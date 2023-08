VfB: Verhandlungen um Borna Sosa stocken

Von: Niklas Noack

Teilen

Borna Sosa würde den VfB Stuttgart gerne verlassen. © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/IMAGO

Geht Borna Sosa oder bleibt er beim VfB Stuttgart? Die Verhandlungen sind längst eine Hängepartie.

Mehr zum Thema Bleibt Borna Sosa beim VfB? Verhandlungen stocken

Stuttgart - Der Kroate gilt als langjähriger Wechselkandidat bei den Schwaben. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was der aktuelle Stand bei Borna Sosa ist und warum die Verhandlungen um den VfB-Star stocken.

Der Linksverteidiger wird vom FC Sevilla umworben, der in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen hat. Somit könnte Sosa dort sogar Champions League spielen.

Von der Königsklasse ist der VfB Stuttgart derweil weit entfernt. Allerdings sind die Schwaben immerhin ordentlich in die neue Saison gestartet. Mit einem 4:0-Erfolg gegen die TSG Balingen zogen sie zunächst in die zweite Runde des DFB-Pokals ein, bevor sie den VfL Bochum zum Bundesligastart furios mit 5:0 schlugen. Am zweiten Spieltag kassierte der VfB allerdings eine 1:5-Klatsche bei RB Leipzig.