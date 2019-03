Sensation: Real Madrid holt Zinedine Zidane als Trainer zurück!

Trainer-Sensation des Jahres: Real Madrid holt Zinedine Zidane als Coach zurück! Er soll die Königlichen aus der Krise führen. Alle Infos im News-Ticker.

Zinedine Zidane soll noch am Montag als Trainer von Real Madrid vorgestellt werden.

Nach neun Monaten kehr Zidane zu den Königlichen zurück. Der Franzose hatte den Trainerjob Ende Mai niedergelegt. Nun soll er einen Vertrag bis 2022 erhalten.

Zidane folgt auf den Argentinier Santiago Solari, der das Aus in der Champions-League zu verantworten hat.

Der französische Weltmeister soll den Umbruch bei Real Madrid organisieren.

Startet Zidane mit Real im Sommer eine Mega-Transfer-Offensive?

17.40 Uhr: Nach seinem Weggang vor nicht einmal einem Jahr stürzte Real Madrid in die Krise: Aus in der Champions League! Aus in der Copa del Rey! Aktuell Platz Drei in Primera División - abgeschlagen hinter dem FC Barcelona und Atlético Madrid. Nun soll Zinedine Zidane Real Madrid zu alter Stärke zurückführen.

Wie die spanischen Zeitungen „AS“ und „Marca“ übereinstimmend melden, soll Zinedine Zidane schon heute Abend als neuer alter Trainer bei Real Madrid vorgestellt werden. Als erstes hatte der TV-Sender „La Sexta“ am Montag über die Zidane-Rückkehr berichtet. Laut übereinstimmenden Berichten sollen sich die Real-Bosse um Florentino Pérez um 18.00 Uhr in Madrid zusammensetzen.



Real Madrid: Zinedine Zidane soll noch am Montag als Trainer vorgestellt werden

Zinedine Zidane soll noch am Abend als Nachfolger von Trainer Santiago Solari kommen. Laut Medienberichten hat Solari mittlerweile jeden Rückhalt in der Mannschaft verloren.Der Argentinier leitete noch am Montag das Training, soll sich aber bereits von der Mannschaft verabschiedet haben. Erst am Sonntag hatte Real Madrid noch 4:1 gegen Real Valladolid gewonnen. Dieser Sieg rettete Solari aber nicht mehr den Job. Nach dem Spiel gegen Valladolid hatte sich die Spieler Nacho Fernández und Karim Benzema in Interviews noch für den Trainer ausgesprochen. „Wozu den Trainer wechseln?“, hatte Benzema gesagt. „Es verbleiben noch elf Spiele. Er soll bei uns bleiben und wir gewinnen jede einzelne Partie.“ Diese Sätze sind nun hinfällig.

Warteten die Bosse der Königlichen nur noch auf eine Zusage von Zidane? Die nächste Trainingseinheit steht am Dienstag um 11.00 Uhr an. Dann soll schon wieder „Zizou“ als Coach auf dem Rasen stehen.

Wie Marca berichtet, soll Präsident Florentino Perez zwei Anrufe gebraucht haben, um Zidane von einer Rückkehr zu Real Madrid zu überzeugen. Nach Informationen der Zeitung soll der Franzose einen Vertrag bis 2022 unterschreiben. Zeit genug, um einen Umbruch bei Real Madrid zu managen. „Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass er mit einem langfristigen Projekt zurückkehrt“, schreibt Marca.

Damit hat sich Real Madrid wohl auch gegen eine Verpflichtung von José Mourinho entschieden. In Medienberichten war der Portugiese, der im Dezember bei Machester United rausgeschmissen wurde, schon als nächster Real-Coach gehandelt worden. Real-Präsident Florentino Perez soll sich für eine Verpflichtung von Zidane stark gemacht haben.

Der Franzose, der Real Madrid von Januar 2016 bis Mai 2018 trainiert hatte, steht für eine goldene Ära bei den Königlichen: Unter seiner Ägide wurde Real einmal spanischer Meister, einmal spanischer Superpokal-Sieger, zweimal Uefa-Supercup-Sieger, zweimal Klub-Weltmeister und dreimal Champions-League-Sieger. In dieser Saison gibt es für Zidane aber nichts mehr zu gewinnen. Vermutlich startet Real im Sommer eine Transfer-Offensive, um die Mannschaft zu erneuern. Sein kurzfristiges Ziel soll laut Marca sein, die Mannschaft für die Champions League zu qualifizieren. Zudem soll er Spieler wie Marcelo, Isco oder Bale wieder zu Leistungsträgern des Vereins machen.

Nach dem Weggang von Zinedine Zidane hatte Real Madrid zunächst Julen Lopetegui unmittelbar vor Beginn der WM 2018 in Russland von der spanischen Nationalmannschaft abgeworben. Bereits am 30. Oktober wurde Lopetegui wegen Erfolglosigkeit entlassen. Auf ihn folgte Interimstrainer Santiago Solari. Nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam (2:1/1:4) und einem 12-Punkte-Rückstand in der Liga-Tabelle auf den FC Barcelona hinterlässt der Argentinier bei Real Madrid aber einen Scherbenhaufen.