Real Madrid gegen FC Barcelona: So sehen Sie die Halbfinal-Schlacht 

Real empfängt Barca zum Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey. So sehen Sie den Clasico Real Madrid gegen FC Barcelona live im TV und Livestream.

Madrid - Fiesta in Spanien, zumindest für alle Fußball-Fans! Denn die beiden Topteams Real Madrid und der FC Barcelona geben sich gleich zweimal innerhalb weniger Tage im direkten Duell die Ehre.

Zunächst steht am Mittwoch das Rückspiel in der Copa del Rey an, bevor am Wochenende der Liga-Schlager steigt. Im K.o-Duell gehen die Königlichen mit einem minimalen Vorteil in die Partie. Das Team von Santiago Solari hatte nämlich die Feuertaufe im Camp Nou erfolgreich bestanden und sich ein 1:1 erkämpft.

Stand jetzt wären die Madrilenen aufgrund der Auswärtstorregel weiter. Allerdings schreibt der Clásico gerne seine eigenen, glühenden Geschichten. Und schließlich wäre da ja noch der womöglich beste Fußballer aller Zeiten aufseiten der Katalanen: Lionel Messi.

Der argentinische Wirbelwind unterstrich erst im letzten Ligaspiel gegen den FC Sevilla seine Extra-Klasse. Beim 4:2-Sieg seines Teams erzielte der 31-Jährige mit einer unvergleichbaren Leichtigkeit drei Tore. Es war sein insgesamt 50. Karriere-Hattrick. Zahlen, die eine unfassbare Leistung beinahe wieder menschlich erscheinen lassen. Überspitzt formuliert, könnte man den Samstagnachmittag in Sevilla eigentlich als ganz normalen Tag im Leben des mehrmaligen Weltfußballers bezeichnen, zumindest solange man den Messi-Maßstab anlegt.

Ein vergleichbarer Topstar fehlt mittlerweile im Reich der Königlichen. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo ist der Glamour in der spanischen Hauptstadt ein wenig verflogen. Dennoch ist der El Clásico wohl das Spiel der Spiele im bezahlten Fußball.

Übrigens: Der David für den Goliath wird im zweiten Halbfinale zwischen Betis Sevilla und dem FC Valencia ausgespielt. Das Hinspiel in Sevilla endete 2:2-Unentschieden.

Anpfiff des Halbfinal-Rückspiels in der Copa del Rey ist am Mittwoch, den 27. Februar, um 21.00 Uhr. Hier erfahren Sie, wie und wo Sie die Partie live verfolgen können.

Real Madrid vs. FC Barcelon: El Clásico live im deutschen TV?

Es ist zwar ein Highlight für alle Fußball-Fans. Nur leider: Das Spiel Real Madrid gegen FC Barcelona am Mittwoch, 27. Februar, wird nicht im deutschen Fernsehen übertragen.

Auch wenn der El Clásico nicht im TV läuft: Deutsche Fans können das Traditionsduell durchaus live verfolgen.

Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie exklusiv.

Für die Übertragungen aller Spiele aus der La Liga besitzt DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz das alleinige Recht.

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clásico im Live-Stream bei DAZN

Für den Live-Stream zum Spiel Real Madrid gegen FC Barcelona Copa del Rey ist ein DAZN-Abonnement unumgänglich.

Bereits ab 20.45 Uhr meldet sich Moderator Tobi Wahnschaffe aus Madrid.

Als Experte wird Jonas Hummels an der Seite von Kommentator Uli Hebel seine Meinung einfließen lassen.

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clásico im kostenlosen Live-Stream im Internet

Für das Spiel Real Madrid gegen FC Barcelona gibt es am Mittwoch im Netz garantiert wieder einige kostenlose Live-Stream-Angebote.

Nur sollte man dabei bedenken: Die Audio- und Bild-Qualität dieser Live-Streams ist häufig schlechter als bei legalen Live-Streaming-Portalen.

Einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zufolge ist die Nutzung solcher Streaming-Dienste illegal.

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen: Hier finden Sie eine Liste mit legalen und kostenlosen Live-Streams.

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clásico heute bei uns im Live-Ticker

Wir begleiten El Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am Mittwoch wieder im Live-Ticker. Dort verpassen Sie garantiert nichts von diesem packenden Fußball-Duell in der spanischen Copa del Rey.

Real Madrid vs. FC Barcelona: die Ergebnisse der letzten fünf Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 06.02.19 Copa del Rey FC Barcelona - Real Madrid 1:1 28.10.18 Primera División FC Barcelona - Real Madrid 5:1 06.05.18 Primera División FC Barcelona - Real Madrid 2:2 23.12.17 Primera División Real Madrid - FC Barcelona 0:3 23.04.17 Primera División Real Madrid - FC Barcelona 2:3

cen