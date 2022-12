Portugal gegen Schweiz heute live: Wirbel um Cristiano Ronaldo! CR7 im WM-Achtelfinale nur auf der Bank

Von: Florian Schimak

Portugal will gegen die Schweiz ins Viertelfinale einziehen. Vor dem Anpfiff gab es Wirbel um Cristiano Ronaldo. Das WM-Achtelfinale im Live-Ticker.

Portugal – Schweiz -:-, Di. 20 Uhr

Was macht Cristiano Ronaldo ? Wirbel um Superstar vor WM-Achtelfinale

? Wirbel um Superstar vor WM-Achtelfinale Nati-Coach heiß: Eidgenossen wollen „Geschichte weiterschreiben“

Update vom 6. Dezember, 18.45 Uhr: Tatsächlich! Cristiano Ronaldo sitzt nur auf der Bank.

Portugal – Schweiz -:-

Portugal: - Schweiz: - Tore: -

Update vom 6. Dezember, 18.31 Uhr: Wie portugiesische Medien berichten, lässt Fernando Santos seinen Superstar aber tatsächlich auf der Bank. Cristiano Ronaldo soll angeblich nicht in der Startelf im WM-Achtelfinale stehen. Der Grund? Dem Coach soll das Verhalten von CR7 nach dessen Auswechslung missfallen haben.

Update vom 6. Dezember, 18.18 Uhr: In gut einer halben Stunde dürften wir die Aufstellungen erfahren. Wir sind gespannt, ob es zu Überraschungen kommt. Schwer vorstellbar, dass CR7 auf der Bank Platz nimmt, aber wirklich überzeugt hat der Superstar bei dieser WM noch nicht.

Bei den Schweizern stehen alle Spieler zu Verfügung. Auch Yann Sommer, der zuletzt erkältet war. Er dürfte wieder für BVB-Keeper Gregor Kobel zwischen die Pfosten rücken.

Erstmeldung vom 6. Dezember, 17 Uhr: München – Das letzte Achtelfinale der WM 2022 steht an. Portugal und die Schweiz stehen sich dabei gegenüber. Wer löst das Ticket fürs Viertelfinale und trifft dann auf den Sieger zwischen Spanien und Marokko?

Portugal gegen Schweiz heute im Live-Ticker: Wirbel um Cristiano Ronaldo kurz vor WM-Achtelfinale

Bevor es um den sportlichen Wettstreit geht, bestimmt aber wieder einmal ein portugiesischer Superstar die Schlagzeilen. Die Rede ist von Cristiano Ronaldo, über dessen Zukunft im Vorfeld der Partie zwischen Portugal und der Schweiz viel Spekulationen gab. Angeblich steht CR7 nämlich vor einem Wechsel in die Wüste.

Allerdings nicht nach Katar, wo die WM stattfindet. Ronaldo soll einen Vertrag bei Al Nassr in Saudi-Arabien unterschreiben, wie die meist gut unterrichtete Marca berichtet. Der 38-Jährige hatte kurz vor der WM seinen Vertrag bei Manchester United nach Streitigkeiten mit Trainer Erik ten Haag aufgelöst.

Portugal gegen Schweiz heute im Live-Ticker: Eidgenossen wollen „Geschichte weiterschreiben“

Und die Schweiz? „Wir wollen Geschichte schreiben“, sagte Nati-Kapitän Granit Xhaka nach dem Sieg der Eidgenossen in der Gruppe gegen Kamerun. „Wir haben die Euphorie in der Schweiz mitbekommen“, erklärt derweil Coach Murat Yakin und fügt an: „Es ist eine große Chance, die Geschichte weiterzuschreiben. Wir kennen den Gegner und haben schon gezeigt, dass wir ihn schlagen können.“

Die Schweiz stand letztmals 1954 in einem WM-Viertelfinale. Portugal größter WM-Erfolg liegt auch schon Jahre zurück. 1966 wurden sie Dritter. Man darf gespannt sein, wer am Ende jubelt und Geschichte schreibt. (smk)