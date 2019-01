Kult-Torwart Petr Cech verkündet Karriere-Ende via Social Media, will aber noch einen Titel holen

Der tschechische Welttorhüter Petr Cech hat sein Karriere-Ende bekannt gegeben. Die aktuelle Saison will er beim FC Arsenal aber noch einen Titel holen.

London - „Time to say Good bye“ für den tschechischen Torhüter Petr Cech. Via Twitter verkündete der 36-Jährige, dass er seine Karriere am Ende der Saison beenden werde.

„Dies ist meine 20. Saison als Profi und es sind 20 Jahre seitdem ich meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe. Deshalb fühlt es sich nach der richtigen Zeit an, um mein Karriere-Aus am Ende dieser Saison bekannt zu geben“, schrieb Cech.

Da er in seinen 15 Jahren in der Premier League jeden möglichen Titel gewonnen habe, „fühlt es sich so an, als hätte ich alles erreicht was ich mir vorgenommen hatte“, erklärte der Tscheche weiter. In der laufenden Saison werde er weiterhin hart arbeiten, um dem FC Arsenal einen weiteren Titel hinzuzufügen. Danach freue er sich aber auch auf alles, was das Leben außerhalb des Spielfeldes zu bieten habe, so Cech.

Mit seinem aktuellen Verein FC Arsenal gewann Petr Cech den englischen FA Cup. Seine beste Zeit hatte er mit dem FC Chelsea, mit dem er unter anderem viermal englischer Meister wurde, sowie die Champions League (2012) und die UEFA Europa League (2013) gewann.

rjs