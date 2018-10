Izabel und Sophie-Christin: Heißer Fang der DFB-Keeper

In der Nationalmannschaft müssen sie sich mit der Rolle des Backup begnügen. Doch mit ihren Frauen spielen sie schon jetzt in der allerersten Liga. Wir stellen die Partnerinnen von Kevin Trapp und Bernd Leno vor.

Berlin - So schnell kann’s gehen: Dienstagmittag kam Torwart Kevin Trapp noch bestens gelaunt mit cooler Sonnenbrille am Teamhotel in Berlin an, wenige Stunden später teilte der DFB mit, dass der Frankfurter eine Pause einlegen muss. Offizielle Begründung: muskuläre Probleme. Schade für Trapp, dass seine Verlobte, Supermodel Izabel Goulart, derzeit nicht in Hessen weilt und ihren Liebsten pflegen kann. Deshalb blieb der 28-Jährige gleich in Berlin, trainierte dort am Donnerstag individuell.

Für Trapp rückte Arsenal-Keeper Bernd Leno nach - und auch dessen Freundin ist ein absoluter Hingucker, zudem in den sozialen Medien sehr präsent. Sophie-Christin Schröder und Bernd sind seit 2015 ein Paar. Für den Torwart zog die 21-Jährige sogar mit nach London.

Bei Instagram präsentiert sich die Deutsch-Tschechin gerne aufreizend. Sophie-Christin ist ähnlich wie die Trapp-Verlobte Goulart sehr reiselustig und viel mit ihrer Mama Doris unterwegs. Nachdem Leno die Vormittagseinheit am Mittwoch noch verpasst hatte, mischte der Arsenal-Keeper am Donnerstag erstmals im DFB-Training mit. Und seine Sophie-Christin kuschelte in London mit Hündin Lucy.

