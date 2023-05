Real Madrid gegen ManCity heute im Live-Ticker: Aufregung um Haaland kurz vor Anpfiff

Von: Christian Németh

Real Madrid empfängt Manchester City zum Hinspiel des Halbfinales in der Champions League. Im Live-Ticker zum Spiel verpassen Sie kein Highlight der Partie.

Champions League : Real Madrid - Manchester City -:-, (Di., 21 Uhr live bei Amazon Prime Video)

: Alle schauen auf Haaland : Aufregung um den City-Stürmer vor dem CL-Halbfinale

: Aufregung um den vor dem CL-Halbfinale Verfolgen Sie das Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse hier im Live-Ticker

Real Madrid: - FC Chelsea: - Tore: -

Real Madrid gegen Manchester City -:- (-:-), heute 21 Uhr

Madrid – Real Madrid gegen Manchester City im Halbfinale der Champions League 2023. Bei vielen Fußball-Enthusiasten klingelt da natürlich etwas. Richtig – in der vergangenen Königsklassen-Saison standen sich die beiden Top-Teams schon einmal in der gleichen Phase des Wettbewerbs gegenüber.

Damals gewannen die Engländer das Halbfinal-Hinspiel mit 4:3 und führten auch im Rückspiel bis zur Schlussminute mit 1:0. In der Nachspielzeit erzwang Real jedoch die Verlängerung und entschied die Serie dann sogar dank eines Elfmetertreffers von Karim Benzema für sich. Nun sind die Uhren wieder auf null gestellt und die Sportwelt blickt mit Spannung auf die Neuauflage des Spitzen-Duells im Bernabéu-Stadion.

Erling Haaland steht vor dem CL-Duell gegen ManCity einmal mehr im Fokus. © IMAGO / Offside Sports Photography / News Images

Premier League-Spitzenreiter gegen spanischen Pokalsieger

Beide Farben treten mit reichlich Rückenwind an: Manchester City, das in diesem Jahr auf den allerersten CL-Titelgewinn in seiner Vereinsgeschichte hofft und sogar noch Chancen auf das Triple hat, führt derzeit die englische Liga an und Real Madrid feierte am vergangenen Wochenende, gegen Osasuna (2:1), zum 20. Mal den Sieg des spanischen Fußball-Pokals.

Natürlich bedeutet das Kräftemessen beider Top-Klubs am Dienstagabend auch ein Aufeinandertreffen zweier absoluter Star-Trainer: Carlo Ancelotti (Real) gegen City-Coach Pep Guardiola. Ancelotti betonte bei der Pressekonferenz vor der Begegnung und mit Blick auf Manchesters Torgaranten Erling Haaland: „Er ist eine Gefahr, das ist bekannt. Nur über Haaland zu reden, bedeutet aber, nicht über eine Mannschaft zu reden, die komplett ist, sehr guten Fußball spielt, hervorragend verteidigt, angreift und Ideen hat.“ Guardiola machte derweil klar: „Was in der Vergangenheit war, ist Geschichte. Wir sind nicht hier, um uns zu rächen, es ist nur eine weitere Gelegenheit.“