Tor des Monats vermiest Barockstadt die Klassenerhaltsparty

Von: Tobias Konrad

Teilen

Dennis Owusu (unten) und die SG Barockstadt erlebten eine Bauchlandung in der Regionalliga Südwest und mussten sich dem FC-Astoria Walldorf um Arion Erbe geschlagen geben. © Charlie Rolff

Die SG Barockstadt muss die Klassenerhaltsparty in der Regionalliga Südwest verschieben. Gegen den FC-Astoria Walldorf fehlte der SGB der nötige Spirit, das Heimspiel ging mit 1:3 (0:1) verloren und erneut kassierte die Barockstadt ein Tor des Monats.

Wie schon jüngst bei der TSG Hoffenheim II musste die Barockstadt ein Tor aus großer Distanz hinnehmen. Traf TSG-Keeper Nahuel Noll aus rund 90 Metern über Samuel Zapico hinweg ins Netz, waren es bei Walldorfs Marcel Carl nur etwa 65 Metern. Carls Tor hat jedoch noch größere Chancen auf den Titel Tor des Monats der Sportschau, denn ohne Blick Richtung Tor zog der FCA-Stürmer ansatzlos ab – Zapicos Rückwärtsgang war umsonst (27.). Walldorf wirkte im gesamtem Spielverlauf einen Tick zwingender vor dem Kasten, schon vor der Führung spitzelte Carl fast zur Führung und Antlitz verlor in bester Position den Stand im Strafraum. Die Barockstadt hingegen wurde vornehmend durch Dennis Owusu gefährlich, der es wie Marius Löbig gegen den OFC machen wollte, jedoch zu zentral zielte (13.). Wesentlich hochwertiger war Tobias Göbels Chance, der Max Müller in der letzten Kette den Ball abluchste, jedoch beim Abschluss zu lange brauchte (24.).

SG Barockstadt: Tor des Monats gegen den FC-Astoria Walldorf

Nach Wiederbeginn stellte die SGB auf zwei Spitzen um, Robin Fabinskis Regionalliga-Startelf-Debüt war nach 45 Minuten beendet. Wirklich druckvoller wurde das Spiel der Hausherren dadurch aber nicht, wenngleich Owusus Distanzschuss Hoffnung darauf machte (49.). Denn Arion Erbes 2:0 raubte an einem tristen Tag aus Barockstadt-Sicht den Glauben an den vorzeitigen Klassenerhalt, der bei einem Sieg eingetütet gewesen wäre. Zu einfach konnte Walldorf nach einem Einwurf in den Sechzehner marschieren und Erbe aus kurzer Distanz vollenden (56.).

Doch die Barockstadt hielt sich selbst am Leben, weil eine der wenigen Gelegenheiten zum Anschlusstor führte. Leon Pomnitz‘ Distanzschuss senkte sich gegen die Latte, den nicht leicht zu nehmenden Abpraller verwertete Jan Lüdke (70.). Eine Schlussoffensive blieb aus, die Barockstadt, bei der Dominik Wüst sein Comeback nach einer Fußverletzung feierte, hatte in einem teilweise müden Kick keine Abschlussszene mehr. Walldorf hingegen konterte in der Nachspielzeit erfolgreich durch Kevin Krüger, der zuvor schon zwei gute Möglichkeiten besaß, zum 3:1 (90.+2). Letztlich beendete die SGB das Spiel gar zu zehnt, da Marius Grösch verletzt vom Platz ging und das Wechselkontingent erschöpft war.

Barockstadt-Coach Gören: „Qualität reicht nicht“

„Eigentlich waren wir gut im Spiel, haben Chancen durch Owusu und Göbel. Warum Tobi nicht abschließt, ist die Frage. Dann kassieren wir wieder so ein Ding und wieder stehen wir jetzt in den Nachrichten. Ich habe anderen Jungs eine Chance gegeben. Sie sollten zeigen, was sie können. Aber anscheinend reicht die Qualität nicht aus. Das muss man klar sagen und sich Gedanken in Richtung der neuen Saison machen“, sagte SGB-Coach Gören auf der Pressekonferenz. Sein Team habe nach der Englischen Woche „geblutet und ging am Zahnfleisch“, während Walldorf frisch und „happy“ über den ersten Dreier im Jahr 2023 war, wie Trainer Matthias Born anmerkte: „Der Rucksack ist jetzt weg. Marcel riskiert beim 1:0 viel und etwas Glück ist dabei. Schön, dass es geklappt hat. Die Barockstadt hat ihre Qualität und ich freue mich auf die Spiele in der kommenden Saison.“

Die Statistik: SG Barockstadt: Zapico; Gaudermann, Grösch, Frey, Hillmann – Schaaf, Ganime (65. Lüdke) – Fabinski (46. Siakam), Pomnitz (73. Duran), Owusu (65. Wüst) – Göbel (73. Fuchs).

FC-Astoria Walldorf: Idjakovic; Goß, Stich, Max Müller, Mar. Müller (65. Barry) – Fahrenholz (87. Hauk), Lässig, Erbe (80. Krüger), Hauswirth (65. Gibs) – Carl, Antlitz (87. Jahn).

Schiedsrichter: Luigi Satriano (FC Zell im Wiesental).

Zuschauer: 978.

Tore: 0:1 Marcel Carl (27.), 0:2 Arion Erbe (56.), 1:2 Jan Lüdke (70.), 1:3 Kevin Krüger (90.+2).