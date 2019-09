Auba-Bayern? Fußball-Weltstar sorgt mit Kennzeichen im Münchner Umland für Erstaunen

Pierre-Emerick Aubameyang steht auf schnelle Autos. Skurril: Offensichtlich lässt er neuerdings gerne Kennzeichen aus bayerischen Kleinstädten daran festschrauben.

München/London - Pierre-Emerick Aubameyang spielt seit bald zwei Jahren nicht mehr in der Bundesliga. Er ärgert nun mit dem FC Arsenal bisweilen deutsche Klubs. Dennoch scheint ihn weiterhin das ein oder andere mit Deutschland zu verbinden. Genauer gesagt mit Oberbayern. Und ganz konkret: Mit der idyllischen Kleinstadt Bad Aibling im Landkreis Rosenheim.

Aubameyang als „Auba-Bayer“: Kennzeichen am Ferrari sorgt im Alpenvorland für Aufsehen

Das klingt skurril - aber es gibt seit neuestem ein klares Indiz. In Form eines Autokennzeichens, wie zuerst dem Portal rosenheim24.de aufgefallen ist. Denn an Aubameyangs sündhaft teurem Ferrari hängt nicht etwa ein britisches Nummernschild. Sondern ein deutsches mit dem Drei-Buchstaben-Kürzel „AIB“. Ein taufrisches Youtube-Video zeigt den Ex-Goalgetter von Borussia Dortmund beim Cruisen in seinem „LaFerrari“. Ganz vorne dran die oberbayerische Fahrzeugkennung.

Dabei war das Kürzel bis zu einer Kennzeichen-Reform vor einigen Jahren sogar bereits quasi ausgestorben - denn der Landkreis Bad Aibling wurde 1972 aufgelöst und Rosenheim zugeschlagen. Seit 2013 kann man sich das alte „AIB“ wieder ans Auto schrauben lassen.

Pierre-Emerick Aubameyang und Bad Aibling - „AUB“ statt „AIB“?

Dass es sich um einen Export-Schlager handeln könnte, davon war bislang allerdings nichts bekannt. Denn Bad Aibling hat als „oberbayerisches Venedig“, als ältestes Moorheilbad Bayerns, als ehemaliger Standort einer riesigen Echelon-Anlage, als Besitzer einer Autobahnausfahrt mit Staupotenzial und - leider - auch als Schauplatz eines tragischen Zugunglücks zwar gewisse regionale Bekanntheit erlangt. Als Hotspot für Weltstars gilt es aber nicht.

Warum sich Aubameyang nun also das pittoreske, aber nicht außergewöhnlich glamouröse Heilbad an die Luxus-Karosse pinnen ließ, ist nicht bekannt. Spekulieren ließe sich bestenfalls, dass dem Star die gewisse Nähe zu den ersten drei Buchstaben seines Nachnamens gefiel...

Auba und das „AIB“: Auto wurde offenbar im Landkreis München zugelassen

Zumindest ein ganz klein wenig Licht lässt sich in die Angelegenheit aber bringen. Und zwar über den Buchstaben hinter dem „AIB“. Auf Aubameyangs Kennzeichen folgt ein „Q“. Genau das ist ein Zeichen dafür, dass sein Vehikel im Landkreis München zugelassen wurde.

Der Grund: Die Kennung „AIB“ lässt sich auch im Münchner Umland beantragen. Denn zum Landkreis München gehört mit der Ex-Gemeinde Helfendorf auch ein ganz kleines Stück des Altlandkreises Bad Aibling. Münchner können allerdings keine beliebigen Zeichenfolgen beantragen. Die meisten werden nur im Landkreis Rosenheim vergeben. Das „Q“ hinter dem „AIB“ aber gehört dem Landkreis München, wie beim Bürgerserviceportal des Kreises nachzulesen ist.

Aubameyang selbst war zuletzt unter anderem mit Spott über Mannschaftskamerad Mesut Özil aufgefallen.

