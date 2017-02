„Sie wildern ohne offenes Visier“

Haching-Präsident Manfred Schwabl über Augsburger Übergriffe, die Jahreshauptversammlung, den Glücksfall Schromm und Pasta-Verzicht

Unterhaching – Hinter Manfred Schwabl liegt ein turbulentes 2016. Intern ging es rund, dann fing man sich, und sportlich läuft es bei der SpVgg Unterhaching inzwischen top. Morgen (19 Uhr) steht im VIP-Haus am Sportpark die Jahreshauptversammlung an. Der Präsident analysiert die Lage.

-Herr Schwabl, wie fühlt sich ein Winter mit 19 Punkten Vorsprung an? Als Präsident der leidgeprüften SpVgg tut’s wohl gut.

Ja, tut gut. Die Dimension des Vorsprungs ist überraschend, aber dass wir vorne stehen, darauf hatte ich spekuliert. Wir konnten das Team zusammenhalten, dazu haben sie uns Stephan Hain und Dominik Stahl ja quasi vor die Tür gelegt. Beide heben unser Niveau enorm, und sie passen auch menschlich perfekt. Gesät hatten wir in den Vorjahren fleißig – jetzt ernten wir anscheinend mal.

-Wie ist die Wahrnehmung in Fußball-Deutschland? Bekommt man extern Zuspruch, wie sich die SpVgg aktuell entwickelt?

Ja, wir fallen schon auf. Das Lustigste für mich persönlich war ein Zitat von Uli Hoeneß bei Ihnen in der Zeitung, dass es doch eigentlich nicht wahr sein kann, dass das kleine Haching so weit vor dem FC Bayern II steht. Ich merke generell, dass man unseren Weg registriert. In den oberen Ligen wissen die handelnden Personen immer genau, wie wir spielen, das höre ich bei Gesprächen heraus. In Deutschland schaut man auf uns. Gutes Zeichen.

-Ist es für Sie inzwischen leichter, Talente für Unterhaching zu begeistern?

Es wurde leichter, ja. Ich hatte Bedenken nach dem Abstieg in die Regionalliga, weil viele Eltern grundsätzlich auf die erste Mannschaft schauen. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Im Kampf um Talente sind wir gut dabei. Sowohl um sie zu halten als auch um sie zu bekommen. Gerade haben wieder fünf Top-Talente langfristige Verträge hier unterschrieben, das freut uns mindestens so wie Platz eins unserer Profis.

-Ihre Talente stammen aus der Region. Wir stellen uns Bayern mal als Binnenmeer vor, in dem viele Haie Bahnen ziehen: FC Bayern, Augsburg, Ingolstadt, 1860 – schnappen die dem kleinen Haching nicht permanent die Leckerbissen weg?

Es gibt unterschiedliche Exemplare. Wolfgang Schellenberg von 1860 hat mir zum Beispiel offen gesagt, sie geben bei uns Vollgas und wildern bei uns. Das kann ich jetzt gut finden oder nicht – aber es ist wenigstens offenes Visier. Ich denke, der Großraum Bayern hat genug Platz für alle. Aber ab und zu denke ich, ich bin da allein auf weiter Flur. Die Bayern waren eigentlich auch immer offen mit ihren Vorhaben. Mich stört da voll der FC Augsburg, ganz ehrlich: Sie beschweren sich über Bayern, weil die ihnen in der U 13 einen Haufen Spieler plus den Trainer wegholen – und machen es bei uns aber dann genauso. Sie wildern ohne offenes Visier. Das ist nicht meine Welt, das muss ich schon mal ganz klar sagen.

-Manuel Baum war bei Ihnen Trainer, Manager Stefan Reuter früher Ihr Kollege bei Bayern und in Nürnberg. Würden Sie sich wünschen, dass sie mal vorher zum Telefon greifen?

Über diesen Punkt bin ich hinaus. Ich verstehe nur nicht, warum man sich dann über andere beschwert, obwohl man es genauso macht, sogar in noch größeren Dimensionen. Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man keine Steine werfen.

- Seit Sommer setzen Sie nicht nur auf Talente. Der Aufschwung ist auch der gestiegenen Anzahl an Routiniers zu verdanken.

Wir haben uns gesagt, dass wir unsere eigene Mannschaft entwickeln müssen, sonst kommen wir als Verein ja selber nie voran. Einem Top-Talent, das die Chance auf Erste oder Zweite Liga hat, werden wir nie Steine in den Weg legen, wenn es auch für uns passt. Wir können aber selbst Perspektiven bieten. Unser Hauptaugenmerk ist es, Haching zurückzubringen, wo es mal war.

-Wie wichtig in der ganzen Entwicklung ist der Trainer Claus Schromm?

Er ist ein Glücksfall, weil er ohne Eitelkeiten macht, was nötig war und ist. Er hat seine Traum- und Idealposition gefunden, und es kommt ihm aus seinen anderen Funktionen bei uns über die Jahre zugute, dass er hier alles in- und auswendig kennt. Ich könnte unser Konzept ohne so einen Chefcoach gar nicht umsetzen. Aus meiner aktiven Zeit weiß ich, wie motivierend das war, wenn du als Junger oben mitmischen durftest und der Trainer wusste nicht einmal deinen Namen. Claus ist da komplett anders. Er lebt Durchlässigkeit. Und als Trainer findet er das Maß von Zuckerbrot und Peitsche. Das hast du oder hast du nicht. Mit ein Schlüssel zum Erfolg ist zudem, dass er der gleichen Meinung ist wie ich und sagt: „Mich interessiert in erster Linie der Charakter.“ Mentalität vor Qualität – damit fahren wir top. Wenn ein Spieler hier nur zaubern will, dann ist er falsch.

-Sportlich ist das Fazit 2016 positiv. Wie fällt es hinter den Kulissen aus?

Kein Schaden ohne Nutzen. Im Vorfeld der Wahl im letzten Jahr hatten wir viel Unruhe. Das hat uns zeitlich zurückgeworfen auf unserem Weg. Aber so haben wir wenigstens gemerkt, auf wen man zählen kann. Seit der Wahl ging es stetig nach oben, auf dem Platz wie im Präsidium. An turbulenten Situationen sieht man, auf wen Verlass ist. Schade ist nur, dass uns das ein dreiviertel Jahr Entwicklung gekostet hat.

-Wie haben Sie persönlich die turbulente Zeit verarbeitet? Sie wurden als Diktator bezeichnet.

Wenn ich einen Präsidenten-Posten annehme, nehme ich in Kauf, dass man mich anschießt. Solange es mit offenem Visier passiert und im Sinne des Vereins, habe ich damit kein Problem. Als der Vorwurf kam, wir hätten keinen Schatzmeister, muss ich sagen: Ich kann mir ja keinen schnitzen. Das ist nicht der Traumjob in der Fußballszene, das ist mir klar. Mittlerweile haben wir die Aufgaben in einem Fünfer-Präsidium klar verteilt. Mir hat das ja auch keinen Spaß gemacht, alles machen zu müssen. Es ist ein Ehrenamt und zeitintensiv, die Arbeit wird nicht weniger – aber es macht jetzt immer mehr Spaß, weil wir endlich vorankommen. Vielleicht war es ein Glücksfall, dass es rumort hat. Ich schaue da ohne Groll zurück, es war ein Neustart.

-Wie weit ist das Thema Ausgliederung der Fußball-Abteilung?

Das ist ein Thema jetzt auf der Mitgliederversammlung, neben der überfälligen Satzungsänderung. Aber eine Umsetzung käme zu früh. Ich sagte schon letztes Jahr: Wenn du auf Sicht salonfähig sein willst, brauchst du die Ausgliederung. Allein, um den gemeinnützigen Bereich zu schützen. Die Grundlagen können wir jetzt schaffen, aber die Umsetzung ist eher Ende des Jahres aktuell.

-Sie wirken sehr gelöst. Ist es so, dass Ihnen gerade eigentlich nur zu schaffen macht, dass Sie Ihrer Mannschaft versprochen haben, keine Pasta mehr zu essen, bis sie mal verliert?

Drei Mal habe ich da geflunkert und mir zuhause heimlich Nudeln gemacht. Ohne Pasta, das ist ja kein Leben. Und ich esse sie jetzt weiter. Ich brauche ja Energie und Kraft für 2017, denn jetzt geht die Party ja hoffentlich erst richtig los.

Interview:Andreas Werner