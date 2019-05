Jahn Regensburg: Nachfolger für Beierlorzer gefunden 

Nach dem Abgang von Beierlorzer zum 1.FC Köln fahndete der SSV Jahn nach einem Nachfolger, der die Mannschaft erfolgreich in die Zukunft führt. Die Suche ist nun beendet.

Regensburg - Der SSV Jahn Regensburg hat einen Nachfolger für Erfolgstrainer Achim Beierlorzer gefunden. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der neue Coach der Oberpfälzer am Freitag (10.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Neben dem neuen Trainer, dessen Name noch nicht preisgegeben wurde, werden auch Vorstandschef Hans Rothammer und Geschäftsführer Christian Keller Rede und Antwort stehen.

Jahn Regensburg: Nachfolger von Beierlorzer - Wird es Schweinsteigers Bruder?

Beierlorzer verlässt die Regensburger nach zwei erfolgreichen Jahren und wird Nachfolger von Markus Anfang bei Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln. Zuletzt gab es Spekulationen über Tobias Schweinsteiger oder auch Heiko Herrlich, der schon einmal Jahn-Coach war, als künftige Regensburger Trainer.

dpa