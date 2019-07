Drama um Salif Sané: Schalke-Verteidiger ist die tragische Figur im Finale des Afrika-Cups

Drama beim Afrika-Cup: Salif Sané verpasst mit dem Senegal knapp den ersten Titel. Der Schalke-Verteidiger wird gegen Algerien sogar zur tragischen Figur auf Seiten der "Löwen von Teranga".

Kairo / Gelsenkirchen - Was für ein Drama um Salif Sané! Wie 24VEST* berichtet, stand der Schalke-Verteidiger beim Finale des Afrika-Cups 2019 für den Senegal sogar in der Startelf. Und dann das: Ausgerechnet der 28-Jährige ist entscheidend daran beteiligt, dass Gegner Algerien das einzige Tor erzielen kann.

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo geht am Freitagabend alles ganz schnell: Schon in der 2. Minute fällt das Siegtor für die Nordafrikaner. Baghdad Bounedjah zieht einfach mal von der Strafraumgrenze ab. Salif Sané geht dazwischen, doch der Abpraller von seinem Fuß geht in hohem Bogen ins senegalesische Tor - 0:1. Diesem Rückstand laufen die "Löwen von Teranga" bis zum Abpfiff hinterher und müssen weiter auf ihren ersten Afrika-Titel warten.

Sanés Schalke-Kollegen müssen gegen Twente Enschede ran

Am morgigen Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr steht für Sanés Schalke-Kollegen das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung an. Der Verteidiger fehlt dabei: Sané hat nach dem Afrika-Cup-Finale zunächst Anspruch auf 17 Tage Urlaub.

