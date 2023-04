Stuttgart-Stürmer chattet mit BVB-Fan über VAR - und würde sich selbst im Nachhinein Rot geben

Von: Andreas Knobloch

Serhou Guirassy tritt Emre Can und sieht keine Karte. Im Nachhinein würde er sich Rot geben. © Screenshot Sky / Screenshot Twitter

Serhou Guirassy echauffiert sich im Internet über den VAR. Später gibt er im Chat mit einem Fan zu, dass er Rot hätte sehen müssen.

Stuttgart - Es wäre der Spieltag gewesen, an dem Borussia Dortmund zu Bayern München hätte aufschließen können. Als Giovanni Reyna in der dritten Minute der Nachspielzeit das 3:2 für die Schwarz-Gelben erzielte, zeigte die Blitztabelle zweimal 59 Punkte an. Der Rekordmeister wäre nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim also nur wegen des besseren Torverhältnisses Erster gewesen. Doch die Stuttgarter hatten etwas dagegen und schossen das 3:3 - was vielleicht durch eine Fehlentscheidung des VAR gar nicht so weit hätte kommen müssen.

Stuttgart im Abstiegskampf: Serhou Guirassy ein X-Faktor

Serhou Guirassy ist Stürmer und erzielte sogar ein Tor, welches vom VAR einkassiert wurde. Sein Körper ragte auf der kalibrierten Linie drüber, ein Fakt, der ihn störte. Auf Twitter postete er ein Screenshot dieser Entscheidung und schrieb: „Fußball hat sich verändert“. Ja, vor einigen Jahren hätte der Treffer von ihm wohl gezählt. Dabei hatte er eigentlich Glück, überhaupt noch auf dem Platz stehen zu dürfen.

Nach gespielte 40 Sekunden der Begegnung verwickelt sich Guirassy mit Emre Can in einen Zweikampf in der Nähe der Eckfahne und ging etwas zu ungestüm vor. Mit der Sohle voraus trat er dem Deutschen auf das Schienbein. Vor allem in der Slow-Motion-Einstellung ein klares Brutalo-Foul, das durchaus mit Rot hätte geahndet werden können. Im Nachhinein gab der Stürmer sogar in einem Hin-und-Her auf Twitter sein Fehlvergehen zu.

Dortmund-Fan kritisiert Serhou Guirassy, der dann sein Fehler zugibt

Ein offensichtlicher Dortmund-Fan antwortet ihm nämlich auf die VAR-Kritik, dass Guirassy ruhig sein müsste: „Du redest? Klare Rote Karte für dich“. Guirassy nahm ihm das nicht übel, sondern antwortete: „Ja, eindeutig, wenn ich die Bilder sehe“. Daraufhin wünschten sich beide noch viel Glück für die restliche Saison. Eine durchaus ungewöhnlich harmonische Konversation in der sonst so harschen Social-Media-Welt.

Die Korrektur von Schiedsrichter Harm Osmers blieb aus. Glück für Stuttgart, Glück für Guirassy, der nach einer Roten Karte wohl mehrere Spiele im Kampf um den Klassenerhalt verpasst hätte. Selbst Didi Hamann, der kürzlich Tuchel lobte, sieht in ihm einen Faktor: „Guirassy macht da den entscheidenden Unterschied. Der VfB hat lange ohne Stürmer gespielt, es zwar mal mit Silas vorne probiert, aber sie hatten keinen der vorne die Bälle behält und Tore schießt.“ (ank)