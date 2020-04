Dritte Liga: Wirbel um Corona-Todesfall - vorzeitiger Saisonabbruch?

Im Umfeld des SV Waldhof Mannheim ist offenbar ein Mensch an Covid-19 verstorben. Auch aus diesem Grund fordert der Drittligist einen vorzeitigen Saisonabbruch. Zurecht?

Waldhof Mannheim setzt sich für ein vorzeitiges Saisonende in Liga drei ein.

setzt sich für ein ein. Nach einem Corona-Todesfall im Vereinsumfeld verstärkt der Tabellenzweite die Forderung.

im Vereinsumfeld verstärkt der die Forderung. Vor einer heute stattfinden Videokonferenz äußern manche Rivalen Kritik.

Mannheim - Wie und ob überhaupt die wegen Corona unterbrochene Drittliga-Saison weitergeht, ist nach wie vor unklar. Eine Forderung des Tabellenzweiten SV Waldhof Mannheim sorgt bei einigen Konkurrenten für Wirbel: Die Begründung des Aufsteigers für einen umgehenden Saisonabbruch ist von Drittligarivalen kritisiert worden. Die Mannheimer hatten sich zuvor aufgrund eines Todesfalls im direkten Umfeld eines SVW-Spielers gegen eine Weiterführung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit ausgesprochen.

Die Reaktionen aus dem Lager der Konkurrenz ließen nicht lange auf sich warten: „So ein Vorgang hat ja auch eine ethische Komponente. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich diesen Weg so nicht gewählt hätte“, sagte Chemnitz-Präsidentin Romy Polster in der Bild. Viele Vereine sind aufgrund der abrupten Spielpause und der ungewissen Zukunft von finanziellen Nöten* geplagt.

Dritte Liga mit Corona-Pause: Klubs mit unterschiedlichen Ambitionen

Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien äußert sich ebenfalls über den Fall in Mannheim: „Unser aufrichtiges Beileid an die Familie. Aber die Art und Weise, so etwas zu lancieren und die Ankündigung, es zu veröffentlichen, lässt sich streiten.“ Die Mannheimer stehen in Liga drei überraschend gut da und könnten als Zweiter bei einem verfrühten Abbruch in die Zweite Bundesliga aufsteigen. Der Klub setzt sich schon länger für einen endgültigen Stopp der Spielzeit 2019/2020 ein, einige andere Drittligisten pflichten Waldhof Mannheim bei:

Der SVW und andere CLubs der @3_liga plädieren "Spielbetrieb der 3. Liga in der laufenden Saison einstellen"

➡️ https://t.co/cz6meTWbVy#WirsindWaldhof #svw07 — SV Waldhof Mannheim (@svw07) April 17, 2020

Wie die Rheinpfalz am Samstag berichtete, sei kürzlich der Vater eines Waldhof-Profis an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. In dem Artikel beruft sich die Zeitung auf eine E-Mail von Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp, in welcher dieser den DFB und andere Drittliga-Klubs über den Todesfall informiert hat. „Nach Rücksprache mit dem Spieler kann ich bestätigen, dass es diese E-Mail gibt“, sagte Kompp dem Blatt.

Dritte Liga: Heute Videokonferenz - Elf Spieltage stehen noch aus

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es bei Geisterspielen* zu weiteren Infektionen und möglicherweise zu Todesfällen kommen kann, spricht sich die Vereinsführung von Waldhof Mannheim für einen Abbruch der Spielzeit aus. Elf Spieltage stehen noch aus. Eine Tendenz, wie es in Deutschlands dritthöchster Spielklasse* weitergeht, könnte es schon bald geben: Am heutigen Montag ist eine Videokonferenz aller 20 Vereine über das weitere Vorgehen angesetzt.

Unterdessen lässt der DFB-Präsident aufhorchen: Ist ein Pokalfinale mit Zuschauern wirklich ein Thema?

PF mit dpa

*tz.de ist ein Angebot des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks