Inter reist ohne Icardi und Nainggolan nach Frankfurt

Die Fans von Eintracht Frankfurt fiebern dem Spiel in der Europa League gegen Inter Mailand entgegen. Die Italiener müssen dabei auf Mauro Icardi und Radja Nainggolan verzichten.

Update vom 6. März:

Inter Mailand ist ohne Stürmerstar Mauro Icardi zum Achtelfinal-Hinspiel der Europpa League am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt angereist. „Es kann passieren, dass es in einem Club mal Unruhe gibt“, anwortete Trainer Luciano Spalletti am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz auf die Frage nach möglichen Auswirkungen. Aus den vergangenen zwei Partien in der Seria A holte Inter nur einen Punkt. „Man muss die Qualität auf dem Platz zeigen. Das muss jedem Spieler bewusst sein.“

Icardi liegt mit der Führung des 18-maligen italienischen Fußball-Meisters wegen einer von ihm geforderten vorzeitigen Vertragsverlängerung mit deutlichen höheren Bezügen im Streit. Den kurzfristigen Ausfall des belgischen Spielmachers Radja Nainggolan bedauert er, er beunruhigt ihn aber nicht. „Jeder Spieler, der das Inter-Trikot trägt, hat Qualität“, sagte Spaletti.

Ein Lob hatte er für Gegner Frankfurt. „Die Eintracht spielt einen guten Fußball und ist offensiv sehr stark“, sagte er. Frankfurt habe aber auch Schwächen, wenn es die Balance zwischen Angriff und Abwehr nicht finden sollte. „Wir wollen etwas mitnehmen und ein gutes Resultat erzielen“, kündigte Spalleti an.

Theater um Icardi: Inter-Unruhe vor Duell mit Frankfurt

Die Seifenoper um Stürmerstar Mauro Icardi hält Inter Mailand vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt weiter in Atem. Zwischen dem legendären italienischen Club und seinem wertvollsten Spieler herrscht vor dem Europa-League-Achtelfinale Eiszeit.

Bei der Partie am Donnerstag (18.55 Uhr/Nitro) in Frankfurt wird der Torjäger wohl weiterhin fehlen, auch ein Krisentreffen mit Clubvertretern brachte zuletzt keine Lösung der seltsamen Causa. Offiziell geht es um eine Knieverletzung. Wahrer Hintergrund ist der Knatsch um eine Vertragsverlängerung des 26 Jahre alten Argentiniers, der Italiens Sportblätter seit Wochen füllt.

Icardis Frau und Managerin Wanda Nara spielt dabei die Rolle der Unruhestifterin: Sie wird für ständige Wechselgerüchte verantwortlich gemacht. Das spanische Sportblatt "Marca" führt das 32-jährige Model gar als Grund dafür an, dass Real Madrid Icardi nicht unter Vertrag genommen hat.

Inter zu zeigen, wie unersetzlich Icardi ist, scheint Teil ihrer Strategie zu sein. Der letztjährige Torschützenkönig der Serie A ist seit Mitte Februar nicht mehr im Einsatz, die Kapitänsbinde wurde ihm entzogen.

Zwar verfasste Icardi zuletzt eine Liebeserklärung an seinen Club und schrieb auf Instagram: "In den schwersten Momenten zeigt sich die wahre Liebe. Ich habe mit Schmerzen gespielt, die mir nach der Partie und an den folgenden Tagen die Tränen in die Augen getrieben haben." Und er fuhr fort: "Ich habe Angebote abgelehnt, die ein Profispieler schwer ablehnen kann." Doch nun kann sich Icardi offenbar nicht einmal zu einer symbolischen Mitreise nach Frankfurt durchringen.

Inter-Trainer Luciano Spalletti scheint das Theater leid zu sein. "Von jetzt an spreche ich nur noch über die, die da sind, und nicht über die, die nicht da sind", sagte Spalletti - eine klare Spitze in Richtung Icardi.

Wird der Zwist am Ende der Eintracht helfen? Zumindest der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält den Zeitpunkt des Duells gegen seinen Ex-Club Inter Mailand für günstig. Inter sei zwar nach wie vor eine Top-Mannschaft, habe jetzt aber ein wenig einen Hänger, erklärte er im TV-Sender Nitro. "Seit gut zwei Wochen liegt einiges im Argen bei Inter."

So manch ein Inter-Fan sieht den Club durch den Ärger um Icardi sogar als Mannschaft gestärkt. Zwar verlor Inter in der Serie A zuletzt gegen Cagliari und musste im Rennen um die Champions-League-Plätze den Stadtrivalen AC Mailand vorbeiziehen lassen. Doch so schlecht lief es für Inter ohne Icardi nicht.

Die Partie gegen Frankfurt ist für die Mailänder die 47. gegen ein deutsches Team. Die Bilanz fällt positiv aus: 22 Spiele gewonnen, 8 unentschieden und 16 Niederlagen. Vor allem das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern 2010 in Madrid bleibt für die Mailänder unvergessen. Damals gewann Inter als bislang letzter italienischer Club die Königsklasse. Auf die Eintracht trifft Inter in einem Pflichtspiel zum ersten Mal.

dpa