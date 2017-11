Mitspieler steckt AS Rom-Star beim Torjubel in der Champions-League Finger in den Po

Intime Szenen beim Champions-League-Spiel am Mittwochabend zwischen dem AS Rom und Chelsea London.

Rom - Der AS Rom gewinnt am Ende mit 3 zu 0, doch alle sprechen nur über diese eine Szene. Bei Twitter wird das Video Tausendfach geteilt, diese Po-Szenen bringen viele User zum Lachen:

Wtf are you doing Perotti pic.twitter.com/o2ZW0Uwzng — ‏ً (@ClinicalFirmino) October 31, 2017

Stephan El Shaarawy (25) trifft in der 36.Minute zum zwischenzeitlichen 2 zu 0. Seine Mitspieler feiern den Torschützen ausgelassen, als sich auch Mitspieler Diego Perotti (29) unter die Jubelnden mischt. Perotti schleicht sich von hinten an El Shaarawy an - und steckt ihm seinen Finger in den Po. Der unglaubliche Moment ist im Video zu erkennen. Doch der Torschütze bleibt überraschend entspannt und dreht sich lachend zu seinem Mitspieler um. Über die Finger-Attacke seinen argentinischen Freundes scheint El Shaarawy nicht verstört zu sein - beide feiern das Tor, als wäre nichts gewesen. Irre! Die Po-Aktion scheint Diego Perotti sogar motiviert zu haben. In der zweiten Hälfte (63. Minute) traf der Argentinier zum 3 zu 0 Endstand für sein Team.



Perotti enjoying the celebrations a little to much... pic.twitter.com/8BsqvovN3C — BigOdds (@BigOddsGB) October 31, 2017

Erinnerungen werden wach - einen derartigen Po-Jubel gab es bereits 2011: Im Iran feierten zwei Erstliga-Profis einen Treffer auf ähnliche „unmoralische“ Weise und wurden daraufhin von ihrem Klub vorübergehend suspendiert, wie bild.de berichtet. Dazu wurde ihnen das Gehalt gekürzt.

Matthias Kernstock