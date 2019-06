Nations League im Live-Ticker: Portugal und Schweiz bitten zur Halbfinal-Premiere

Keine WM, keine EM, dafür Nations League. In Portugal spielen vier Nationen den ersten Sieger des neuen Wettbewerbs aus. Wir begleiten das Spiel der Gastgeber gegen die Schweiz im Live-Ticker.

Portugal – Schweiz -:- (-:-), Anpfiff um 20.45 Uhr in Porto

+++ Schiedsrichter der Partie ist Felix Brych, der sein 101. Spiel im Rahmen eines UEFA-Wettbewerbs leitet. Ihm zur Seite stehen seine Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp. Als Video-Assistenten sind Christian Dingert und Tobias Stieler im Einsatz.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum ersten Nations-League-Halbfinale zwischen Portugal und der Schweiz! Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff und wir berichten von der K.o.-Partie im Live-Ticker.

Portugal - Schweiz im Live-Ticker: Cristiano Ronaldo vor 157. Länderspiel

Eine waschechte Premiere steht an diesem Mittwochabend im Estadio do Dragao vom portugiesischen Spitzenklub FC Porto an. Denn Portugal und die Schweiz treffen im ersten Halbfinale der Geschichte der Nations League aufeinander und spielen den ersten Finalisten aus. Im zweiten Vorschlussrunden-Duell treffen einen Tag später die Niederlande und England aufeinander.

Beim Gastgeber ruhen die Hoffnungen natürlich mal wieder auf Cristiano Ronaldo, der sein 157. Länderspiel bestreiten wird. Vieles dreht sich aber auch um Debütant Joao Felix, das neue Wunderkind des portugiesischen Fußballs. Der Profi von Benfica Lissabon staunte über den fünfmaligen Weltfußballer: „Ich hatte Cristiano noch nie aus der Nähe gesehen. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich meinen Freunden erzählt, dass es wie auf der Playstation gewesen ist. Er hat wie ein Videospiel-Charakter ausgesehen.“ Dem Aufgebot des Europameisters gehört mit Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund auch ein Bundesligaprofi an.

Nations League im Live-Ticker: Schweiz erreicht Halbfinale dank Seferovic

Portugal behauptete sich in einer Liga mit Italien und Polen dank zweier Siege und zweier Unentschieden. Die Schweiz hingegen brauchte drei Erfolge, um die punktgleichen Belgier auf den zweiten Platz zu verweisen. Am Ende gab ein 5:2 im letzten Ligaspiel gegen die „Roten Teufel“ den Ausschlag. Zum Mann des Spiels avancierte der ehemalige Frankfurter Haris Seferovic mit drei Treffern - als Profi von Benfica kennt er Felix bestens.

Die Eidgenossen verfügen über sehr viel Bundesligaerfahrung. Mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria, Josip Drmic (alle Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (RB Leipzig), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Steven Zuber (von 1899 Hoffenheim an den VfB Stuttgart ausgeliehen) und Renato Steffen (VfL Wolfsburg) kickten gleich neun Spieler aus dem Kader in der vergangenen Saison in der Bundesliga. Zudem steht der Wechsel von Kevin Mbabu von Young Boys Bern nach Wolfsburg bereits fest.

Da die deutsche Nationalmannschaft in Portugal nicht dabei ist, stehen Qualifikationsspiele zur EM 2020 an - dabei ist die Torwartfrage geklärt. Der Start in diesen Wettbewerb gelang mit einem bravourösen Sieg in den Niederlanden.

