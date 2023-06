Cottbus-Chaoten randalieren bei Relegation in Unterhaching: Polizei setzt Tränengas ein

Der Cottbuser Anhang beim Versuch, das Spielfeld zu stürmen. © IMAGO/Matthias Koch

Schwere Ausschreitungen beim Relegationsspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus. Die Polizei setzte Tränengas im Gästeblock ein.

Unterhaching – Es lief die 70. Minute im Rückspiel der Relegation zur 3. Liga, da flogen zwar nicht zum ersten Mal, aber dafür am heftigsten Gegenstände aus dem Gästeblock der Cottbuser auf das Feld. Ein schneller Eingriff der Polizeikräfte war dann auch deshalb nötig, weil einige Energie-Chaoten bereits das Tor zum Spielfeld aufgebrochen hatten und auf den Weg auf das Spielfeld waren.

Tränengas-Einsatz gegen den Cottbus-Block

Schon vor den schweren Ausschreitungen flogen während der Partie im Hachinger Sportpark immer wieder Gegenstände auf das Spielfeld – auch aus dem Block der Heimfans. Ein erstes Ausrufezeichen in Sachen Gewaltpotenzial setzten die angereisten Cottbuser schon im ersten Durchgang, als kurz nach dem 1:0 für Unterhaching eine Bande aus der Befestigung getreten wurde.

Der traurige Höhepunkt wurde dann aber in der 70. Minute erreicht. Aus dem Gästeblock flogen jetzt nicht nur Becher, sondern vermehrt Feuerwerkskörper und Fahnenstangen. Parallel brachen einige Cottbuser ein Tor zum Spielfeld auf, um dieses zu stürmen. Schiedsrichter Tobias Reichel unterbrach das Spiel für ca. 15 Minuten und Polizeikräfte mussten den Energie-Anhang mit Tränengas zurückdrängen. Als Cottbus-Trainer Pele Wollitz die Fans beruhigen wollte, wurde auch dieser mit Gegenständen beworfen.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Pele Wollitz vor einem Polizisten nach den Ausschreitungen im Hachinger Sportpark. © IMAGO/Matthias Koch

Rauschwaden hinter Gästeblock im Hachinger Sportpark

Nachdem sich die Situation im und rund um den Block der Gäste einigermaßen beruhigt hatte und die Polizei sich mit enorm großer Stärke vor den entsprechenden Blöcken postiert hatte, konnte das Spiel vorerst weitergehen. Sportlich markierte die SpVgg Unterhaching dann in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das entscheidende 2:0 durch Christoph Ehlich. Kurz darauf kam es zu einer erneuten Unterbrechung, in der gar die beiden Trainer das Gespräch mit den Polizeikräften an der Trainerbank suchten.

Schlussendlich konnte das Spiel über die Runden gebracht werden, doch zwischenzeitlich sorgten dichte schwarze Rauchwolken von außerhalb des Stadions für Sorgen. Der Stadionsprecher entwarnte: Der Brand – wohl von Cottbus-Anhängern hinter deren Block entfacht – werde schon von der Feuerwehr gelöscht. (sch)