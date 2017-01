„Die Wahrheit ist: Alles driftet immer weiter auseinander“

von Andreas Werner schließen

Hachings Präsident Manfred Schwabl über das Bündnis „Rettet die Amateurvereine“, Regionalliga-Reformen und Etats wie für einen Kindergeburtstag

München – Heute Abend formiert sich in einem Gasthof in Garching der Widerstand gegen das Fußball-Oberhaus. Der langjährige Unterhachinger Präsident Engelbert Kupka initiierte die Aktionsgemeinschaft „Rettet die Amateurvereine“, bisher schlossen sich 14 Vereine an, sogar aus Berlin und Westfalen. Heute werden die nächsten Schritte besprochen, Ziel ist eine gerechtere Verteilung der Gelder in der Branche. Im Interview erklärt Kupkas Hachinger Erbe Manfred Schwabl, warum die Arbeit unterhalb von Liga Zwei so schwer ist.

-Herr Schwabl, wie sehen Sie den Kampf von Engelbert Kupka um mehr Geld für das Unterhaus?

Im Grundsatz ist das ja abgegrenzt von der SpVgg Unterhaching, bei der aber Engelbert Kupka völlig zurecht Ehrenpräsident ist, weil er unglaublich viel für diesen Verein geleistet hat. In der Sache gebe ich ihm zu 100 Prozent Recht. Ich habe schon zu unserer Drittligazeit immer wieder gesagt, dass es so nicht mehr lange gut geht im deutschen Fußball. Oben hörst du nur noch von Milliardenbeträgen – aber unten kommt davon null an! Das kann nicht sein. Da verstehe ich den deutschen Fußball nicht, warum man so eine Fallhöhe verantwortet. Das Geld wäre ja da, die Frage ist ja nur, ob man es nicht gerechter verteilt, wenigstens ein bisschen.

-Hat es der deutsche Fußball versäumt, nach dem WM-Coup 2014, auf der Spitze des Erfolgs, eine Basis für neue Erfolge zu legen?

Im Erfolg sollte man grundsätzlich vorbauen. Cirka 50 Prozent der deutschen Spieler, die in der Bundesliga spielen, waren mit unter 15 Jahren nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Erst- oder Zweitligisten. Also mit anderen Worten: Unten wird schon auch gut gearbeitet. Ich fürchte, dass das langsam wegbricht, weil die Leute die Lust verlieren, unten um jeden Cent zu kämpfen, während oben die Milliarden kreiseln. Irgendwas stimmt da nicht. Das werden wir irgendwann bereuen, und wenn es in 30 Jahren erst ist. Da gebe ich Engelbert Recht: Wenn du die Wurzeln ausdörren lässt, fallen die Blätter aus. Dann ist das Jammern groß. Aber man redet da ja gegen eine Wand. Es heißt immer, es wird schon besser werden. Die Wahrheit ist aber, dass alles immer weiter auseinanderdriftet.

-Auch Ihr Klub beweist ja, wie wichtig die Förderung im unterklassigen Bereich ist: Florian Niederlechner und Janik Haberer beleben Freiburg, die Trainer Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) und Manuel Baum (FC Augsburg) begannen einst bei Ihnen. Ist Haching zu einem branchenweiten Gütesiegel geworden?

Sicher, und das sind ja nur die Paradebeispiele. Wir haben in den letzten Jahren zwölf Spieler in der Ersten und Zweiten Liga untergebracht. Kenny Redondo, Pascal Köpke, Andreas Voglsammer, Lucas Hufnagel, Dominik Widemann, Alexander Hack, Michael Zetterer, Quirin Moll – die Liste ist lang und in Haberer, Zetterer sowie Köpke sind drei davon Juniorennationalspieler. Das spricht für unsere Entwicklung. Unterhalb der Zweiten Liga gibt es, glaube ich, keinen Klub, der so viele Talente nach oben bringt.

-Wie groß ist der Druck, aufsteigen zu müssen, um ein attraktives Niveau zu behalten? Haching ist finanziell nicht auf Rosen gebettet – wie lange hält man so einen Spagat?

Wenn wir für den Nachwuchs interessant sein wollen, muss die Erste Mannschaft attraktiv sein. Ich sehe das doch, wenn wir im Pokal gegen Bundesligisten spielen, in den Augen der Talente: Die leuchten dann selbst bei einer Niederlage mehr, als wenn wir in der Regionalliga siegen. Wir müssen raus aus der Regionalliga, auf Sicht sogar in den nächsten fünf Jahren in die Zweite Liga. Dafür müssen wir einen Mittelweg finden mit einer gereiften Mannschaft, die aber auch immer Platz für Talente bietet. Für eine blutjunge Mannschaft ist da die Last einfach zu groß, aber wir haben jetzt auch einen Orestis Kiomourtzoglou, einen Tim Schels, eine Luca Marseiler – die sind ganz nah dran. Der Mittelweg ist die Kunst. Vom Etat her sind wir Kindergeburtstag, weiterhin. Und auch wenn es keiner mehr hören will: Regionalliga, Dritte Liga, das ist eigentlich finanzielles Harakiri.

-Im letzten Jahr haben Sie nicht mal die Lizenz für die Dritte Liga beantragt.

Letztes Jahr war die Situation eine andere. Da waren wir von der Struktur her noch nicht so weit. Heuer beantragen wir natürlich eine Lizenz für die Dritte Liga. Aufsteigen ist aber nicht Pflicht. Wenn wir es nicht packen, geben wir ab 1. Juni wieder Vollattacke für den nächsten Versuch. Ich bin mal so frech und sage, wir kommen in die Relegation – aber ich sage nicht: Wenn wir da scheitern, müssen wir den Klub abmelden. Ich kann ja nicht nur auf die Karte 2017 setzen. Wir haben intern klar festgelegt, dass wir das jetzt zwei Jahre so durchziehen – und vielleicht muss noch ein drittes Jahr sein.

-Am Ende muss man in der Regionalliga in die Relegation. Ist das wie Lotterie?

Ja. Für alle sechs Mannschaften. Sie macht die Planungen ungeheuer schwierig. Das ist ein Thema, bei dem alle Beteiligten mal den Kopf auf die Seite legen sollten und nachdenken, ob man nicht etwas ändert. Vor Jahren wollten alle fünf Regionalligen, aber mit den jetzigen Erfahrungswerten muss man erwägen, ob es nicht anders besser wäre. Die Diskussion ist für den Verband aber auch nicht leicht, das verstehe ich. Ein Vorschlag könnte sein, auf drei Regionalligen zu reduzieren. So wie in der Junioren-Bundesliga. Dann gäbe es drei Ab- und Aufsteiger.

-Kupka kämpft, Sie regen Veränderungen an – wie frustrierend ist es, bei all den Versuchen wenig bis gar nicht gehört zu werden?

Manchmal denke ich schon, das ist alles eine Farce. Weil unsere Rufe eigentlich keinen interessieren. Dabei müssten wir uns alle überlegen: Passt das Fußballsystem Deutschland denn noch oder nicht? Ich kann doch als DFB zum Beispiel nicht sagen: „Ich bin ein gemeinnütziger Verein, will aber eine Dritte Liga unter Profibedingungen, die ich aber nicht mit den entsprechenden Mitteln ausstatten kann.“ Ja, was ist denn das? Da muss ich halt besser mit der DFL verhandeln, die Verbandskasse aufmachen – oder ich sage einfach mal ganz ehrlich: „Breitensport geht mit der Dritten Liga los!“ Dann muss der Verband aber auch seine Auflagen lockern. Man kann nicht alles haben. Engelbert Kupka sagt ganz zurecht: Wenn man ein Kind in die Welt setzt und es dann verhungern lässt, ist das schlichtweg eine Katastrophe.

