. Es schüttet aus Kübeln. Die Spieler weichen zum Aufwärmen in die Katakomben aus. Der Anpfiff könnte sich notgedrungen nach hinten verschieben. Wir halten sie auf dem Laufenden...

+++ Wen streicht Joachim Löw noch aus dem Kader? Bisher soll die Entscheidung noch nicht gefallen sein. Ob der Bundestrainer heute seinen Wackelkandidaten extra Spielzeit einräumt, um sich zu beweisen? Gut möglich. Nils Petersen und Julian Brandt zählen auf jeden Fall dazu. Aber auch hinter Manuel Neuer steht ein Fragezeichen. Hält der Fuß den Belastungen stand? Der Test heute wird wohl Aufschluss darüber geben.

+++ Es ist der letzte Test bevor Joachim Löw vier Spieler nach Hause schicken muss. Diese Elf darf sich von Beginn an beweisen. Nils Petersen startet im Sturmzentrum.

Unsere Startelf: 1 Neuer - 3 Hector, 6 Khedira, 10 Özil, 16 Rüdiger, 18 Kimmich, 19 Sané, 20 Brandt, 21 Gündogan, 25 Petersen, 26 Süle. #ZSMMN #DieMannschaft #AUTGER pic.twitter.com/cLqscLKd78 — Die Mannschaft (@DFB_Team) 2. Juni 2018

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Testspiel zur Fußball-WM 2018 zwischen Österreich und Deutschland! Während sich die Gastgeber zum fünften Mal in Folge nicht für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnten, geht es für den Titelverteidiger darum sich für das Turnier einzuspielen. Wie gut das funktioniert, erfahren Sie hier im Live.Ticker.

Österreich gegen Deutschland: Vorbericht

Wenn Österreich und Deutschland aufeinander treffen, schwingt immer ein wenig Derby-Atmosphäre mit. Es ist ein Bruderduell zwischen David und Goliath - auch wenn es nur ein Testspiel ist. Austragungsort ist diesmal nicht das angestammte Ernst-Happel-Stadion in Wien, sondern das Wörtherseestadion in Klagenfurt.

Am Mittwoch feierte das nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierte ÖFB-Team einen Achtungserfolg und besiegte WM-Gastgeber Russland mit 1:0 (1:0). Der Schalker Alessandro Schöpf (28.) erzielte im Tivoli Stadion Tirol von Innsbruck den Siegtreffer auf Vorlage des früheren Bundesligaspielers Marko Arnautovic, der sein 70. Länderspiel absolvierte und mit einem Wechsel zum englischen Topklub Manchester United in Verbindung gebracht wird. Dessen Teammanager Jose Mourinho zählte zu den 14.500 Zuschauern.

Russland ist aber nicht Deutschland, gegen das Österreich seit rund 31 Jahren auf einen Sieg wartet. Zuletzt verloren die Alpenkicker neun Mal in Folge gegen die DFB-Auswahl. Auch die Gesamtbilanz spricht für den viermaligen Weltmeister: Von 39 Duellen gewann die Mannschaft 25, nur acht Mal ging Österreich als Sieger vom Feld (Torverhältnis 89:55).

Für Bundestrainer Joachim Löw ist das Testspiel am Wörthersee der einzige Härtetest vor der Nominierung des endgültigen Kaders für die Fußball-WM (WM-Kader von Deutschland 2018: Wer fährt mit? Wer muss zu Hause bleiben?). Entsprechend gespannt erwarten Medien und Fans die Partie und die Aufstellung des Weltmeisters.

Österreich gegen Deutschland: Die letzten zehn Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 06.09.2013 WM-Qualifikation Deutschland - Österreich 3:0 (1:0) 11.09.2012 WM-Qualifikation Österreich - Deutschland 1:2 (0:1) 02.09.2011 EM-Qualifikation Deutschland - Österreich 6:2 (3:1) 03.06.2011 EM-Qualifikation Österreich - Deutschland 1:2 (0:1) 16.06.2008 EM, Vorrunde Österreich - Deutschland 0:1 (0:0) 06.02.2008 Freundschaftsspiel Österreich - Deutschland 0:3 (0:0) 18.08.2004 Freundschaftsspiel Österreich - Deutschland 1:3 (1:1) 18.05.2002 Freundschaftsspiel Deutschland - Österreich 6:2 (3:1) 02.06.1994 Freundschaftsspiel Österreich - Deutschland 1:5 (0:1) 18.11.1992 Freundschaftsspiel Deutschland - Österreich 0:0

