Schalke - BVB JETZT im Live-Ticker: Kurzfristige Ausfälle auf beiden Seiten - Torwart muss behandelt werden

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Es ist das Revierderby der Bundesliga.

FC Schalke - Borussia Dortmund 0:0

Für „Königsblau“ geht es gegen den Bundesliga*-Abstieg, für den BVB* um die Champions-League*-Qualifikation.

Verfolgen Sie das Revierderby am Samstagabend hier im Live-Ticker.

FC Schalke - Borussia Dortmund 0:0

FC Schalke 04: Fährmann - Becker, Oczipka, Thiaw, Kolasinac - S. Serdar, Stambouli, William, Boujellab, Harit - Hoppe Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Dahoud, Reus, Brandt, Sancho - Haaland Tore: -

28. Minute: Harit hat die Konterchance. Doch sowohl der Marokkaner als auch Serdar werden geblockt. Da war mehr drin!

25. Minute: Keeper Fährmann rutscht in einem Laufduell mit Haaland weg. Der Schalker Torhüter muss behandelt werden - weiter geht es für den Routinier.

23. Minute: Gefährlich!! Reus kommt an die Grundlinie, schlägt den Ball scharf nach innen. Doch Fährmann befördert die Kugel wieder aus der Box. Die Bemühungen der Dortmunder werden zielstrebiger und intensiver.

20. Minute: Dortmund beherrscht das Spielgeschehen. Aber die Borussen bringen Haaland noch nicht in Abschlussposition. Der kantige Stürmer arbeitet viel mit.

Schalke - BVB im Live-Ticker: Hoppe schiebt Delaney weg - und sieht die Gelbe Karte

14. Minute: Gelbe Karte gegen Hoppe (Schalke): Der junge Stürmer schiebt Routinier Delaney um. Unnötiges Foul, unnötige Verwarnung.

13. Minute: Abgefälschter Schuss von Dahoud. Die Kugel geht deutlich neben das Tor. Der BVB arbeitet sich nach vorne.

11. Minute: Serdar spielt den Ball auf den Dortmunder Keeper Hitz, nachdem der BVB den Ball wegen einer Unterbrechung selbst rausgespielt hatte. Das ist fair, das ist Fußball!

8. Minute: Gefährlich! Sancho lässt Thiaw ins Leere laufen, zieht nach innen - und dann ab. Doch Fährmann ist unten und hat den Ball.

6. Minute: Brandt kommt an den ersten Pfosten des Schalker Tores - Stockfehler!

4. Minute: Haaland wird geblockt. Da war die Maschine aus Norwegen das erste Mal vor dem Kasten.

2. Minute: Erster Abschluss für Königsblau. Kolasinac haut den Ball aber aus der Distanz auf die Ränge. Er ist der Emotional Leader bei S04, und das zeigt der Bosnier im Derby sofort.

1. Minute: Los geht es in Gelsenkirchen!

Schalke - BVB im Live-Ticker: Shkodran Mustafi fällt Minuten vor dem Bundesliga-Spiel aus

Update, 18.27 Uhr: Kurzfristiger Wechsel: Weltmeister Shkodran Mustafi kann wegen muskulärer Probleme nicht spielen. Für ihn rückt Oczipka in die Innenverteidigung des FC Schalke.

Update, 18.10 Uhr: BVB-Coach Edin Terzic äußert sich ebenfalls bei Sky: „Wir wollen hoch anlaufen und den Ball hoch erobern. Es geht nicht um Punkte und Tabellenstände. Ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Es geht einfach darum, dass wir heute mit einem Derbysieg nach Hause fahren wollen.“

Update, 18.05 Uhr: Schalke-Trainer Christian Gross spricht bei Sky am Mikrofon. „Leider sind heute keine Zuschauer dabei, die machen sehr viel aus, gerade im Derby. Wir müssen mehr in die gefährlichen Zonen kommen. Die Spieler sind bis in die Haarspitzen hoch motiviert, sie wollen unbedingt gewinnen“, sagte der Schweizer und kündigt also einen heißen Tanz für den BVB an.

Schalke - BVB im Live-Ticker: Kurzfristiger Ausfall bei Borussia Dortmund - Manuel Akanji fehlt

Update, 17.50 Uhr: Zur Aufstellung der Schalker: Bentaleb sitzt angeschlagen auf der Bank. Mit Raman und Schöpf bleiben zwei Offensivkräfte ebenfalls erstmal draußen, Königsblau könnte also nachlegen. Der junge Hoppe stürmt.

Update, 17.35 Uhr: Die Aufstellung von Borussia Dortmund ist da: Moukoko und Reyna sitzen erstmal auf der Bank, Dahoud steht in der Startelf. Ebenso, etwas überraschend, der Spanier Morey. Indes muss der BVB einen kurzfristigen Ausfall hinnehmen: Der Schweizer Verteidiger Manuel Akanji fehlt wegen eines Faserrisses.

Schalke - Borussia Dortmund im Live-Ticker: Mega-Gerücht rund um den BVB

Update vom 20. Februar, 13.55 Uhr: Mega-Gerücht rund um Borussia Dortmund, und das ausgerechnet kurz vor dem Revierderby.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll sich der BVB um Ex-Chefscout Sven Mislintat bemühen, der mittlerweile als Sportdirektor für den Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart arbeitet - und das recht erfolgreich.

Dem Bericht zufolge plant BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ein Treffen mit Mislintat, der im Umland von Dortmund geboren wurde. Der 48-Jährige, der aus Kamen an der Stadtgrenze stammt, war von 2006 bis 2017 zuerst Scout und dann Direktor Profifußball, ehe er sich dem FC Arsenal in England anschloss.

Im April 2019 verließ er die Londoner und kam als Sportdirektor des VfB Stuttgart nach Deutschland zurück. Bei den Schwaben, bei denen er als wichtigster Vertrauter von Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger gilt, hatte er seinen Vertrag erst im Dezember vorzeitig bis 2023 verlängert. Folgt jetzt aber die Rückkehr zum BVB?

Schalke - BVB im Live-Ticker: Borussia Dortmund verlor drei seiner fünf letzten Bundesliga-Spiele

Update vom 20. Februar, 13.30 Uhr: Kann Borussia Dortmund nach sehr wechselhaften Wochen die Champions-League-Ränge wieder angreifen? In den letzten fünf Bundesliga-Spielen gab es für den BVB drei Niederlagen.

Die Konsequenz: Platz sechs, hinter Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg, der zudem am Freitagabend 3:0 bei Arminia Bielefeld gewann.

Schalke - BVB im Live-Ticker: Borussia Dortmund in der Bundesliga nur noch Sechster

Bundesliga-Tabelle Tore Punkte 1. FC Bayern München 61:29 49 2. RB Leipzig 37:18 44 3. VfL Wolfsburg 35:19 42 4. Eintracht Frankfurt 43:29 39 5. Bayer Leverkusen 39:23 36 6. Borussia Dortmund 41:31 33

Erstmeldung vom 19. Februar: München/Gelsenkirchen - Abflug-Ärger? Das wird von Fans der Fußball-Bundesliga* seit Kurzem eigentlich eher mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München* in Verbindung gebracht.

Doch jetzt hatte auch Borussia Dortmund* seine Flug-Verzögerung - und das ausgerechnet vor dem Revierderby gegen Erzrivale FC Schalke 04*.

FC Schalke - BVB im Live-Ticker: Thomas Delaney kehrt bei Borussia Dortmund in den Kader zurück

Am Donnerstag (18. Februar) stand die Rückreise vom erfolgreichen Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla (3:2) an. Doch wie die Ruhr Nachrichten berichten, landete der Flieger um 15.37 Uhr erst mit etwa zweistündiger Verspätung in Dortmund. Aufgrund von Nebel im spanischen Luftraum wurde der Flug demnach weiter nach hinten verschoben.

Den Westfalen dürfte dennoch genug Zeit für die Regeneration bleiben. Zumal vor dem Duell mit dem Erzrivalen aus dem Ruhrpott der Däne Thomas Delaney in den Kader zurückkehrt.

Der Mittelfeldspieler war zuletzt bei seiner hochschwangeren Frau geblieben und hatte auf die Königsklassen-Reise nach Spanien verzichtet. Für Schalke 04 geht es indes vermeintlich schon um die letzte Chance auf den Bundesliga-Verbleib.

FC Schalke - BVB im Live-Ticker: Neun Punkte Rückstand für Königsblau auf den Relegationsrang

Neun Punkte Rückstand sind es für den Tabellenletzten vor dem 22. Spieltag auf Relegationsrang 16 (Arminia Bielefeld), ebenso auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz 15 (Hertha BSC). Gelingt ausgerechnet im Revierderby, der vielleicht schon letzten Chance auf den Klassenerhalt, der Befreiungsschlag?

Verfolgen Sie das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend hier im Live-Ticker. (pm)