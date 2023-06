Schockierende Szenen in Frankreich: Fußball-Randalierer attackieren krebskranken Jungen

Von: Christoph Wutz

Ein junger krebskranker Fan von Olympique Marseille (l.) wurde jetzt zum tragischen Opfer einer Gewalttat anderer Anhänger. © Screenshot: lecombatdekenzo/Twitter / Imago / PanoramiC

Für einen schwer kranken Buben wurde ein Fußballspiel auf der Tribüne zum Albtraum. Jetzt macht sich eine Welle der Solidarität breit.

Ajaccio – Obwohl es am Samstagabend in der französischen Ligue 1 im Duell zwischen AC Ajaccio und Olympique Marseille sportlich um nicht mehr viel ging, ist es abseits der Partie zu einem Skandal gekommen. Fans der bereits abgestiegen Gastgeber griffen einen krebskranken Achtjährigen und seinen Vater auf der Tribüne tätlich an.

Ligue 1 Erste Saison: 1932/33 Anzahl der Mannschaften: 20 (ab 2023/24: 18) Rekordsieger: Paris Saint-Germain (mit elf Titeln) Meister 2022/23: Paris Saint-Germain

Sportlich irrelevantes Match zwischen Ajaccio und Marseille

Das Duell zwischen dem AC Ajaccio und Olympique Marseille am letzten Spieltag der Ligue 1 am vergangenen Samstag hatte sportlich nicht viel zu bieten. 1:0 gewannen die bereits abgestiegenen Gastgeber gegen Marseille.

Olympique hatte sich wiederum schon zuvor das Ticket für die Champions-League-Qualifikation gesichert. Rund um das Match gerieten jedoch Fans der beiden rivalisierenden Vereine immer wieder aneinander und lieferten sich teils gewaltsame Konflikte.

„Er verliert aufgrund eines Tumors sein Augenlicht“ – letzter Wunsch für Junge

Im Stadion war auch ein acht Jahre alter, krebskranker Anhänger von OM, der aufgrund seines tragischen Schicksals Schlagzeilen schrieb. Seiner Mutter zufolge leidet er an einem Hirntumor, der sich bereits im Endstadium befindet. „Er verliert aufgrund seines Tumors sein Augenlicht und wollte noch mindestens ein Spiel von Marseille besuchen“, sagte sie dem lokalen Nachrichtenportal Corse Matin.

Die Familie wohnt in der Nähe von Marseille an der französischen Mittelmeerküste. In der mittlerweile zu Ende gegangenen Saison war aber nur noch ein Auswärtsspiel angesetzt – auf Korsika. Doch die Präsidentin der Fluglinie Air Corsica, die die Mutter des Buben noch von einer früheren Exkursion mit ihrem Sohn kannte, und der Rotary Club des Vereins luden die Familie zum Spiel von OM gegen Ajaccio ein und organisierten die Reise. Sein Wunsch ging also in Erfüllung.

Achtjähriger Fußball-Fan wird Opfer gewalttätiger Anhänger

Doch das Spiel mutierte schnell zum Albtraum für den Achtjährigen und seinen Vater. Die Familie verfolgte die Partie nach Informationen von Corse Matin in einer Loge des Flugunternehmens und trug dabei das Trikot von Marseille. Während des Matches kamen plötzlich einige Anhänger der Heimmannschaft auf die Familie zu.

„Rund 15 Fans haben meinen Mann angegriffen und ihm zweimal ins Gesicht geschlagen“, sagte die Mutter des an einem Hirntumor leidenden Marseille-Fans dem Portal. „Dann haben sie ihn aufgefordert, sein Trikot auszuziehen und es verbrannt“, schilderte sie die schockierende Gewalttat. Ihr achtjähriger Sohn sei daraufhin geschubst worden und „schlug mit dem Gesicht gegen einen Stuhl. Er wurde vom Sanitäter versorgt, stand unter Schock und weinte viel“, teilte seine Mutter das tragische Schicksal ihres kleinen Kindes. Im Anschluss habe der Junge „an nichts anderes, als so schnell wie möglich nach Hause zu kommen“, mehr denken können.

Die schöne Atmosphäre im Stadion des AC Ajaccio schlug gegen Marseille in stumpfe Gewalt um. © IMAGO/David Catry

Im Anschluss an den tätlichen Angriff: viele Solidaritätsbekundungen für krebskranken Fußball-Fan

Für Ablenkung dürfte allerdings inzwischen gesorgt sein. „Wir erhalten viele Unterstützungsbekundungen und das tröstet uns“, erzählte die Mutter gegenüber Corse Matin. Unter anderem drückte der AC Ajaccio seine Solidarität mit den Opfern der Tat aus. Der Verein kündigte an, er werde „diese schändlichen Handlungen vollständig aufklären.“ Ein derartiges Verhalten könne „selbst die extremste Dummheit nicht entschuldigen“, teilte der korsische Klub, der nun den Gang in die Ligue 2 antreten muss, mit.

Doch damit nicht genug: Eine regelrechte Welle der Anteilnahme am Schicksal des krebskranken Jungen und seines Vaters macht sich inzwischen bereit, die von Olympique Marseille sogar bis hin zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron reicht. Dieser verurteilte die Vorfälle scharf und bezeichnete sie als „absolut inakzeptabel“.Der Vater des Buben hat mittlerweile Anzeige erstattet. Außerdem leitete die Staatsanwaltschaft der korsischen Stadt eine Untersuchung aufgrund von „Gewalt in einer Versammlung“ ein.

Erst kürzlich hatte ein tragischer Vorfall bei einem Fußballspiel für Schlagzeilen gesorgt: Dabei war ein 15-jähriger Nachwuchskicker gestorben. (wuc)