Alle Relegationsspiele im Live-Ticker 

Ab Mittwoch geht es rund. Der BCF Wolfratshausen muss sich zunächst gegen Traunstein beweisen. Landesligist Freising möchte nach oben. Dorfen, Planegg und Ebersberg hoffen auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Alle Spiele vom Mittwoch im Live-Ticker.

In den letzten 15 Jahren mussten die Fußballer des SE Freising zwei Mal in die Relegation und musste beide Male den Kürzeren ziehen. Im dritten Anlauf gegen Kirchanschöring soll es nun mit dem Aufstieg in die Bayernliga klappen.

Mittwoch hat der SE Freising das erste Relegationsspiel zu Hause gegen den SV Kirchanschöring um 18.30 Uhr

Das Rückspiel in Kirchanschöring steigt am Samstag um 18 Uhr



Für Freising ist es die dritte Relegation in den letzten 15 Jahren



Live vor Ort berichtet für Sie Christoph Seidl

Der BCF Wolfratshausen muss in der ersten Runde gegen die SG Chemie Traunstein antreten. Mitch Rödl hält Traunstein für den „stärksten Gegner“, der im Auslosungs-Pool gewesen ist.

Das Hinspiel in Wolfratshausen steigt Mittwoch ab 18.30 Uhr

Das Rückspiel in Traunstein beginnt Samstag ab 15 Uhr

Der BCF bangt um Torjäger Marian Knecht

Live vor Ort in Wolfratshausen berichtet Andreas Knobloch für Sie

Der TSV Dorfen baut in der Relegation gegen den SV Planegg-Krailing auf seine lautstarken Fans. Planeggs Trainer Michael Lelleck erwartet eine hitzige Atmosphäre im Auswärtsspiel.

Das Hinspiel in Dorfen startet Mittwoch um 18.30 Uhr

Das Rückspiel in Planegg steigt Samstag ab 16 Uhr

Live aus Dorfen berichtet Stefan Huber für Sie

Der TSV Ebersberg bangt um den Klassenerhalt. In der Relegation geht es gegen die Kicker aus Oberhaunstadt, die ein unbeschriebenes Blatt sind. „Die Jungs sind willig“, sagt Ebersbergs Co-Trainer Alexander Salem vor der entscheidenden Phase.