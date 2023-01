TSG Hoffenheim empfängt Borussia Mönchengladbach – alle Infos zum Krisenduell

Von: Nils Wollenschläger

Am Samstag kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Krisenduell TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel:

Die Fußball-Bundesliga startet an diesem Wochenende in ihre Rückrunde. Zum Abschluss der Englischen Woche empfängt die TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach. Beide Teams haben einen Fehlstart ins neue Jahr hingelegt.

TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach – im Live-Ticker von HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zum Krisenduell in der Fußball-Bundesliga.

Anstoß in der PreZero Arena in Sinsheim ist am Samstag um 15:30 Uhr. (nwo)