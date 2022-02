Robin Ungerath: von der Kreisliga in die Bundesliga - „Man muss nicht der beste Fußballer sein“

Von: Dominik Mittermaier

Robin Ungerath gibt Amateurkickern Tipps. © Manfred Binder / Imago images

Robin Ungerath wechselte im Winter zum SV Guntamatic Ried in die erste österreichische Liga. 2018 kickte der Mittelstürmer noch bei Bad Endorf in der Kreisliga.

Ried - Unfassbar, aber wahr. In nur dreieinhalb Jahren vom Kreisliga-Acker in Österreichs Spitzenklasse. Das ist die Erfolgsgeschichte von Robin Ungerath. Im BFV-Interview erzählt der gebürtige Rosenheimer, wie sein persönlicher Aufstieg zustande kam. Wie jeder andere fußballverrückte Junge habe auch Ungerath von klein auf den Traum gehabt, irgendwann einmal Profi zu werden. Doch schon früh schmiedete der 23-Jährige andere Pläne, da es lange Zeit nicht den Anschein machte, dass er früher oder später den Amateurbereich hinter sich lassen könne.

Deshalb konzentrierte sich Ungerath erstmal auf seine schulischen Leistungen und verschwand vorerst keinen Gedanken daran, sein Hobby zum Beruf zu machen. Es schien so, als würde er ein ganz normales Leben anvisieren: „Ich machte mein Abitur und ging für ein Jahr ins Ausland. Danach begann ich mein BWL-Studium und war mir sicher, dass ich nur nebenbei kicken werde“, erklärt der 23-Jährige. Der Wechsel zum TSV 1880 Wasserburg stellte das Leben von Ungerath jedoch auf den Kopf.

Robin Ungerath: Station SV Wacker Burghausen ebnete den Weg nach Österreich

Denn beide Parteien, der Klub und der Spieler, weisen eine unglaubliche Erfolgsstory auf. Auch die Wasserburger Löwen haben eine unnachahmliche Reise hinter sich. Seit der Saison 2014/15 stieg Wasserburg jede einzelne Saison in die nächsthöhere Spielklasse auf. In der A-Klasse startend, bahnte sich der Verein Jahr für Jahr den Weg bis in die Bayernliga. Ungerath war ab der Landesliga Teil der Erfolgsgeschichte.

Im Sommer 2021 klopfte Regionalligist Wacker Burghausen an. Ungerath wechselte und hörte auch in der höchsten Amateurklasse Deutschlands nicht auf, das zu tun, woran ein Stürmer gemessen wird: die Kugel im Netz zu versenken. „Ein Stürmer, bei dem es gut läuft, hat es oftmals einfacher, sich ins Rampenlicht zu spielen. Tore und Assists sind sein Kapital. Verteidiger haben es beispielsweise schwerer, auf sich aufmerksam zu machen“, erklärt der Angreifer offen und ehrlich.

Die halbjährige Zwischenstation bei Wacker Burghausen war das endgültige Sprungbrett in den Profibereich. Ungerath war direkt vom Saisonstart an Stammspieler und konnte in den bisher 22 bestrittenen Partien 14 Mal netzen: „Es hat von Anfang an perfekt gepasst“, blickt der Torjäger zurück. Der Abschied fiel dem Stürmer keinesfalls leicht, aber wenn „der Profifußball winkt, muss man sich damit beschäftigen - auch dann, wenn man sich mitten in der Saison befindet und es hervorragend läuft.“ Alle seine Mitspieler haben ihm nur das Beste gewünscht und konnten seine Entscheidung nachvollziehen.

Robin Ungerath: Vorzeigeschild für jeden Amateurspieler mit Träumen

Welche Faktoren waren eigentlich entscheidend für die Leistungssteigerung, die Ungerath durchlebte? Welche Komponenten machten letztendlich die steile Karrierekurve möglich? „Was mir gut gelingt, ist auf jeden Fall, schnell bei neuen Vereinen anzukommen. Ich benötige keine lange Anlaufzeit“, sagt der Mittelstürmer. Neben seiner zwischenmenschlicher Unkompliziertheit sei Ungerath zudem in „jeder einzelnen Trainingseinheit extrem ehrgeizig“. Wichtig sei, diesen Ehrgeiz mit Spaß und Leidenschaft vereinen zu können.

Das Wort an alle Amateurkicker gerichtet, möchte er eine wichtige Grundregel loswerden: „Man muss nicht unbedingt der beste Fußballer auf dem Platz sein. Es geht darum, immer an sein Limit zu gehen, ein Teamplayer zu sein und das Beste aus seinen Möglichkeiten herauszuholen.“ Zudem sei es entscheidend, die Dinge anzugehen, die man sich vornimmt und nicht zu viel Zeit für das Nachdenken verschwendet. „Einfach machen“, sei der Schlüssel zum Erfolg. (Dominik Mittermaier)