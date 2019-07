Hat Schalke doch keine Rückkaufoption für Tekpetey? Fortuna-Boss macht deutliche Ansage

Bernard Tekpetey wurde vor der Saison mit Kaufoption von Schalke an Fortuna Düsseldorf verliehen. Eine Rückkaufoption der Königsblauen wird nun in Frage gestellt.

Gelsenkirchen/Düsseldorf - Es war der Kaugummi-Transfer des Sommers: Außenbahn-Stürmer Benito Raman wechselte für ein Gesamtpaket von rund 13 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04. Neben einem wochenlangen Feilschen um die Ablösesumme und einem großen Verwirrspiel zwischen Beratern des Belgiers gab es einen weiteren Nebenschauplatz: Die Leihe des 21-jährigen Sturm-Talents Bernard Tekpetey war ebenfalls Teil des Millionen-Deals.

So wurde Tekpetey, der in der vergangenen Saison leihweise für den SC Paderborn in 32 Spielen zehn Tore erzielte, für eine Zeit von zwei Jahren an die Fortunen verliehen. Dazu sicherte sich Düsseldorf eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Sollte Tekpetey also eine gute Entwicklung nehmen, würde Düsseldorf ein richtiges Schnäppchen mit dem jungen Ghanaer machen, der bereits zweimal in der A-Nationalmannschaft spielte.

Schalke und die Rückkaufoption: Hat Fortuna alle Asse in der Hand?

Doch genau für diesen Fall sollen sich die Schalker laut mehreren Medienberichten wiederum eine Rückkaufoption in Höhe von 8 Millionen Euro gesichert haben. Heißt: Sollte Tekpetey beispielsweise nach zwei Jahren in Düsseldorf richtig durchstarten und die Fortuna zöge die Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro, könnte Schalke zu einem späteren Zeitpunkt den Spieler erneut für wiederum 8 Millionen Euro an sich binden.

Das Vertragswerk wirkt also bereits sehr kompliziert. Lutz Pfannenstiel, Manager bei Fortuna Düsseldorf, sorgt nun für weitere Verwirrung. Im Rahmen des Tests gegen Basaksehir Istanbul, der 1:1 endete, sagte Pfannenstiel: "Das ist ein dermaßen komplizierter Deal, aber am Ende des Tages ist es so, dass wir die Hand auf dem Deal haben: Wenn wir Bernard Tekpetey verpflichten wollen, dann wird er unser Spieler!" Demnach wären Schalke in Sachen Tekpetey-Rückkehr die Hände gebunden.

Ex-Schalker Tekpetey sorgt in Düsseldorf für Aufsehen

Wäre dies so, dürfte sich die Schalker Chef-Etage gerade sehr ärgern: Bernard Tekpetey zeigt in der Düsseldorfer Vorbereitung aktuell Spitzenleistungen und macht in Freundschaftsspielen durch tolle Offensiv-Aktionen auf der Außenbahn auf sich aufmerksam. So könnte der Abgang von Raman in Düsseldorf bald deutlich leichter zu verkraften sein. Der Belgier hat auf Schalke noch viel vor - und spricht bereits von Europa, wie 24VEST.de* berichtet.

