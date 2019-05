Vorstadt-Club prüft Börsengang

Werden Haching-Aktien künftig an der Börse gehandelt? Möglich ist es laut Präsident Manni Schwabl...

Die SpVgg Unterhaching auf den Spuren von Borussia Dortmund? Wie „Euro am Sonntag“ berichtet, treibt der Drittligist aus der Vorstadt Planungen für einen möglichen Börsengang seiner ausgegliederten Fußballfirma voran. Dazu sagte Präsident Manfred Schwabl gegenüber unserer Zeitung: „Wir sind gerade in der Phase der Kapitalerhöhung – mit verschiedenen Investoren. Einen Börsengang haben wir nicht gänzlich aufgeschlossen. Das Rad und die Uhren im Fußball drehen sich weiter. Du musst dich so aufstellen, dass du salonfähig bist, und warum sollten wir da irgendetwas ausschließen? Dass es diese Gedanken gibt, kann ich bestätigen, aber wir machen jetzt nicht den zweiten vor dem ersten Schritt.“