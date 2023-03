Todkranker Pressesprecher von Götzes Ex-Klub sorgt für besondere Geste

Von: Alexander Kaindl

Thijs Slegers leidet seit Jahren an Leukämie. Jüngst hat er seine Erkrankung öffentlich gemacht. Die Welle der Solidarität ebbt seitdem nicht mehr ab.

Den Haag - Die Nachricht erschütterte eine ganze Fußball-Nation: „Die Ärzte können nichts mehr für mich tun“, verkündete Thijs Slegers vor wenigen Wochen. Der langjährige Pressesprecher der PSV Eindhoven leidet seit Jahren an Leukämie, mittlerweile bestehe für den Niederländer keine Chance mehr auf Heilung.

Thijs Slegers Geboren: 30. Dezember 1976 (Alter: 46 Jahre), Geldrop, Niederlande Stationen (u. a.): Voetbal International, De Telegraaf, PSV Eindhoven

PSV-Pressesprecher Thijs Slegers an Leukämie erkrankt

Schicksal Leukämie: In Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 10.000 Menschen daran. Chancen auf eine Heilung bestehen durch eine Stammzellenspende.

Slegers bekam nach seiner Erkrankung Ende 2020 eine solche, doch der Körper reagierte nicht wie gewünscht auf die Hilfe. „Nach einer erfolgreichen Stammzellentransplantation werden mich die Nachwirkungen umbringen“, erklärte der 46-Jährige in seinem Statement. Ihm sei deshalb nicht mehr zu helfen. Anderen aber schon.

Thijs Slegers war Pressesprecher bei der PSV, als Mario Götze nach Eindhoven wechselte. © Revierfoto / Pro Shots / Imago

Thijs Slegers mit Aufruf zur Stammzellenspende

Deshalb forderte Slegers, der in Eindhoven in der Zeit als Pressesprecher aktiv war, als die jetzigen Eintracht-Frankfurt-Stars Mario Götze und Philipp Max dort spielten, zur Registrierung bei „Matchis“ auf. Seiner Bitte folgten etliche Menschen, niederländischen Medienberichten zufolge wurde eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern in die Kartei zur Stammzellentransplantation aufgenommen.

Und nun gab es nochmal zusätzliche Werbung: Jüngst standen sich Eindhoven und Zweitligist ADO Den Haag im niederländischen Pokal gegenüber. Die PSV hat sich am Ende mit 2:0 durchgesetzt, gewonnen hat aber auch der Zusammenhalt und möglicherweise sogar viele Leukämiekranke. Denn Den Haag lief in Trikots mit „Matchis“ anstelle des eigentlichen Sponsors „Hommerson Casino“ auf.

Todkranker Pressesprecher von Götzes Ex-Klub sorgt für besondere Geste im niederländischen Fußball

Eine ganz besondere Aktion, die auf den Aufruf des ehemaligen Weggefährten von Götze und Max zurückgeht. „Die Initiative von PSV-Pressesprecher Thijs Slegers hat uns alle tief bewegt und wir freuen uns, das besonders in diesem Spiel gegen die PSV zu betonen“, teilte ADO mit Blick auf die Sondertrikots, die nach der Partie auch noch für einen guten Zweck versteigert wurden, mit.

Ein anderer ehemaliger Weggefährte von Slegers ist kein Geringerer als Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede, der später eine Weltkarriere hinlegen sollte, kam in jungen Jahren nach Holland. In Slegers, der damals noch als Reporter arbeitete, fand er einen wahren Freund. Zuletzt schickte Ibrahimovic emotionale Grüße. (akl)