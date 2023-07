Ex-Bayern-Star hat erneut geheiratet: Lewandowski-Hochzeit überrascht Fans

Von: Jannek Ringen

Sowohl sportlich als auch privat scheint es für Robert Lewandowski zu laufen. Seine Frau Anna und er haben sich erneut das Ja-Wort gegeben.

Barcelona – Ein Jahr ist der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona nun her. Sportlich hat er sich super eingelebt und konnte neben der spanischen Meisterschaft auch die Torjägerkanone gewinnen. Privat scheint es derweil auch sehr gut zu laufen.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 34 Jahre), Warschau, Polen bisherige Vereine: u.a. Lech Posen, Borussia Dortmund, FC Bayern München, FC Barcelona Marktwert: 30 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Erneute Hochzeit im Hause Lewandowski

Kürzlich erschien auf dem Instagram-Account von Lewandowski ein Post mit drei Bildern, die ihn in einem Anzug zeigten. An seiner Seite war seine Frau Anna in einem weißen Kleid. Auf den Bildern küssten sie sich und schauten sich verliebt in die Augen.

Parallel dazu wurden auch auf dem Account seiner Frau Anna die Bilder hochgeladen. Darunter schrieb das Paar: „Wir haben es wieder getan!!!“. Nach zehn Jahren Ehe hat sich das polnische Traumpaar erneut das Ja-Wort gegeben und zeigt sich verliebter denn je.

Robert Lewandowski und seine Ana haben sich nochmals das Ja-Wort gegeben. © Screenshot/Instagram/_rl9

Anna und Robert sind seit 2007 zusammen

Im Jahr 2007 lernte der heutige Barca-Profi seine Frau Anna auf einer Studienreise kennen, seitdem sind sie ein Paar. Noch zu Dortmunder Zeiten heirateten sie im Juni 2013. Zehn Jahre später folgte dann die erneute Trauung inklusive einer professionell einstudierten Tanzeinlage des Traumpaars.

Seit 2017 ist Tochter Klara im Leben der Lewandowskis. Nur drei Jahre später folgte Töchterchen Laura, sodass die Familie mittlerweile zu viert in Barcelona lebt. Dass sich die beiden nach zehn Jahren Ehe erneut das Ja-Wort gegeben haben, spricht für das Glück des Paares. Dieses spiegelt sich auf den Bildern wider.

Lewandowski im Familien-Glück

Bereits in der Vergangenheit erklärte der Stürmer, was ihm das private Glück bedeuten würde. „Wenn ich nach Hause komme und sehe, wie mein kleines Mädchen mich anlächelt – und Klara ist wirklich sehr lustig –, dann freue ich mich einfach nur und bin dankbar für ein so wunderbares Kind und eine so wunderbare Familie“, sagte er 2019 vor der Geburt seiner zweiten Tochter.

Das Internet freute sich mit dem Liebespaar, bezeichnete sie als Vorbild für alle Ehepaare. Seine Frau Anna kassierte viel Lob für ihr Kleid und ihr Aussehen. Jemand kommentierte „heiratest du sie jetzt jeden Sommer?“. Zwischenzeitlich wurde sogar über ein drittes Kind spekuliert. (jari)