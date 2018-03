Trotz erfolgreicher OP: Brasilien muss um Neymar bangen

Der brasilianische Superstar Neymar wurde erfolgreich in Belo Horizonte operiert. Eine WM-Teilnahme des 222-Millionen-Manns ist aber weiterhin fraglich.

Belo Horizonte - Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar (26) vom französischen Top-Klub Paris St. Germain ist am Samstag erfolgreich operiert worden. "Die Operation ist beendet, Neymar ist wieder in seinem Zimmer. Es lief alles gut", sagte ein Sprecher des brasilianischen Fußball-Verbandes vor dem Krankenhaus Mater Dei in Belo Horizonte. Der 26-jährige Neymar sollte am Sonntag aus der Klinik entlassen werden.

Genaue Angaben zu seiner Ausfallzeit wurden zunächst nicht gemacht. Der brasilianische Teamarzt Rodrigo Lasmar, der selbst die OP vorgenommen hatte, rechnete jedoch bereits vor dem Eingriff mit einer Ausfallzeit zwischen zweieinhalb bis drei Monaten. "Die Ausfallzeit hängt von den persönlichen Fortschritten beim Spieler ab. In sechs Wochen werden wir eine neue Untersuchung vornehmen und können dann mehr sagen", betonte Lasmar.

Genaues Datum der Rückkehr noch unklar

PSG teilte nach der Operation mit, dass Neymars Rehaprogramm sofort unter Aufsicht eines Physiotherapeuten des Vereins beginne. In sechs Wochen soll ein genaues Datum zur Rückkehr des Ausnahmespielers ins Training kommuniziert werden.

Neymars Einsatz bei der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) soll nicht in Gefahr sein, scheint jedoch zumindest fraglich. Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals am Dienstag gegen Titelverteidiger Real Madrid (Hinspiel 1:3) fehlt der 222-Millionen-Euro-Mann ohnehin.

Neymar hatte sich am vergangenen Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Olympique Marseille (3:0) einen Haarriss im rechten Mittelfuß zugezogen.



Lesen sie auch: Kassenpatienten werden neidisch: So luxuriös begeht Neymar seine Fuß-OP

SID