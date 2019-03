ManCity setzt Liverpool unter Druck - Arsenal verpasst Sieg im London-Derby

Der englische Fußball-Erstligist FC Arsenal hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Punkt geholt.

London - Titelverteidiger Manchester City hat in der englischen Premier League zumindest vorübergehend die Tabellenführung vor dem FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp übernommen. Die Skyblues setzten sich durch den Treffer von Joker Riyad Mahrez (55.) mit 1:0 (0:0) bei AFC Bournemouth durch und stehen nun zwei Zähler vor den Reds.

Nationalspieler Leroy Sane saß bei den Citizens erneut nur auf der Bank, Ilkay Gündogan stand in der Startelf von Teammanager Pep Guardiola. Liverpool kann am Sonntag (17.15 Uhr) mit einem Sieg im Merseyside-Derby beim FC Everton wieder die Tabellenspitze übernehmen.

ManUnited dreht Spiel gegen Southampton

Rekordmeister Manchester United (58) zog im Rennen um die Champions-League-Plätze durch einen späten 3:2 (0:1)-Sieg gegen den abstiegsgefährdeten FC Southampton vorbei an dem FC Arsenal (57) auf Rang vier. Die Gunners erkämpften sich ein 1:1 (1:0) beim Londoner Lokalrivalen Tottenham Hotspur, verpassten aber den vierten Sieg in Serie. Arsenal liegt damit vier Zähler hinter den Spurs.

Tabellenschlusslicht Huddersfield Town kassierte eine Woche nach dem ersten Sieg unter dem neuen deutschen Teammanager Jan Siewert beim 0:1 (0:0) bei Brighton and Hove Albion den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bereits 13 Punkte.

Pogba trifft in der Nachspielzeit

Im Old Trafford traf der belgische Stürmerstar Romelu Lukaku (88.) spät zum Sieg für ManUnited. Weltmeister Paul Pogba (90.+4) verschoss einen Foulelfmeter für die Gastgeber.

Aaron Ramsey (16.) sorgte im Wembley-Stadion für Arsenals Führung. Spurs-Ass Harry Kane (74., Foulelfmeter) glich für die Hausherren aus. Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (90.+1) verschoss noch einen Strafstoß und vergab damit den möglichen Gunners-Sieg. Arsenals Lucas Torreira flog in der Nachspielzeit vom Platz.

+ Pierre-Emerick Aubameyang hätte die Gunners zum Dreier schießen können. © AFP / IAN KINGTON

Özil sitzt gegen Spurs nur auf der Bank

Ex-Nationalspieler Mesut Özil saß bei den Kanonieren trotz seiner jüngsten Gala-Vorstellung beim 5:1-Kantersieg zunächst auf der Bank. Torwart Bernd Leno und Abwehrspieler Shkodran Mustafi standen hingegen in der Anfangsformation. Die Spurs, am Dienstag Dortmunds Gegner im Achtelfinalrückspiel der Champions League, konnten die dritte Liga-Niederlage in Serie dank Kane noch abwenden.

SID