PSG-Chaos vor Bayern-Spiel: Vergewaltigungsvorwürfe gegen WM-Held

Von: Stefan Schmid

PSG-Star im Fokus: Die Ermittlungen gegen Abwehrspieler Achraf Hakimi wegen Vergewaltigungsvorwürfen werfen viele Fragen auf. Was sind die Hintergründe?

Paris – Die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, dass Achraf Hakimi, Abwehrspieler bei Paris Saint-Germain, beschuldigt wird, eine 24-jährige Frau in seinem Haus in Boulogne-Billancourt – ein Vorort von Paris – vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen gegen den Spieler vom Champions-League-Gegner des FC Bayern eingeleitet.

Triggerwarnung: Vergewaltigung – der nachfolgende Absatz kann retraumatisierend sein

Situation eskaliert im Haus von Hakimi

Der Kontakt zwischen Achraf Hakimi und dem mutmaßlichen Opfer begann am 16. Januar mit dem Austausch von Nachrichten über Instagram. Über einen Monat später, am 25. Februar, soll der Ex-Dortmunder die Frau zu sich eingeladen und einen Wagen bestellt haben, der sie zu seinem Haus brachte.

Dort soll die Situation eskaliert sein: Der Spieler soll die Frau gegen ihren Willen geküsst, ihre Kleidung ausgezogen und ihre Brüste geküsst haben. Zudem soll er sie mit den Fingern penetriert haben, obwohl sie ihm mehrfach sagte, dass sie das nicht wolle. Die Frau konnte sich schließlich befreien. Wie sie später dazu angab, nur weil sie sich mit ihren Füßen zu Wehr gesetzt habe.

Achraf Hakimi (M.) droht vor dem Bayern-Spiel in der Champions League gewaltig Ärger. © IMAGO/Noushad Thekkayil

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Hakimi

Obwohl die Frau am Tag nach der mutmaßlichen Tat zur Polizei ging, um eine Vergewaltigungserklärung abzugeben, weigerte sie sich, Anzeige gegen Hakimi – der mit der marokkanischen Nationalmannschaft un Katar zum Helden wurde – zu erstatten. Doch aufgrund der Schwere der Vorwürfe und Hakimis Bekanntheit hat die Staatsanwaltschaft Nanterre die Ermittlungen aufgenommen. Eine Quelle, die mit dem Sachverhalt vertraut sein soll, bestätigte dies gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Hakimi bei Weltfußballer-Verkündung, aber ohne Familie

Trotz der Ermittlungen nahm Hakimi an der Vergabe der Awards des Weltverbandes FIFA teil, da er in die FIFPro-Elf der Jahres 2022 gewählt wurde. Bei der Preisverleihung waren jedoch seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder nicht dabei, da sie sich im Urlaub in Dubai befanden. (sch)

