Panini witzelt: Nach WM-Ausweitung „große Brötchen backen“

Stuttgart - Der Sammelbildchen-Hersteller Panini nimmt den Spott in den sozialen Netzwerken über die Ausweitung der Fußball-WM auf 48 Teams mit Humor.

„In Zeiten von Fake-News würde sich doch die Schlagzeile anbieten: Panini wars! Unterzeile: Die Klebekonterfei-Könige können 2026 so richtig große Brötchen backen“, sagte der Geschäftsführer der deutschen Panini-Tochter, Hermann Paul, am Dienstag. Zuvor hatte das Council des Fußball-Weltverbands FIFA beschlossen, dass von 2026 an 48 Mannschaften an der Weltmeisterschaft teilnehmen dürfen.

Twitter-Nutzer verbreiteten daraufhin Bilder von angeblichen Panini-Alben in Riesengröße, empfahlen den Kauf von Aktien des Unternehmens und unterstellten, dass erste Fans der Klebebildchen schon jetzt mit dem Sparen für die Ausgabe 2026 beginnen müssten. „De facto ist die besagte WM für uns noch so weit weg, dass wir uns über die Ausgestaltung des Sammelalbums jetzt noch keine Gedanken machen müssen. Wir freuen uns aber über pfiffige Anregungen über die sozialen Medien“, sagte Geschäftsführer Paul.

dpa