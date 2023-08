Trump ätzt nach Elfer-Fehlschuss gegen US-Star Rapinoe

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wetterte nach dem Aus der USA bei der Fußball-WM der Frauen gegen Megan Rapinoe.

Melbourne ·– Die USA sind als einer der großen Favoriten in die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland gegangen. Das US-Team wollte zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden – das war zuvor noch keinem anderen Verband gelungen in der WM-Geschichte. Doch daraus wurde letztendlich nichts.

Megan Rapinoe Geboren: 5. Juli 1985 (Alter 38 Jahre), Redding, Kalifornien Nationalität: USA Sportart: Fußball

Trump wettert gegen US-Team und Rapinoe

Bereits im Achtelfinale war Endstation für die USA, die schon in der Gruppenphase große Probleme hatten und nie den Fußball spielten, für den sie seit Jahren bekannt sind. Mit viel Dusel gelang der Sprung ins Achtelfinale, doch dort war dann gegen Schweden Endstation. Trotz der besten Turnierleistung der Amerikanerinnen unterlag man im Elfmeterschießen gegen die Skandinavierinnen.

Zur tragischen Figur wurde Megan Rapinoe, Aushängeschild des amerikanischen Frauenfußalls. Im Elfmeterschießen übernahm sie Verantwortung, schoss ihren Strafstoß aber über das Tor. Die 38-Jährige war die erste Schützin des US-Teams, der die Nerven versagten. Anschließend trafen auch ihre Teamkolleginnen Sophia Smith und Kelley O‘Hara nicht, was das Aus der Amerikanerinnen besiegelte.

Donald Trump (l.) ätzte gegen Fußballerin Megan Rapinoe. © Imago

Nach dem Ausscheiden wetterte Ex-Präsident Donald Trump gegen Rapinoe. „Schöner Schuss, Megan. Die USA fährt in die Hölle“, schrieb er auf der amerikanischen Social-Media-Plattform Truth Social und ätzte auch gegen das gesamte US-Team: „Viele unserer Spielerinnen stehen den USA feindlich gegenüber - kein anderes Land hat sich so verhalten, nicht einmal annähernd.“

Fußball-WM der Frauen: Trump ätzt gegen Biden

Dem ehemaligen Präsidenten missfiel, dass einige Spielerinnen bei der US-Hymne vor der Partie gegen Schweden nicht mitgesungen hatten. Die Niederlage gegen Schweden sieht er als „sinnbildlich für das, was mit unserer einst großen Nation unter dem betrügerischen Joe Biden passiert“.

Popp, Putellas, Oberdorf: Das sind die besten Fußballerinnen der Welt Fotostrecke ansehen

Rapinoe sah sich nicht das erste Mal Attacken Trumps ausgesetzt. Bereits kurz vor dem WM-Viertelfinale 2019 gegen Frankreich ätzte der damalige Präsident gegen die Fußballerin. Er sagte, dass sie gefälligst erst einmal gewinnen solle, ehe sie die Klappe aufreiße. Rapinoe traf anschließend beim 2:1-Sieg doppelt und die USA wurden kurze Zeit später Weltmeister. (smr)