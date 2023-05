VfB-Star zum FC Bayern? Matthäus macht spannenden Transfer-Vorschlag

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus heizt die Gerüchteküche beim FC Bayern München weiter an. Ein möglicher Transfer-Kandidat könnte vom VfB Stuttgart kommen:

45 Spiele – 48 Tore. Robert Lewandowski (34) präsentierte sich letzte Saison in außergewöhnlicher Form. Der Abgang des polnischen Nationalstürmers zum FC Barcelona schmerzt den FC Bayern München sehr. Für den deutschen Rekordmeister ist es eine ernüchternde Saison. Allerdings kommt es dadurch in der Fußball-Bundesliga aktuell zum wohl spannendsten Titelrennen der letzten zehn Jahre.

Sky-Experte Lothar Matthäus empfiehlt FC Bayern Transfer von VfB-Stürmer Guirassy

Im Saisonfinale konzentriert sich in München nicht alles auf die sportliche Situation, sondern es gerät auch die Suche nach einem neuen Stürmer mehr und mehr in den Fokus. Es wird ein Nachfolger für Lewandowski gesucht. Schließlich gilt Eric-Maxim Choupo-Moting, der in dieser Saison bisher insgesamt 17 Treffer erzielt hat, als verletzungsanfällig. Die Bayern-Bosse beschäftigen sich Medienberichten zufolge mit Harry Kane (29, Tottenham Hotspur), Victor Osimhen (24, SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (24, Eintracht Frankfurt).

Bayern-Legende Lothar Matthäus sorgt nun mit seinen Aussagen gegenüber der Bild-Zeitung für eine Überraschung. Darüber berichtet HEIDELBERG24. „Ich würde Guirassy holen! Zum wiederholten Mal ist er mir jetzt im Pokalspiel gegen Frankfurt wieder positiv aufgefallen: Ballsicher, schnell, robuster Körper. Er bringt alles mit, was ein Top-Mittelstürmer braucht. Guirassy ist ähnlich gut wie Kolo Muani – mit dem Unterschied, dass er viel weniger Ablöse kostet“, so Matthäus.

Serhou Guirassy – Lichtblick und Lebensversicherung für den VfB Stuttgart

Der Stürmer des VfB Stuttgart, der aktuell nur von Stade Rennes ausgeliehen ist, ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Für ihn ist es bereits die zweite Station in der Bundesliga. Von 2016 bis 2019 spielte der Torjäger für den 1. FC Köln. Der 27-Jährige ist einer der Lichtblicke beim stark abstiegsgefährdeten VfB. In 23 Pflichtspielen erzielte er elf Tore und gab eine Vorlage. Der VfB besitzt für seine Lebensversicherung laut der Bild-Zeitung eine Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro.

Ein mögliches Szenario: Der VfB Stuttgart macht von der Kaufoption Gebrauch und verkauft den Stürmer umgehend weiter, um einen großen Gewinn zu erwirtschaften. Und hier könnten laut dem TV-Experten die Verbindungen der Vereine wichtig werden: „Die Drähte zwischen München und Stuttgart sind kurz, nicht zuletzt wegen Uli und Dieter Hoeneß und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Warum sollte sich Bayern nicht um Guirassy bemühen?“

Serhou Guirassy zum FC Bayern? VfB-Star wäre eine günstige Alternative für den Rekordmeister

„Kane ist mit fast 30 schon zu alt, Osimhen wäre viel zu teuer gewesen. Aber auch Kolo Muani wird mehr kosten als sein Marktwert, den er seit der starken WM mit Frankreich auf 65 Millionen gesteigert hat – falls Frankfurt ihn überhaupt gehen lässt“, führt Matthäus aus. Guirassy wäre hingegen eine günstige Alternative für den FCB-Sturm.

Seine Torquote konnte er im Vergleich zu seiner ersten Bundesligastation stark steigern und seine Statistik in der laufenden Saison ist beachtlich. Allerdings ist trotzdem fraglich, ob der Nationalspieler Guineas die nötige Qualität für den FC Bayern mitbringt. Es ist schließlich ein großer Schritt, sich als Mittelstürmer beim Rekordmeister durchzusetzen.

FC Bayern sucht neuen Stürmer – Guirassy-Transfer realistisch?

Bayern-Präsident Herbert Hainer äußerte sich nach dem Champions-League-Aus zur Stürmersuche wie folgt: „Wenn sie mir den nennen könnten, der sofort einschlägt, dann würden wir den sofort kaufen.“ Guirassy könnte das fehlende Puzzlestück sein, aber ob es letztlich tatsächlich zu einem Transfer kommt, ist offen. Tendenziell wird der FC Bayern einen noch renommierteren Stürmer von internationaler Klasse unter Vertrag nehmen. (ph)