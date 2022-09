DFB sendet letzten Gruß an Elizabeth II.: Die Geschichte hinter dem berühmten Bild mit Jürgen Klinsmann

Von: Alexander Kaindl

Die Welt trauert um Queen Elizabeth II.. Auch der Deutsche Fußball-Bund hat sein Beileid bekundet - mit einem berühmten Foto.

London - Er musste irgendwann kommen, dieser Tag, an dem sie für immer ihre Augen schließt. Lange konnte man sich darauf einstellen, alle Beteiligten waren über Jahre, ja Jahrzehnte, darauf vorbereitet worden. Der 8. September 2022 erschüttert die Königsfamilie, London, England, Großbritannien, die ganze Welt trotzdem bis ins Mark. Queen Elizabeth II. ist tot. Die britische Königin starb im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz in Balmoral.

Nach dem Tod der Queen ist die Anteilnahme riesig. Staatsoberhäupter aus aller Welt nahmen Abschied von der Queen, weitere Politiker, Prominente, Sportler und Weggefährten äußerten ihre Trauer. Die Königsfamilie war noch am Nachmittag nach Balmoral in Schottland geeilt. Elizabeth hatte auf ihrem Landsitz schon die letzten Tage verbracht, empfing dort die neue Premierministerin Liz Truss. Prinz Harry sollte es nicht mehr rechtzeitig schaffen - er konnte sich nicht mehr von seiner Großmutter verabschieden.

Zum Tod von Queen Elizabeth II.: DFB nimmt Abschied

Für die Royal Family steht jetzt eine ganze Reihe an Veränderungen an. Elizabeths Sohn Charles wird fortan als König Charles III. im Mittelpunkt stehen. Er reist am Freitag aus Balmoral ab und wird in London erwartet - wo dann unter anderem ein Treffen mit Truss geplant ist und auch eine TV-Ansprache ansteht.

Bis es dazu kommt, werden wohl noch viele Beileidsbekundungen ausgesprochen. Auch der Deutsche Fußball-Bund hat sich schon in die lange Liste der Trauernden eingereiht. Noch am Donnerstagabend hatte der DFB ein legendäres Bild aus dem Jahr 1996 gepostet. Darauf zu sehen: die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um Jürgen Klinsmann und die Queen - im altehrwürdigen Wembley Stadium.

Jürgen Klinsmann und Queen Elizabeth II. vor dem EM-Finale 1996. © Camera 4 / Imago

DFB sendet letzten Gruß an Elizabeth II.: Die Geschichte hinter dem berühmten Bild mit Jürgen Klinsmann

Die berühmte Aufnahme entstand vor dem Finale der Europameisterschaft 1996, die in England ausgetragen worden war. Deutschland und Tschechien standen sich im Endspiel gegenüber, nach den Nationalhymnen schritt dann die Queen in Begleitung von Prinz Philip und UEFA-Präsident Lennart Johansson auf den Rasen.

Zunächst wandte sie sich an die deutsche Nationalmannschaft: Kapitän Jürgen Klinsmann begrüßte die Queen mit einem Handschlag und neigte demütig sein Haupt. Im Anschluss daran stellte er jeden Teamkollegen einzeln vor - jeder DFB-Spieler schüttelte die Hand von Elizabeth II..

Queen und der DFB: Elizabeth II. überreichte Jürgen Klinsmann den EM-Pokal

Nach dem Spiel begegneten die Deutschen der Queen erneut - bei der Siegerehrung. Oliver Bierhoff hatte das Golden Goal zum 2:1-Sieg erzielt und die DFB-Auswahl zur Europameisterschaft geschossen. Die Queen gratulierte und überreichte Klinsmann den Pokal.

30 Jahre zuvor war Deutschland noch als Verlierer vom Platz gegangen. Auch dank des berüchtigten Wembley-Tores gewann England 1966 die Weltmeisterschaft im eigenen Wohnzimmer. Die Queen überreichte auch damals die Siegertrophäe. Eine Aufgabe, die inzwischen ihr Enkel, Prinz William, übernommen hat - zuletzt bei der Frauen-EM vor wenigen Wochen. Wiederum hieß es England gegen Deutschland, wiederum ging der Pokal an England.

Fans trauern um Queen Elizabeth II.

Der DFB schrieb zu dem Bild auf Englisch: „Rest In Peace, Queen Elizabeth II.. We‘re sending our deepest condolences to the Royal Family.“ Zu Deutsch: „Ruhe in Frieden, Queen Elizabeth II.. Wir senden unser tief empfundenes Beileid an die Royal Family.“

Etliche Fans schlossen sich unter dem Tweet mit Beileidsbekundungen an. Diese wurden auch in Großbritannien wahrgenommen: Ein Mann schrieb: „Vielen Dank für eure freundlichen Worte an diesem schwierigsten aller Tage.“ Ein anderer meinte: „Dankeschön, our german friends.“ Also „Danke, unsere deutschen Freunde.“ Dazu postete er den Union Jack und die Deutschland-Fahne.

Queen Elizabeth II. ist tot: Sportveranstaltungen abgesagt

Schon am Donnerstagabend gab es Schweigeminuten bei einigen Europapokalspielen. Auch in anderen Sportarten gibt es in den kommenden Tagen Unterbrechungen oder Absagen. Betroffen sind davon unter anderem ein Golf-Turnier, Pferderennen und Rugby-Spiele sowie zumindest die für Freitag angesetzten unterklassigen Fußballspiele Burnley gegen Norwich City und Tranmere Rovers gegen Stockport County. Ob auch über eine Absage der für die kommenden Tage angesetzten Fußballspiele in der Premier League nachgedacht wird, ging aus der veröffentlichten Kondolenzbotschaft nicht hervor.

Kurz vor dem Tod der Queen schillerte ein Regenbogen über London. Fans vermuteten darin ein Zeichen. (akl/dpa)