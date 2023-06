Skandal beim Europa-League-Finale: Fans schmuggeln sich ins Stadion, Ordner sieht nur zu

Von: Johannes Skiba

AS Rom hat das Finale der Europa League gegen den FC Sevilla verloren. Vor dem Spiel zeigten sich einige Fans kreativ und gelangten ohne Eintrittskarte ins Stadion.

Budapest – In einer hochdramatischen Fußballnacht hat der FC Sevilla im Elfmeterschießen gegen die AS Rom zum bereits siebten Mal die Europa League gewonnen. Die Spanier sind damit der Rekordchampion dieses Wettbewerbs und das, obwohl die Italiener in der ungarischen Hauptstadt offenbar mehr Fans zur Unterstützung im Stadion hatten, als ursprünglich zugelassen. Denn auf Twitter veröffentlichte die spanische Fußball-Sendung El Chiringuito TV ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Fans des italienischen Hauptstadtklubs sich verbotenerweise ins Stadion schmuggeln.

FC Sevilla Gründung: 25. Januar 1890 Europa-League/Uefa-Cup-TItel 7

Fans von AS Roma überwinden Ticketkontrollen im Europa-League-Finale

Auf dem Video vor dem Ferenc-Puskás-Stadion, wo das Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und der AS Roma ausgetragen wurde, ist zu erkennen, wie sich die italienischen Anhänger in die Arena schmuggeln. Während ein Fan sein Ticket scannt, geht ein weiterer Zuschauer ebenfalls mit durchs Drehkreuz.

Einige Fans der AS Rom gelangten zum Finale der Europa League illegal ins Stadion. © imago/iacobucci

In dem 41-sekündigen Video schmuggeln sich auf diese Weise insgesamt sechs zusätzliche Fans von AS Rom ins Stadion. Der Fanblock der Italiener zeigte sich während der Partie indes sehr gut gefüllt.

Trotz Fan-Überlegenheit verliert AS Roma das Endspiel der Europa League gegen den FC Sevilla

Außerdem ist auf dem Video, auf dem sich die Anhänger der AS Roma zum Finalspiel der Europa League gegen den FC Sevilla schmuggeln, ein Ordner zu sehen, der die Situation beobachtet. Der Sicherheitsmann greift jedoch nicht ein und lässt die Fußballfans passieren.

Am Ende konnte die zahlenmäßige Überlegenheit auf der Tribüne jedoch nicht den Ausschlag zugunsten der Roma geben. José Mourinhos Truppe konnte nur einen von drei Strafstößen verwandeln. Das reichte am Ende nicht, denn die Spanier waren wiederum eiskalt. Nach vier verwandelten Elfmetern hieß es am Ende 5:2 für Sevilla. Ein Statement zu den Vorfällen seitens der UEFA steht noch aus.