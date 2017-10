Katalane im Kasten

Marc-André ter Stegen fühlt in Barcelona mehr Akzeptanz - im DFB-Team probt er derzeit für das Erbe von Manuel Neuer

München – Die Geschichte von Deutschland, Torhüterland, ist reich an kuriosen Kapiteln. Uli Stein nannte den deutschen Teamchef bei der WM 1986 zum Beispiel mal „Suppenkasper“, weil er fand, er sei die bessere Nr. 1 als Toni Schumacher. Stein bekam darauf ein Ticket nach Hause ausgehändigt, und der Teamchef, er hieß Franz Beckenbauer, sicherte sich später seinen Platz in den Annalen als „Lichtgestalt“, nicht als „Suppenkasper“. Beim Karlsruher SC soll sich Alexander Famula einst geweigert haben, sich ein Zimmer mit Oliver Kahn zu teilen; er hatte Angst, der Ehrgeizling würde ihm nachts ein Kissen aufs Gesicht drücken, für die ewige Ruh’.

Längst wurden Doppelzimmer abgeschafft, kein Fußballer muss mehr die Mordlust eines Konkurrenten fürchten. Aktuell ist das bei der deutschen Nationalelf ganz gut so. Heute wird sich zwar keiner mehr erlauben, den Chef als Suppenkasper oder Ähnlichem zu veräppeln. Nach der erneuten verletzungsbedingten Auszeit von Manuel Neuer jedoch belauern sich in Marc-André ter Stegen und Bernd Leno zwei, denen eine nächtliche Zweckentfremdung des Kopfkissens durchaus zuzutrauen wäre. Beide können sich nicht leiden.

Die Chance, sich im Tor der DFB-Auswahl profilieren zu dürfen, kommt unvermutet – und könnte konsequenzenreich sein. Neuer erfreute sich über Jahre bester Gesundheit, nun aber muss der Bayern-Star bis zum Winter zuschauen. Sein Fußgelenk lässt ihn schon das dritte Mal binnen weniger Monate im Stich. An und für sich ist Neuer mit 31 Jahren fern von jeglicher Torhüterverfallszeit. Aber im nächsten Juni steht die WM in Russland an; ein strapaziöses Turnier. Joachim Löw wird die Robustheit seiner Recken gründlich prüfen, doch viel wichtiger für die Riege hinter der Nummer 1 ist, dass sich ihr gerade früher als gedacht eine Option eröffnet, für das Erbe zu proben. Neuer, neuerdings ja auch Kapitän, bietet in dieser Hinsicht traditionell keinen Spielraum.

ter Stegen hat nun das Momentum auf seiner Seite. Er konnte seinen ewigen Rivalen Leno – beide sind im Frühjahr 1992 geboren – beim Confed Cup nachhaltig distanzieren. Gegen Tschechien (2:1) und Norwegen (6:0) hütete er im September bereits wie selbstverständlich das DFB-Tor, und auch morgen in Nordirland ist er erste Wahl. Beim FC Barcelona, wo er anfangs nicht unumstritten war, feiern ihn die Medien inzwischen als einen Torwart, der Punkte gewinnt. Vier von sechs Liga-Spielen zu Null, auch in der Champions League noch unbezwungen – der ehemalige Gladbacher ist bei den Katalanen heimisch geworden.

Wie sehr, zeigte er, als er im September zur Nationalelf stieß und den Medien in seiner eigentlichen Heimat erst einmal die Meinung geigte. In Deutschland würde man immer nur über seine Fehlgriffe berichten, „teilweise wurde versucht, mich in die Pfanne zu hauen“, zürnte er. Es verwundere ihn, dass man hierzulande „oft nur die negativen Dinge sehen will“. Aber es sei ihm egal, für ihn sei „am Wichtigsten, wie ich in dem Land gesehen werde, in dem ich Fußball spiele“.

Dass in diesem ter Stegen inzwischen ein stolzer Katalane im Kasten steht, ist dabei ja eigentlich in aller Sinne. Er trainiert täglich mit Lionel Messi und Andres Iniesta, davon profitiert auch die DFB-Auswahl. Mit dem Ball am Fuß, heißt es beim DFB, liege er deutlich eine Klasse über Leno oder auch Kevin Trapp, der in Paris neulich seinen Stammplatz verlor. Torwarttrainer Andreas Köpke sagte schon vor drei Jahren, ter Stegen sei „ein offensiver, mitspielender Torwart, der von all unseren Torhütern derjenige ist, der unserer Philosophie am nächsten kommt.“ Außer Neuer, natürlich. Aber der ist ja gerade nicht da.

Von dem ter Stegen, der bei seinen ersten Einsätzen im DFB-Tor nicht nur ein Mal slapstickhaft daneben langte, ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Auch in den Augen der Deutschen hat er sich nun als Neuers Kronprinz etabliert, was ihn in den Rang des ersten Thronerben befördert. In Barcelona schätzen sie ihn eh schon lange; obwohl den Katalanen ein kleiner Fauxpas unterlief, als sie ihrem Keeper auf den sozialen Netzwerken zum Confed Cup-Sieg gratulierten. Ihr Glückwunsch war leider mit der belgischen Flagge verziert. Den 25-Jährigen stört das wenig; er weiß ja, er vertritt die deutschen Farben derzeit ziemlich gut. Und wer weiß? Neuer kam 2010 auch unvermutet zu seinem Nr.-1-Status. Und vor der WM 2006 lief Jens Lehmann Oliver Kahn überraschend den festzementierten Rang ab. In der Geschichte von Deutschland, Torhüterland, ist noch viel Platz für kuriose Kapitel.