U21-EM im Live-Ticker: Deutschland startet unverändert - Österreich rotiert 

Wer schafft es ins Halbfinale der U21-EM? Die deutsche Mannschaft hat im letzten Gruppenspiel gegen Österreich alles in der eigenen Hand. Die Partie im Live-Ticker.

Österreich - Deutschland -:- (-:-)

Österreich: Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - Dahoud, Neuhaus, Eggestein - Öztunali, Waldschmidt, Richter Tore: - Schiedsrichter: Andris Treimanis (LAT) 19.54 Uhr: Bei Österreich wird mehr rotiert. Maximilian Ullmann ersetzt Sandro Ingolitsch auf der Außenverteidigerposition, im zentralen Mittelfeld agiert Dejan Ljubicic anstelle von Ican Ljubic und in der Offensive rücken Husein Balic und Sasa Kalajdzic für Mathias Honsak und Marko Kvasina ins Team.

19.39 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist da. Coach Stefan Kuntz nimmt keine personellen Veränderungen im Vergleich zum Serbien-Spiel vor - nach dem furiosen 6:1-Erfolg nur nachvollziehbar.

19.20 Uhr: Apropos Bundesliga: Im Kader Österreichs befinden sich einige Spieler, die ihr Geld in Deutschland verdienen. Heute könnte es somit gleich zu mehreren teaminternen Duellen kommen. Phillip Lienhart spielt ebenso beim SC Freiburg wie Robin Koch und Luca Waldschmidt, Kevin Danso und Marco Richter kennen sich vom FC Augsburg, Christoph Baumgartner und Stefan Posch treffen auf ihren Hoffenheimer Kollegen Nadiem Amiri und Marco Friedl spielt zusammen mit den Eggestein-Brüdern in Bremen.

19.11 Uhr: Trainiert wird die österreichische Juniorenauswahl übrigens von Werner Gregoritsch. Sein Sohn Michael spielt beim FC Augsburg in der Bundesliga.

U21-EM im Live-Ticker: Darum dürfen auch ältere Spieler mitkicken

18.24 Uhr: Ein Blick in die Kaderlisten verrät, dass die meisten Spieler bei der U21-EM älter als 20 sind - DFB-Kapitän Jonathan Tah etwa ist bereits 23 Jahre alt. Diese Akteure dürfen das Turnier dennoch bestreiten, weil sich die Altersvorgabe nach dem Start der Qualifikation richtet und nicht nach dem tatsächlichen Alter während der EM. Bedeutet konkret: Spieler, die nach dem 1. Januar 1996 geboren wurden, dürfen mitkicken.

17.57 Uhr: Für Österreich ist es alleine schon ein großer Erfolg, bei der Endrunde überhaupt an den Start gehen zu dürfen. Eigentlich war die Qualifikation für die EM schon verspielt, doch durch fünf Siege aus sechs Spielen rettete sich das ÖFB-Tean in die Play-offs, in denen man sich gegen Griechenland durchsetzte. Der Lohn, die erstmalige Teilnahme an der EM.

Update um 17.30 Uhr: Heute geht es für die deutsche U21-Nationalmannschaft um den Einzug ins EM-Halbfinale. Gegen Nachbarland Österreich ist Deutschland klarer Favorit - in den bisherigen zehn Aufeinandertreffen setzte es bei einem Remis neun Siege für Deutschland.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum letzten Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und San Marino. Am Sonntagabend um 21 Uhr treffen die DFB-Junioren in Udine auf Österreich. +++

U21-EM: Österreich gegen Deutschland im Live-Ticker

Udine - Die deutsche Mannschaft begeistert bei der U21-Europameisterschaft mit furiosem Offensivfußball und defensiver Stabilität. Nach den überzeugenden Siegen gegen Dänemark (3:1) und Serbien (6:1) hat das Team von Stefan Kuntz den Einzug ins Halbfinale fest in der eigenen Hand. Insgesamt zwölf Nationen gehen beim Juniorenturnier an den Start, die jeweiligen Gruppenersten aus den drei Vierergruppen sowie der beste Gruppenzweite sind für die Runde der letzten Vier qualifiziert - die übrigens auch zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 berechtigt.

U21-EM: So kommt Deutschland ins Halbfinale

Verliert das deutsche Team nicht gegen Österreich, ist das Ticket fürs Halbfinale definitiv gebucht. Aber auch bei einer Niederlage ist ein Weiterkommen nicht ausgeschlossen. Deutschland darf weiter im Turnier bleiben...

... bei einer Niederlage gegen Österreich, wenn Dänemark nicht gegen Serbien gewinnt und Deutschland bester Gruppenzweiter ist.

... bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied gegen Österreich, wenn Dänemark gegen Serbien gewinnt.

... bei einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied ab 1:3 (1:3, 2:4, 3:5 etc.) gegen Österreich, wenn Dänemark gegen Serbien gewinnt.

Um etwaige Rechenspiele zu vermeiden, sollten die DFB-Junioren das letzte Gruppenspiel positiv bestreiten. Gegen Österreich, das erstmals an einer U21-EM teilnimmt, ist Deutschland Favorit - was auch an einem famosen Offensivduo liegt.

U21-EM: Österreich - Deutschland: Richter und Waldschmidt begeistern

Marco Richter und Luca Waldschmidt stachen in den ersten beiden Spielen aus einer insgesamt starken Mannschaft besonders heraus. Die beiden Offensivspieler agierten als kongeniale Partner im Angriff und stellten ihre Torgefahr gleich mehrmals unter Beweis. Richter, der beim FC Augsburg spielt, erzielte drei Treffer selbst und bereitete zwei weitere vor - beide auf Waldschmidt. Der Angreifer im Dienste des SC Freiburg erzielte insgesamt sogar vier Tore. Nun wollen die beiden auch gegen Österreich erfolgreich sein, damit der Traum vom erneuten Titel erhalten bleibt.

as