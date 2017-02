Taktik-Experte: Das würden Regeländerungen fürs Spiel bedeuten

München - Die FIFA hat Ideen für neue Regeln beim Fußball, zum Beispiel soll das Abseits abgeschafft werden. Doch was würden die Änderungen für das Spiel bedeuten? Die tz hat bei einem Taktik-Experten nachgefragt.

Die FIFA ist immer wieder für Überraschungen gut. Da zaubert sie einfach eine neue WM mit 48 Mannschaften aus dem Hut. Aus der ganzen Welt gibt es Kritik – doch die Männer in Zürich sind von ihrer Idee überzeugt. Als nächstes kam die FIFA in Person ihres Technischen Direktors Marco van Basten auf neue Regel-Ideen. Das Abseits solle abgeschafft werden, dafür Zeitstrafen und Shoot-Outs etabliert werden. Der Jubel in der Fußballszene hielt sich in Grenzen. Bayern-Coach Carlo Ancelotti sah durch die Vorschläge sogar den Fußball an sich in Gefahr: „Dann wird das eine andere Sportart werden.“ Was würden die Änderungen für das Spiel bedeuten? Die tz hat bei einem Taktik-Experten nachgefragt.

Fußball ohne Abseits

Die Abschaffung der Abseitsregel hätte weitreichende Veränderungen für die Spieler. „Sowohl Defensiv- als auch Offensivspieler sind es gewohnt, sich am Abseits zu orientieren“, sagt Alexander Schmalhofer vom Institut für Fußballmanagment. Eine Änderung würde sich nicht nur auf den Profi-Fußball auswirken. Von klein auf bekommen Spieler den Nutzen des Abseits eingeimpft. „In der Ausbildung von Jugendspielern wird seitens der Trainer darauf hingewiesen, dass ein Verteidiger das Spielfeld nicht nur durch die Auslinien, sondern auch durch die Abseitslinie begrenzen kann,“ so der Experte.

+ Alexander Schmalhofer. Wie würde sich die Regeländerung aber genau auf das Spiel auswirken? Das Abseits hilft den Mannschaften das Spielfeld kompakt zu halten. Dies wollen alle Mannschaften, nur in unterschiedlichen Zonen des Spielfeldes. Die Regel erlaubt es den Mannschaften hoch zu stehen, damit der Gegner wenig Raum hat. „Mannschaften agieren oft mit hochstehender Viererkette, um dem Gegner wenig Raum hinter der eigenen Mittelfeldreihe zu geben“, sagt der Experte. Das Abseits sichert dies ab. „Dieses geläufige Konzept wäre ohne Abseits hinfällig. Die Folge wäre, dass Mannschaften insgesamt deutlich tiefer stehen müssten, um die eigene Kompaktheit beibehalten zu können. Ob diese Veränderung die Attraktivität des Spiels verbessern würde, ist meines Erachtens fraglich“, so Schmalhofer. Van Basten sieht aber gerade das positiv. „Der Fußball ähnelt immer mehr dem Handball: neun Spieler plus Torwart machen den Strafraum dicht. Alle Mannschaften wollen aus einer stabilen Abwehr heraus kontern“, sagte van Basten unlängst in der Sport Bild. „Könnten die Stürmer hinter den Verteidigern stehen, hätten es die Abwehrspieler viel schwerer. Wenn sie weit nach hinten vor ihr Tor rücken, ergeben sich für die Angreifer mehr Möglichkeiten zu Distanzschüssen. So würde das Spiel attraktiver werden, die Angreifer hätten bessere Chancen, es würden mehr Tore fallen.“

Zeitstrafen

Dieser Regeländerung steht Schmalhofer offener gegenüber. „Fakt ist, dass das taktische Foul im Profifußball mittlerweile als Unterbrechung eines gefährlichen Angriffs etabliert ist. Oft ist die Bestrafung mit der gelben Karte fast zu gering, da es in vielen Fällen zu sehr gefährlichen Torchancen kommen könnte. Dieser entstandene Nachteil könnte mit einer Zeitstrafe und einer damit einhergehenden Unterzahl für den Gegner schon eher ausgeglichen werden, als mit einer gelben Karte“, so der Experte. Genau so sieht van Basten das auch. „Von einer gelben Karte für den Gegenspieler hast du als angreifende Mannschaft wenig. Eine Idee ist, die gelbe Karte durch eine Zeitstrafe von fünf oder zehn Minuten zu ersetzen. Das schreckt ab“, schlägt der Niederländer vor. Van Basten hat sich aber noch nicht dazu geäußert, wann es zu einer Zeitstrafe kommen könnte. „Diese Definition wird schwierig genug und birgt einiges an Diskussionspotential“, glaubt Schmalhofer. Zeitstrafe nur bei taktischen Fouls? Oder soll man nach einem überschwänglichen Torjubel ebenfalls für eine gewisse Zeit von draußen zuschauen? Da gibt es definitiv Stoff für die Stammtische.

Wurfgeschosse in Stadien: Bierbecher, Sellerie, eine Katze und Dildos Zur Fotostrecke

Der Jugendfußball zeigt, dass es funktionieren kann. Dort wird in manchen Regionen auf diese Strafe zurückgegriffen – mit Erfolg. Vielleicht würde die Einführung endlich die Diskussion um die Doppelbestrafung (Elfmeter & rote Karte) beenden. „Man könnte durch das Vergeben einer Zeitstrafe ebenfalls etwas abschwächen“, sagt Schmalhofer. Das Konzept der Zeitstrafen habe durchaus Potenzial.

Shoot-Out statt Elfmeterschießen

In der US-Profiliga wurden die Shoot-Outs als Ersatz für ein Elfmeterschießen bereits vor Jahren zeitweise eingeführt. Bei dieser Anleihe aus dem Eishockey nahm der angreifende Spieler den Ball bei der 35 Yard-Linie (ca. 32 Meter) auf und hatte fünf Sekunden Zeit, ihn im Tor zu versenken. Der Erfolg hielt sich in Grenzen. Van Basten stellt sich das Shoot-Out so vor: „Jede Mannschaft hat fünf Versuche. Der Spieler läuft aus 25 Metern auf den Torwart zu. Innerhalb von acht Sekunden muss die Aktion abgeschlossen sein. Der Torwart darf den Strafraum nicht verlassen, wenn er pariert, ist es vorbei. Das ist spektakulär für die Zuschauer und interessant für den Spieler“, meinte van Basten: „Beim Elfmeterschießen ist in einer Sekunde für ihn alles vorbei, beim Shoot-out hat er mehr Möglichkeiten.“

„Shoot-Out als Alternative zum Elfmeterschießen ist sicherlich interessant und spannend für den Zuschauer. Für Spieler und Funktionäre ändert sich jedoch am Wettbewerbscharakter nicht viel, nur dass Sie ihre Aktion von weiter hinten beginnen müssen“, so Schmalhofer. Die Idee, durch solche Shot-Outs das Unentschieden generell abzuschaffen, sieht er kritischer. „Auch ein Gleichstand hat seine Berechtigung und sollte nicht durch einen deutlich höheren Anteil an Glück und Zufall entschieden werden.“

Die FIFA spricht sich für eine Abschaffung des Remis aus, um eventuelle Absprachen bei der Mega-WM mit 48 Mannschaften zu verhindern. In Dreiergruppen könnten sich die beiden ersten Mannschaften in der letzten Partie auf ein Unentschieden einigen.